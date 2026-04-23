Komunalna tehnika uživa visok prioritet kod Kärchera. Zbog toga smo svo svoje znanje i bogato iskustvo investirali u razvoj mašine za usisavanje i metenje MC 250. Kao rezultat toga, MC 250 pruža nenadmašan učinak čišćenja pri malom broju obrtaja motora, ogromnu zapreminu rezervoara za smeće od 2,2 m³, veliku transportnu brzinu od 60 km/h i zahvaljujući hidro-pneumatskom vešanju i pojedinačnom vešanju točkova, maksimalnu udobnost vožnje. Prostrana kabina, sa opcionim klima-uređajem, sa sedištima koja su udobna za leđa i ergonomskom koncepcijom rada, sa jasnim multifunkcionalnim displejom na obodu volana, obezbeđuje prijatnu klimu za rad i veoma laku upotrebu. Pored toga, naš MC 250 radi sa okretanjem svih točkova i efikasnim sistemom za cirkulaciju vode, sa posebnim rezervoarom za prljavu vodu. Mašina je pogodna za gradove i opštine svih veličina, veoma se lako održava i impresionira veoma niskim emisijama izduvnog gasa i fine prašine.