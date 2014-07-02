Sredstvo za čišćenje tepiha BRS 43/500 C
Kompaktan čistač tepiha za redovno održavanje malih tepiha. Brzo osvežavanje i sušenje tepiha po kojima se odmah može hodati. Ekonomičan za površine između 200 i 600 m².
BRS 43/500 C savršena je mašina za produktivno redovno čišćenje tepiha. Ona pouzdano uklanja nečistoće i osvežava tepihe. Tokom čišćenja u prihvatnoj posudi odmah se sakupljaju otpala vlakna i čestice prljavštine. Tepih je suv već nakon 20 minuta i po njemu se može hodati. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi mašina se može koristiti i na prometnim mestima. Uz učinak i do 600 m² BRS 43/500 C je pogodna i za osvežavanje većih površina.
Obeležja i prednosti
2 valjka koja se okreću u kontra smeru
- Visoka snaga čišćenja zbog visokog potisnog pritiska.
- Čisti vlakna istovremeno sa 2 strane i uspravlja ih.
- Obezbeđuje ravnomerni podni kontakt sa podom čak i kod neravnina.
2 u 1
- Čišćenje vlakana i metenje za 1 radni dan.
- Uklj. Rezervoar za đubre metenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol) (m²/h)
|300
|Pritisak raspršivanja za međučišćenje (bar)
|3,4
|Obim raspršivanja za međučišćenje (l/min)
|0,38
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|7,5
|Snaga četke (W)
|370
|Težina bez pribora (kg)
|25
|Težina sa ambalažom (kg)
|32,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|400 x 470 x 1160
Scope of supply
- Rezervoar za iCapsol ugrađen
- Number of rollers: 2 Kom
Oprema
- Smer rada: unapred ili unazad
- iCapsol mode
Videos
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.