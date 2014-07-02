Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/50 Ge Cage
Do 500 bar rastvara čak tvrdokorne nečistoće. Robustan Cage dizajn nudi zaštitu svuda okolo i dozvoljava siguran transport pomoću krana. Pomoću principa kolica za džakove za lak transport.
Sa do 500 bar radnog pritiska ovaj uređaj sa puta sklanja i tvrdokornu nečistoću. Robustan Cage dizajn ga čini naročito stabilnim: možete da ga transportujete pomoću krana - osim toga komponente su zaštićene svuda okolo. Mnogo drugih prednosti brine za to da ovaj uređaj bude prvi izbor za profesionalnu primenu. Praktično i ugodno: zahvaljujući držaču koplja i integrisanoj kuki za crevo pribor je uvek spreman na uređaju. Brojač radnih sati prikazuje egzaktna vremena rada pumpe. Sigurno smeštanje: pribor i alat se odlažu u zaštićenu pregradu. Lako za transportovanje: zahvaljujući principu kolica za džakove uređaje možete da transportujete lakše nego uređaje na četiri točka - pre svega na terenima bez puta kao što su gradilišta. Pouzdano i sigurno: visoko efikasna KÄRCHER pumpa sa kolenastim vratilom brine za neophodan pritisak. Opcioni osigurač za količinu vode ravnomerno štiti korisnika i pumpu.
Obeležja i prednosti
Industrijski ručni pištolj za prskanje
- Robusno i dugotrajno: Nov industrijski ručni pištolj za prskanje od Kärcher je specijalno koncipiran za najteže uslove primene.
Regulisanje broja obrtaja
- Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni pritisak (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Protok (l/h)
|500 - 900
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 60
|Gorivo
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Tip motora
|GX 690
|Snaga motora (kW)
|16
|Tip pumpe
|Radilica pumpe Kärcher za visoke performanse
|Težina bez pribora (kg)
|122
|Težina (sa priborom) (kg)
|150
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: Industrijski pištolj
- Stainless steel lance: 700 mm
- Flat jet nozzle
Oprema
- Elektrostart
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Za teške uslove
- Sigurnosni ventil
- Brojač radnih sati