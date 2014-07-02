Uređaj za raspršnu ekstrakciju Puzzi 30/4 je sa 66 dB (A) najtiši usisivač za mokro usisavanje svoje vrste i idealan je za bešumno čišćenje. Sa 30 l kapaciteta za svežu vodu i mlaznice za pod od 350 mm, inovativni uređaj za raspršnu ekstrakciju je naročito pogodan za čišćenje velikih tekstilnih površina. Velika vrednost je prilikom koncipiranja uređaja položena na ergonomski i nenaporan rad, koji štedi vreme. EASY Operation koncept rukovanja i ergonomski Upright koncept enormno olakšavaju rukovanje. Zahvaljujući lako razumljivim piktogramima otpadaju duge faze uhodavanja. Rezervoar za prljavu vodu je skidiv, drška i geometrija rezervoara su konstruisane za ergonomski transport. Rezervoar se lako čisti i tako je pogodan i za punjenje rezervoara za svežu vodu. Kratko trajanje opremanja štedi vreme i troškove. Uređaj nudi do 30 % brže vreme sušenja nego konkurencija. Tome doprinosi takođe i fleksibilna usisnica, koja stalno garantuje optimalan usisni ugao. Puzzi 30/4 je– takođe i ležeći sa napunjenim rezervoarom za svežu vodu– lak za transportovanje i zahvaljujući velikim točkovima portala se uz to veoma dobro kreće stepenicama.