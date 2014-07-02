Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/50 Ge Cage

Do 500 bar rastvara čak tvrdokorne nečistoće. Robustan Cage dizajn nudi zaštitu svuda okolo i dozvoljava siguran transport pomoću krana. Pomoću principa kolica za džakove za lak transport.

Sa do 500 bar radnog pritiska ovaj uređaj sa puta sklanja i tvrdokornu nečistoću. Robustan Cage dizajn ga čini naročito stabilnim: možete da ga transportujete pomoću krana - osim toga komponente su zaštićene svuda okolo. Mnogo drugih prednosti brine za to da ovaj uređaj bude prvi izbor za profesionalnu primenu. Praktično i ugodno: zahvaljujući držaču koplja i integrisanoj kuki za crevo pribor je uvek spreman na uređaju. Brojač radnih sati prikazuje egzaktna vremena rada pumpe. Sigurno smeštanje: pribor i alat se odlažu u zaštićenu pregradu. Lako za transportovanje: zahvaljujući principu kolica za džakove uređaje možete da transportujete lakše nego uređaje na četiri točka - pre svega na terenima bez puta kao što su gradilišta. Pouzdano i sigurno: visoko efikasna KÄRCHER pumpa sa kolenastim vratilom brine za neophodan pritisak. Opcioni osigurač za količinu vode ravnomerno štiti korisnika i pumpu.

Obeležja i prednosti
Industrijski ručni pištolj za prskanje
  • Robusno i dugotrajno: Nov industrijski ručni pištolj za prskanje od Kärcher je specijalno koncipiran za najteže uslove primene.
Regulisanje broja obrtaja
  • Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni pritisak (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Protok (l/h) 500 - 900
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Gorivo Benzin
Proizvođač motora Honda
Tip motora GX 690
Snaga motora (kW) 16
Tip pumpe Radilica pumpe Kärcher za visoke performanse
Težina bez pribora (kg) 122
Težina (sa priborom) (kg) 150
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: Industrijski pištolj
  • Stainless steel lance: 700 mm
  • Flat jet nozzle

Oprema

  • Elektrostart
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Za teške uslove
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač radnih sati
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/50 Ge Cage
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/50 Ge Cage
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/50 Ge Cage
Čistač pod izuzetno visokim pritiskom HD 9/50 Ge Cage
Videos
Pribor