Sredstvo za čišćenje tepiha BRC 45/45 C
Kompaktan automat za čišćenje tepiha za temeljno i redovno čišćenje površina 350–1.000 m². Hod unapred i unazad sa 2 valjkaste četke, koje se rotiraju u kontra smeru, za dubinsku čistoću.
Pomoću BRC 45/45 C Ep je moguće i brzo međučišćenje tepiha postupkom I-Capsolation, kao i dubinsko temeljno čišćenje tepiha postupkom Ex raspršivanja. BRC 45/45 C Ep se uz to može takođe i fleksibilno koristiti za pojedinačno uklanjanje fleka. On pouzdano otklanja prljavštinu i osvežava tepih. Nakon međučišćenja tepiha tepih je već nakon 20 minuta ponovo suv i može se hodati po njemu. Zbog kompaktne konstrukcije uređaja, moguća je takođe i primena i na prometnim mestima. Sa efektom po površini kod međučišćenja od do 800 m² i temeljnog čišćenja od do 350 m², BRC 45/45 C Ep je pre svega prikladan za veće površine.
Obeležja i prednosti
Viseći nameštena glava četke sa valjkaste četke, koji se obrću u suprotnom smeru
- Visoka snaga čišćenja zbog 2 valjkaste četke.
- Čisti vlakna istovremeno sa 2 strane.
- Obezbeđuje ravnomerni podni kontakt sa podom čak i kod neravnina.
Radni smer unapred i unazad
- Radni pravac na podlozi tepihu podesiv.
- Preklapanjem pomičnog luka može se birati smer čišćenja.
- Ergonomska radna pozicija unapred i unazad kod osetljivih tepisona.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h)
|350 / 1000
|Protok vazduha (l/s)
|45
|Usisavanje (mbar/kPa)
|300 / 30
|Pritisak raspršivanja za međučišćenje (bar)
|3,5
|Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje (bar)
|7
|Obim raspršivanja za međučišćenje (l/min)
|0,7
|Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje (l/min)
|3,2
|Radna širina, usisavanje (mm)
|450
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|45 / 38
|Snaga turbine (W)
|1100
|Snaga četke (W)
|600
|Težina bez pribora (kg)
|75
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- Number of rollers: 2 Kom
Oprema
- Smer rada: unapred ili unazad
- iCapsol mode
