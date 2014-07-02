Sredstvo za čišćenje tepiha BRC 30/15 C
Kompaktan automat za pranje tepiha za brzu i ekonomičnu raspršnu ekstrakciju na manjim površinama i redovno čišćenje tepiha I-Capsolation sredstvom za čišćenje. Za površin 200–800 m².
BRC 30/15 C je perfektna mašina za dubinsko temeljno čišćenje tepiha manjih površina. Zbog plivajući nameštene četke mogu se postići perfektni rezultati čišćenja i na neravnim površinama. BRC 30/15 se uz to fleksibilno može upotrebiti i za međučišćenje tepiha sa naprskanim I-Capsol sredstvom za čišćenje ili za pojedinačno otklanjanje fleka.
Obeležja i prednosti
Veliki učinak čišćenja
- Valjkasta četka olakšava dubinsko čišćenje.
- Oscilirajuća valjkasta četka za ravnomeran efekat čišćenja.
- Vlakna u istom pravcu ostavljaju utisak urednosti.
Kompaktnih dimenzija
- Idealan za površine između 200 i 800 m².
- Jednostavno skladištenje.
- Jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h)
|150
|Protok vazduha (l/s)
|46
|Usisavanje (mbar/kPa)
|300 / 30
|Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje (bar)
|3,5
|Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje (l/min)
|1
|Radna širina, usisavanje (mm)
|315
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|15 / 17
|Snaga turbine (W)
|1130
|Snaga četke (W)
|76
|Težina bez pribora (kg)
|36
|Težina sa ambalažom (kg)
|35,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Number of rollers: 1 Kom
Oprema
- Smer rada: Backwards
Videos
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.