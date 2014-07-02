Čistač sa raspršivanjem Puzzi 30/4
Uređaj za raspršnu ekstrakciju Puzzi 30/4 je ekonomično rešenje za čišćenje velikih tekstilnih površina i garantuje ergonomski i nenaporan rad koji štedi vreme.
Uređaj za raspršnu ekstrakciju Puzzi 30/4 je sa 66 dB (A) najtiši usisivač za mokro usisavanje svoje vrste i idealan je za bešumno čišćenje. Sa 30 l kapaciteta za svežu vodu i mlaznice za pod od 350 mm, inovativni uređaj za raspršnu ekstrakciju je naročito pogodan za čišćenje velikih tekstilnih površina. Velika vrednost je prilikom koncipiranja uređaja položena na ergonomski i nenaporan rad, koji štedi vreme. EASY Operation koncept rukovanja i ergonomski Upright koncept enormno olakšavaju rukovanje. Zahvaljujući lako razumljivim piktogramima otpadaju duge faze uhodavanja. Rezervoar za prljavu vodu je skidiv, drška i geometrija rezervoara su konstruisane za ergonomski transport. Rezervoar se lako čisti i tako je pogodan i za punjenje rezervoara za svežu vodu. Kratko trajanje opremanja štedi vreme i troškove. Uređaj nudi do 30 % brže vreme sušenja nego konkurencija. Tome doprinosi takođe i fleksibilna usisnica, koja stalno garantuje optimalan usisni ugao. Puzzi 30/4 je– takođe i ležeći sa napunjenim rezervoarom za svežu vodu– lak za transportovanje i zahvaljujući velikim točkovima portala se uz to veoma dobro kreće stepenicama.
Obeležja i prednosti
Utičnica za PW 30/1Ugrađena utičnica omogućava fleksibilno korišćenje PW 30/1 bez dodatnog izvora struje. Kada se ne koristi, utičnica je dobro zaštićena automatskim poklopcem. Čisteći tepih rotirajućom četkom, uređaj PW 30/1 podiže i ravna vlakna tepiha, čime su performanse čišćenja još snažnije.
Rezervoar za prljavu vodu koji se skidaRučica rezervoara prljave vode smeštena je sa spoljne strane i zaštićena od prljanja. Rezervoar za prljavu vodu se lako vadi i može se koristiti i za punjenje rezervoara za svežu vodu. U kratkom tekstu na zadnjoj strani rezervoara za prljavu vodu na jednostavan način je opisan proces rada.
Izuzetno tihoSa samo 66 dB(A) Puzzi 30/4 je najtiši mokri usisivač u svojoj klasi. Zahvaljujući niskom nivou buke mašina se može koristiti svuda, čak i tokom radnog vremena i u hotelima. Nizak nivo buke štiti korisnika i omogućava duže radne intervale.
Velika zapremina rezervoara
- Čak i kada je rezervoar od 30 litara pun sveže vode, Puzzi 30/4 se može transportovati u ležećem položaju.
- Ugrađeni indikator nivoa pokazuje trenutni nivo sveže vode.
- Filter za svežu vodu štiti komponente, a može se izvaditi i očistiti bez alata.
Funkcija EASY-Operation čini je lakom za upotrebu
- Lako biranje pomoću obrtnog prekidača (isključivanje uređaja, raspršivanje, usisavanje, usisavanje s raspršivanjem).
- Samoobjašnjavajući piktogrami olakšavaju rukovanje.
- Obrtni prekidač smešten je na pristupačnom mestu na gornjoj strani uređaja.
Ergonomsko uspravno držanje
- Korisnici mogu raditi bez umaranja i uštedeti vreme zahvaljujući dobro osmišljenom konceptu uređaja.
- Ergonomsko prenošenje zahvaljujući posebnom obliku rezervoara i ručici.
Veliki transportni točkovi
- Zahvaljujući velikim točkovima, Puzzi 30/4 je i punim rezervoarom jednostavan za manevrisanje.
- Glatki točkovi prečnika 30 cm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|60 - 75
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Količina raspršivanja (l/min)
|3
|Pritisak raspršivanja (bar)
|4
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|30 / 15
|Snaga turbine (W)
|1200
|Kapacitet pumpe (W)
|70
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Dužina kabla (m)
|15
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|26
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Utičnica za glavu za pranje Professional: PW 30/1
- Crevo za raspršivanje/usisavanje: 4 m
- Mlaznica za pod: 350 mm
- Pištolj za raspršivanje/usisavanje
- D-drška za cev za raspršivanje/usisavanje
- Cev za raspršivanje/usisavanje: 1 Kom, 700 mm, Nerđajući čelik
Oprema
- Pisak-mlaznica: Mlaznica za pod, žuta
