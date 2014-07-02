Sredstvo za čišćenje tepiha BRC 30/15 C

Kompaktan automat za pranje tepiha za brzu i ekonomičnu raspršnu ekstrakciju na manjim površinama i redovno čišćenje tepiha I-Capsolation sredstvom za čišćenje. Za površin 200–800 m².

BRC 30/15 C je perfektna mašina za dubinsko temeljno čišćenje tepiha manjih površina. Zbog plivajući nameštene četke mogu se postići perfektni rezultati čišćenja i na neravnim površinama. BRC 30/15 se uz to fleksibilno može upotrebiti i za međučišćenje tepiha sa naprskanim I-Capsol sredstvom za čišćenje ili za pojedinačno otklanjanje fleka.

Obeležja i prednosti
Veliki učinak čišćenja
  • Valjkasta četka olakšava dubinsko čišćenje.
  • Oscilirajuća valjkasta četka za ravnomeran efekat čišćenja.
  • Vlakna u istom pravcu ostavljaju utisak urednosti.
Kompaktnih dimenzija
  • Idealan za površine između 200 i 800 m².
  • Jednostavno skladištenje.
  • Jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h) 150
Protok vazduha (l/s) 46
Usisavanje (mbar/kPa) 300 / 30
Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje (bar) 3,5
Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje (l/min) 1
Radna širina, usisavanje (mm) 315
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 15 / 17
Snaga turbine (W) 1130
Snaga četke (W) 76
Težina bez pribora (kg) 36
Težina sa ambalažom (kg) 35,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Number of rollers: 1 Kom

Oprema

  • Smer rada: Backwards
