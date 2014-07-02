Sredstvo za čišćenje tepiha BRC 45/45 C

Kompaktan automat za čišćenje tepiha za temeljno i redovno čišćenje površina 350–1.000 m². Hod unapred i unazad sa 2 valjkaste četke, koje se rotiraju u kontra smeru, za dubinsku čistoću.

Pomoću BRC 45/45 C Ep je moguće i brzo međučišćenje tepiha postupkom I-Capsolation, kao i dubinsko temeljno čišćenje tepiha postupkom Ex raspršivanja. BRC 45/45 C Ep se uz to može takođe i fleksibilno koristiti za pojedinačno uklanjanje fleka. On pouzdano otklanja prljavštinu i osvežava tepih. Nakon međučišćenja tepiha tepih je već nakon 20 minuta ponovo suv i može se hodati po njemu. Zbog kompaktne konstrukcije uređaja, moguća je takođe i primena i na prometnim mestima. Sa efektom po površini kod međučišćenja od do 800 m² i temeljnog čišćenja od do 350 m², BRC 45/45 C Ep je pre svega prikladan za veće površine.

Obeležja i prednosti
Viseći nameštena glava četke sa valjkaste četke, koji se obrću u suprotnom smeru
  • Visoka snaga čišćenja zbog 2 valjkaste četke.
  • Čisti vlakna istovremeno sa 2 strane.
  • Obezbeđuje ravnomerni podni kontakt sa podom čak i kod neravnina.
Radni smer unapred i unazad
  • Radni pravac na podlozi tepihu podesiv.
  • Preklapanjem pomičnog luka može se birati smer čišćenja.
  • Ergonomska radna pozicija unapred i unazad kod osetljivih tepisona.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h) 350 / 1000
Protok vazduha (l/s) 45
Usisavanje (mbar/kPa) 300 / 30
Pritisak raspršivanja za međučišćenje (bar) 3,5
Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje (bar) 7
Obim raspršivanja za međučišćenje (l/min) 0,7
Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje (l/min) 3,2
Radna širina, usisavanje (mm) 450
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 45 / 38
Snaga turbine (W) 1100
Snaga četke (W) 600
Težina bez pribora (kg) 75
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1029 x 559 x 1092

Scope of supply

  • Number of rollers: 2 Kom

Oprema

  • Smer rada: unapred ili unazad
  • iCapsol mode
Pribor
