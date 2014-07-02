Pomoću BRC 45/45 C Ep je moguće i brzo međučišćenje tepiha postupkom I-Capsolation, kao i dubinsko temeljno čišćenje tepiha postupkom Ex raspršivanja. BRC 45/45 C Ep se uz to može takođe i fleksibilno koristiti za pojedinačno uklanjanje fleka. On pouzdano otklanja prljavštinu i osvežava tepih. Nakon međučišćenja tepiha tepih je već nakon 20 minuta ponovo suv i može se hodati po njemu. Zbog kompaktne konstrukcije uređaja, moguća je takođe i primena i na prometnim mestima. Sa efektom po površini kod međučišćenja od do 800 m² i temeljnog čišćenja od do 350 m², BRC 45/45 C Ep je pre svega prikladan za veće površine.