BRC 30/15 C je perfektna mašina za dubinsko temeljno čišćenje tepiha manjih površina. Zbog plivajući nameštene četke mogu se postići perfektni rezultati čišćenja i na neravnim površinama. BRC 30/15 se uz to fleksibilno može upotrebiti i za međučišćenje tepiha sa naprskanim I-Capsol sredstvom za čišćenje ili za pojedinačno otklanjanje fleka.