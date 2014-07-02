Sredstvo za čišćenje tepiha BRS 43/500 C

Kompaktan čistač tepiha za redovno održavanje malih tepiha. Brzo osvežavanje i sušenje tepiha po kojima se odmah može hodati. Ekonomičan za površine između 200 i 600 m².

BRS 43/500 C savršena je mašina za produktivno redovno čišćenje tepiha. Ona pouzdano uklanja nečistoće i osvežava tepihe. Tokom čišćenja u prihvatnoj posudi odmah se sakupljaju otpala vlakna i čestice prljavštine. Tepih je suv već nakon 20 minuta i po njemu se može hodati. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi mašina se može koristiti i na prometnim mestima. Uz učinak i do 600 m² BRS 43/500 C je pogodna i za osvežavanje većih površina.

Obeležja i prednosti
2 valjka koja se okreću u kontra smeru
  • Visoka snaga čišćenja zbog visokog potisnog pritiska.
  • Čisti vlakna istovremeno sa 2 strane i uspravlja ih.
  • Obezbeđuje ravnomerni podni kontakt sa podom čak i kod neravnina.
2 u 1
  • Čišćenje vlakana i metenje za 1 radni dan.
  • Uklj. Rezervoar za đubre metenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h) 300
Pritisak raspršivanja za međučišćenje (bar) 3,4
Obim raspršivanja za međučišćenje (l/min) 0,38
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 7,5
Snaga četke (W) 370
Težina bez pribora (kg) 25
Težina sa ambalažom (kg) 32,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 400 x 470 x 1160

Scope of supply

  • Rezervoar za iCapsol ugrađen
  • Number of rollers: 2 Kom

Oprema

  • Smer rada: unapred ili unazad
  • iCapsol mode
Videos
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.