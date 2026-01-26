U poređenju s uobičajenim uređajima s ekstrakcijom prskanja, s automatima za čišćenje tepiha BRC 40/22 C radićete do 30 posto brže, a površine će garantovano biti očišćene duboko u porama. To omogućuju jednostavno manevrisanje i princip da se uvek radi ka napred i tako se izbegnu nepotrebni prazni prolnizi. Integrisana posuda za smeće tokom čišćenja pouzdano sakuplja čestice s poda, kao što su kosa ili otpala vlakanca tepiha. Uređaj je idealan za temeljno čišćenje tepiha na malim i srednje velikim površinama do 1000 m², te se može fleksibilno koristiti za ekstrakciju prskanja ili za međufazno čišćenje tepiha. Kod korišćenja iCapsol sredstva za čišćenje RM 768, koje preporučujemo za međufazno čišćenje, vreme sušenja tepiha skraćuje se na otprilike pola sata, pa je to stoga idealna metoda čišćenja na površinama tepiha gde se mnogo hoda. Osim toga, glava za čišćenje s četkom za čišćenje tepiha, koja se može okretati zahvaljujući upravljačkom točku, znatno pojednostavljuje i ubrzava čišćenje veoma zatrpanih površina.