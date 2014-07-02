Čistač sa raspršivanjem Puzzi 10/1

Puzzi 10/1 sa mlaznicom za pod/tapacirung za čišćenje tepiha/ tapacirunga raspršnom ekstrakcijom. Idealno za male površine. Sa kukom za kabl i držačem za ručni alat/ usisnu cev.

Puzzi 10/1 sa mlaznicom za tapacirung i mlaznicom za pod naročito je namenjen za higijensko i efikasno čišćenje manjih do srednje velikih površina. Sa pritiskom raspršivanja od 1 bar uređaj za raspršnu ekstrakciju se brine za nežno dubinsko čišćenje tekstilnih površina, pa naročito kod čišćenja tapacirunga i čišćenja tepiha daje ubedljive rezultate. Zahvaljujući uzanoj mlaznici za pod uređaj je takođe optimalno namenjen za primenu u situacijama sa suženim prostorima. A zahvaljujući fleksibilnoj usisnici bez problema takođe možete da čistite često korišćene sektore. Uređaj za raspršnu ekstrakciju je opremljen integrisanom kukom za kabl kao i fiksacijom za ručni alat i usisnu cev.

Obeležja i prednosti
Savršeni efekat čišćenja
  • Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina.
  • Brzo sušenje omogućava ponovno korišćenje površina u kratkom roku zahvaljujući izvanrednoj snazi usisavanja.
  • Izvanredni rezultati čišćenja sa vidljivim efektom pre i posle.
Uklonjiva, pametna, dva u jednom posuda
  • Brzo i jednostavno punjenje rezervoara čistom vodom.
  • Praktično i jednostavno prosipanje prljave vode.
Lak za rukovanje sa dva velika tastera.
  • Bez saginjanja: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korišćenje.
  • Brza metoda u jednom koraku: istovremeno prskanje i usisavanje.
  • Metoda u 2 koraka: naprskati vlakna i ostaviti da odstoji – zatim usisati.
Veliki zadnji točkovi i fleksibilni rotirajući točkići okretljivosti 360°
  • Lako upravljanje čak i na neravnim površinama.
  • Posebno pokretan i fleksibilan za rukovanje tokom čišćenja.
Kuka za kabl
  • Za sigurno odlaganje napojnog kabla.
  • Praktično rešenje i zaštita kablova.
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. učinak po površini (m²/h) 20 - 25
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Količina raspršivanja (l/min) 1
Pritisak raspršivanja (bar) 1
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 10 / 9
Snaga turbine (W) 1250
Kapacitet pumpe (W) 40
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Dužina kabla (m) 7,5
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 10,5
Težina sa ambalažom (kg) 16,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • Nastavak za tapacir
  • Deterdžent: Tablete RM 760, 2 Kom
  • Crevo za raspršivanje/usisavanje: 2.5 m
  • Kuka za kabl
  • Mlaznica za pod: 240 mm
  • Pištolj za raspršivanje/usisavanje
  • D-drška za cev za raspršivanje/usisavanje
  • Odvojiva „dva u jednom” posuda za čistu/prljavu vodu
  • Cev za raspršivanje/usisavanje: 1 Kom

Oprema

  • Integrisano mesto za pribor za odlaganje nastavka za tapacirung / uski nastavak
  • Integrisano mesto za pribor za odlaganje podne papučice
  • Pisak-mlaznica: Nastavak za tapacir, plava
Videos
Područja primene
  • Za intenzivno, dubinsko čišćenje vlakana tapaciranog nameštaja.
  • Za povremeno čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja sa tepiha.
  • Za čišćenje svih tekstilnih površina – uključujući i unutrašnjost vozila.
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje tapaciranih sedišta u automobilima.
  • Za namensko dubinsko čišćenje manjih površina sa tepisima.
Pribor
Sredstva za čišćenje
