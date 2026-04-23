Gradska mašina za metenja MC 250
Sve najbolje najednom mestu: naša ekološka mašina za usisavanje i metenje MC 250 oduševljava promišljenom snagom metenja i najvećim komforom rukovanja i kretanja u svim gradskim sredinama.
Komunalna tehnika uživa visok prioritet kod Kärchera. Zbog toga smo svo svoje znanje i bogato iskustvo investirali u razvoj mašine za usisavanje i metenje MC 250. Kao rezultat toga, MC 250 pruža nenadmašan učinak čišćenja pri malom broju obrtaja motora, ogromnu zapreminu rezervoara za smeće od 2,2 m³, veliku transportnu brzinu od 60 km/h i zahvaljujući hidro-pneumatskom vešanju i pojedinačnom vešanju točkova, maksimalnu udobnost vožnje. Prostrana kabina, sa opcionim klima-uređajem, sa sedištima koja su udobna za leđa i ergonomskom koncepcijom rada, sa jasnim multifunkcionalnim displejom na obodu volana, obezbeđuje prijatnu klimu za rad i veoma laku upotrebu. Pored toga, naš MC 250 radi sa okretanjem svih točkova i efikasnim sistemom za cirkulaciju vode, sa posebnim rezervoarom za prljavu vodu. Mašina je pogodna za gradove i opštine svih veličina, veoma se lako održava i impresionira veoma niskim emisijama izduvnog gasa i fine prašine.
Obeležja i prednosti
Prostrana kabina za dve osobe sa optimalnom preglednošću radnog okruženjaSa De-luxe komfornim sedištima koja prijaju leđima, za rad bez zamora. Penjanje i izlaženje sa obe strane, veliki klizni prozori u vratima. Eco taster za pokretanje pogona za metenje.
Sigurnosna šasija sa maksimalnim komforomKraća transportna vremena zahvaljujući najvećoj brzini od 60 km/h. Hidro-pneumatsko vešanje za veću udobnost vožnje. Udobno upravljanje svim točkovima za maksimalnu okretnost.
Najveći rezervoar za smeće u svojoj klasiRezervoar za smeće od nerđajućeg čelika zapremine 2 m³ optimizovan prema protoku. Omogućava duže primene. Serijski sistem za recirkulaciju vode sa posebnim rezervoarom za vodu
Konstrukcija koja se lako održava
- Sve komponente relevantne za čišćenje i održavanje brzo su dostupne.
- S pristupom radi servisiranja sa strane i rezervoarom za čistu vodu koji se okreće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvođač motora
|VM
|Snaga motora (kW)
|75
|Radna zapremina (cm³)
|2970
|Cilindri
|4
|Brzina vožnje (km/h)
|60
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|2625
|Posuda za otpad (l)
|2500
|Water tank ( /l)
|120 / 400
|Rezervoar sveže vode (l)
|200
|Osovinski razmak (mm)
|1980
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|6000
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Oprema
- Filter za čestice
- Komforno sedište
- Grejanje i klima uređaj
- Grejanje
- Radio uređaj
- Rotirajuća signalna svetla
- Primena tokom cele godine
Područja primene
- Za čišćenje ulica i mokro čišćenje, za lakšu zimsku službu i transportne zadatke