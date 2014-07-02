Puzzi 10/1 sa mlaznicom za tapacirung i mlaznicom za pod naročito je namenjen za higijensko i efikasno čišćenje manjih do srednje velikih površina. Sa pritiskom raspršivanja od 1 bar uređaj za raspršnu ekstrakciju se brine za nežno dubinsko čišćenje tekstilnih površina, pa naročito kod čišćenja tapacirunga i čišćenja tepiha daje ubedljive rezultate. Zahvaljujući uzanoj mlaznici za pod uređaj je takođe optimalno namenjen za primenu u situacijama sa suženim prostorima. A zahvaljujući fleksibilnoj usisnici bez problema takođe možete da čistite često korišćene sektore. Uređaj za raspršnu ekstrakciju je opremljen integrisanom kukom za kabl kao i fiksacijom za ručni alat i usisnu cev.