Gradska mašina za metenja MC 250

Sve najbolje najednom mestu: naša ekološka mašina za usisavanje i metenje MC 250 oduševljava promišljenom snagom metenja i najvećim komforom rukovanja i kretanja u svim gradskim sredinama.

Komunalna tehnika uživa visok prioritet kod Kärchera. Zbog toga smo svo svoje znanje i bogato iskustvo investirali u razvoj mašine za usisavanje i metenje MC 250. Kao rezultat toga, MC 250 pruža nenadmašan učinak čišćenja pri malom broju obrtaja motora, ogromnu zapreminu rezervoara za smeće od 2,2 m³, veliku transportnu brzinu od 60 km/h i zahvaljujući hidro-pneumatskom vešanju i pojedinačnom vešanju točkova, maksimalnu udobnost vožnje. Prostrana kabina, sa opcionim klima-uređajem, sa sedištima koja su udobna za leđa i ergonomskom koncepcijom rada, sa jasnim multifunkcionalnim displejom na obodu volana, obezbeđuje prijatnu klimu za rad i veoma laku upotrebu. Pored toga, naš MC 250 radi sa okretanjem svih točkova i efikasnim sistemom za cirkulaciju vode, sa posebnim rezervoarom za prljavu vodu. Mašina je pogodna za gradove i opštine svih veličina, veoma se lako održava i impresionira veoma niskim emisijama izduvnog gasa i fine prašine.

Obeležja i prednosti
Prostrana kabina za dve osobe sa optimalnom preglednošću radnog okruženja
Sa De-luxe komfornim sedištima koja prijaju leđima, za rad bez zamora. Penjanje i izlaženje sa obe strane, veliki klizni prozori u vratima. Eco taster za pokretanje pogona za metenje.
Sigurnosna šasija sa maksimalnim komforom
Kraća transportna vremena zahvaljujući najvećoj brzini od 60 km/h. Hidro-pneumatsko vešanje za veću udobnost vožnje. Udobno upravljanje svim točkovima za maksimalnu okretnost.
Najveći rezervoar za smeće u svojoj klasi
Rezervoar za smeće od nerđajućeg čelika zapremine 2 m³ optimizovan prema protoku. Omogućava duže primene. Serijski sistem za recirkulaciju vode sa posebnim rezervoarom za vodu
Konstrukcija koja se lako održava
  • Sve komponente relevantne za čišćenje i održavanje brzo su dostupne.
  • S pristupom radi servisiranja sa strane i rezervoarom za čistu vodu koji se okreće.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Dizel
Proizvođač motora VM
Snaga motora (kW) 75
Radna zapremina (cm³) 2970
Cilindri 4
Brzina vožnje (km/h) 60
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 2625
Posuda za otpad (l) 2500
Water tank ( /l) 120 / 400
Rezervoar sveže vode (l) 200
Osovinski razmak (mm) 1980
Dozvoljena celokupna težina (kg) 6000
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Oprema

  • Filter za čestice
  • Komforno sedište
  • Grejanje i klima uređaj
  • Grejanje
  • Radio uređaj
  • Rotirajuća signalna svetla
  • Primena tokom cele godine
Područja primene
  • Za čišćenje ulica i mokro čišćenje, za lakšu zimsku službu i transportne zadatke
Pribor