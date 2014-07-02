Čistač sa raspršivanjem Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 sa mlaznicom za pod/tapacirung za čišćenje tepiha/ tapacirunga raspršnom ekstrakcijom. Idealno za male površine. Sa kukom za kabl i držačem za ručni alat/ usisnu cev.
Puzzi 10/1 sa mlaznicom za tapacirung i mlaznicom za pod naročito je namenjen za higijensko i efikasno čišćenje manjih do srednje velikih površina. Sa pritiskom raspršivanja od 1 bar uređaj za raspršnu ekstrakciju se brine za nežno dubinsko čišćenje tekstilnih površina, pa naročito kod čišćenja tapacirunga i čišćenja tepiha daje ubedljive rezultate. Zahvaljujući uzanoj mlaznici za pod uređaj je takođe optimalno namenjen za primenu u situacijama sa suženim prostorima. A zahvaljujući fleksibilnoj usisnici bez problema takođe možete da čistite često korišćene sektore. Uređaj za raspršnu ekstrakciju je opremljen integrisanom kukom za kabl kao i fiksacijom za ručni alat i usisnu cev.
Obeležja i prednosti
Savršeni efekat čišćenja
- Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina.
- Brzo sušenje omogućava ponovno korišćenje površina u kratkom roku zahvaljujući izvanrednoj snazi usisavanja.
- Izvanredni rezultati čišćenja sa vidljivim efektom pre i posle.
Uklonjiva, pametna, dva u jednom posuda
- Brzo i jednostavno punjenje rezervoara čistom vodom.
- Praktično i jednostavno prosipanje prljave vode.
Lak za rukovanje sa dva velika tastera.
- Bez saginjanja: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korišćenje.
- Brza metoda u jednom koraku: istovremeno prskanje i usisavanje.
- Metoda u 2 koraka: naprskati vlakna i ostaviti da odstoji – zatim usisati.
Veliki zadnji točkovi i fleksibilni rotirajući točkići okretljivosti 360°
- Lako upravljanje čak i na neravnim površinama.
- Posebno pokretan i fleksibilan za rukovanje tokom čišćenja.
Kuka za kabl
- Za sigurno odlaganje napojnog kabla.
- Praktično rešenje i zaštita kablova.
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|20 - 25
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Količina raspršivanja (l/min)
|1
|Pritisak raspršivanja (bar)
|1
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|10 / 9
|Snaga turbine (W)
|1250
|Kapacitet pumpe (W)
|40
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|10,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|16,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Nastavak za tapacir
- Deterdžent: Tablete RM 760, 2 Kom
- Crevo za raspršivanje/usisavanje: 2.5 m
- Kuka za kabl
- Mlaznica za pod: 240 mm
- Pištolj za raspršivanje/usisavanje
- D-drška za cev za raspršivanje/usisavanje
- Odvojiva „dva u jednom” posuda za čistu/prljavu vodu
- Cev za raspršivanje/usisavanje: 1 Kom
Oprema
- Integrisano mesto za pribor za odlaganje nastavka za tapacirung / uski nastavak
- Integrisano mesto za pribor za odlaganje podne papučice
- Pisak-mlaznica: Nastavak za tapacir, plava
Područja primene
- Za intenzivno, dubinsko čišćenje vlakana tapaciranog nameštaja.
- Za povremeno čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja sa tepiha.
- Za čišćenje svih tekstilnih površina – uključujući i unutrašnjost vozila.
- Za intenzivno dubinsko čišćenje tapaciranih sedišta u automobilima.
- Za namensko dubinsko čišćenje manjih površina sa tepisima.
