Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/50-4 Cage

Do 500 bar rastvara čak tvrdokorne nečistoće. Robustan Cage dizajn nudi zaštitu svuda okolo i dozvoljava siguran transport pomoću krana. Pomoću principa kolica za džakove za lak transport.

Sa do 500 bar radnog pritiska ovaj uređaj sa puta sklanja i tvrdokornu nečistoću. Robustan Cage dizajn ga čini naročito stabilnim: možete da ga transportujete pomoću krana - osim toga komponente su zaštićene svuda okolo. Mnogo drugih prednosti brine za to da ovaj uređaj bude prvi izbor za profesionalnu primenu. Praktično i ugodno: zahvaljujući držaču koplja i integrisanoj kuki za crevo pribor je uvek spreman na uređaju. Brojač radnih sati prikazuje egzaktna vremena rada pumpe. Sigurno smeštanje: pribor i alat se odlažu u zaštićenu pregradu. Lako za transportovanje: zahvaljujući principu kolica za džakove uređaje možete da transportujete lakše nego uređaje na četiri točka - pre svega na terenima bez puta kao što su gradilišta. Pouzdano i sigurno: visoko efikasna KÄRCHER pumpa sa kolenastim vratilom brine za neophodan pritisak. Opcioni osigurač za količinu vode ravnomerno štiti korisnika i pumpu.

Obeležja i prednosti
Pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage
  • Pouzdano i dugotrajno: Kärcher pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage obezbeđuje optimalan pritisak.
Bezbedno smeštanje
  • Pribor i alat se uvek odlažu i zaštićenu pregradu. Tako je uvek sve sređeno.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni pritisak (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Protok (l/h) 500 - 900
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Gorivo Električno
Snaga motora (kW) 15
Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Radilica pumpe Kärcher za visoke performanse
Težina bez pribora (kg) 150
Težina (sa priborom) (kg) 195
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: Industrijski pištolj
  • Stainless steel lance: 700 mm
  • Flat jet nozzle

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Za teške uslove
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač radnih sati
