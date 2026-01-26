Sredstvo za čišćenje tepiha BRC 40/22 C
Kompaktni automat za čišćenje tepiha BRC 40/22 C za ekonomičnu i brzu ekstrakciju prskanja ili za međufazno čišćenje tepiha površine između 250 i 1.000 m².
U poređenju s uobičajenim uređajima s ekstrakcijom prskanja, s automatima za čišćenje tepiha BRC 40/22 C radićete do 30 posto brže, a površine će garantovano biti očišćene duboko u porama. To omogućuju jednostavno manevrisanje i princip da se uvek radi ka napred i tako se izbegnu nepotrebni prazni prolnizi. Integrisana posuda za smeće tokom čišćenja pouzdano sakuplja čestice s poda, kao što su kosa ili otpala vlakanca tepiha. Uređaj je idealan za temeljno čišćenje tepiha na malim i srednje velikim površinama do 1000 m², te se može fleksibilno koristiti za ekstrakciju prskanja ili za međufazno čišćenje tepiha. Kod korišćenja iCapsol sredstva za čišćenje RM 768, koje preporučujemo za međufazno čišćenje, vreme sušenja tepiha skraćuje se na otprilike pola sata, pa je to stoga idealna metoda čišćenja na površinama tepiha gde se mnogo hoda. Osim toga, glava za čišćenje s četkom za čišćenje tepiha, koja se može okretati zahvaljujući upravljačkom točku, znatno pojednostavljuje i ubrzava čišćenje veoma zatrpanih površina.
Obeležja i prednosti
Glava za čišćenje s okretanjem za 200°Valjkasta četka za tepih pospešuje temeljno čišćenje. Izuzetno jednostavno manevrisanje takođe na zatrpanim površinama.
Za temeljno i redovno čišćenje tepihaprimenjuje se i za temeljno čišćenje tepiha i za povremeno čišćenje tepiha. Temeljno čišćenje tepiha s valjkom za čišćenje pospešuje čišćenje vlakanaca tepiha.
Opcionalna ručna mlaznicaZa čišćenje ćoškova ili za čišćenje stolica i tapaciranog nameštaja prskanjem.
Integrisani pretinac za pometeno smeće
- Pouzdano sakuplja otpala vlakanca od tepiha, kosu i druge čestice.
- Smanjuje blokade usisne mlaznice i tako smanjuje troškove servisa.
Smer rada isključivo prema napred
- Izbegavanje nepotrebnih praznih prolaza.
- Do 30 posto veći površinski efekat u odnosu na uobičajene automate s ekstrakcijom prskanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Protok vazduha (l/s)
|47
|Usisavanje (mbar/kPa)
|290 / 29
|Pritisak raspršivanja za međučišćenje (bar)
|3,5
|Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje (bar)
|7
|Obim raspršivanja za međučišćenje (l/min)
|0,38
|Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje (l/min)
|2,5
|Radna širina, usisavanje (cm)
|48
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|22 / 19
|Snaga turbine (W)
|1200
|Snaga četke (W)
|400
|Težina bez pribora (kg)
|44,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|50,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Number of rollers: 1 Kom
- Valjkasta četka: 1 Kom
Oprema
- Smer rada: napred
- iCapsol mode
