Za maksimalnu pokretljivost prilikom dubinskog čišćenja tapaciranog nameštaja: naš izuzetno izdržljiv Puzzi 9/1 Bp bežični uređaj za čišćenje i usisavanje, sa posebnim kratkim dodatkom za čišćenje nameštaja i još mnogo toga.
Jedini takav uređaj na svetu – izuzetno izdržljiv i potpuno bežičan: naš Puzzi 9/1 Bp uređaj za dubinsko čišćenje i usisavanje. Kao jedina profesionalna mašina na baterije ovog tipa na tržištu, Puzzi karakterišu izvanredne performanse sa potpunom slobodom kretanja prilikom čišćenja tapaciranog nameštaja i tekstilnih površina u svim granama industrije – bilo da je reč o hotelima, ugostiteljstvu, pranju i održavanju vozila ili čišćenju poslovnih prostora. Uprkos izuzetnoj snazi, ovaj Puzzi je izuzetno tih, što ga čini savršenim za upotrebu u javnim prostorima. Ergonomski oblikovana ručka omogućava lako nošenje jednom rukom. Za temeljno, dubinsko čišćenje vlakana, sredstvo za čišćenje se pod pritiskom raspršuje duboko u tkaninu, a zatim se zajedno s prljavštinom usisava nazad. U standardnom paketu dolazi: posebno kratak nastavak za nameštaj, crevo za prskanje i usisavanje, kombinovani rezervoar za čistu i prljavu vodu, integrisan prostor za dodatke i još mnogo toga. Napomena prilikom poručivanja ovog modela: snažna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i brzi punjač se naručuju posebno.
Obeležja i prednosti
Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ od 36 VBežični uređaj koji omogućava neometano kretanje prilikom procesa čišćenja. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilan sa svim uređajima iz 36 V Kärcher Battery Power+ platforme baterija.
Dugovečna, izdržljiva konstrukcija uređajaDug radni vek garantuje visoku efikasnost. Snažna i izdržljiva membranska pumpa. Dva velika tastera koja se mogu pritiskati rukom ili nogom radi lakšeg rukovanja.
Ergonomski dizajniran sa posebnim kratkim nastavkom za čišćenje nameštajaIdealno za upotrebu u skučenim prostorima (npr. unutrašnjost vozila). Ergonomski dizajn. Udobna ručka, prijatna na dodir.
Uklonjiva, pametna, dva u jednom posuda
- Brzo i jednostavno punjenje rezervoara čistom vodom.
- Praktično i jednostavno prosipanje prljave vode.
- Jednostavan vodič za upotrebu Puzzi 9/1 Bp – za veću bezbednost korisnika.
Ergonomska drška za nošenje
- Praktičan transport jednom rukom.
- Praktičan, izbalansiran uređaj.
- Držač cevi za usisavanje integrisan u ručku za nošenje, za siguran i praktičan transport.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Sav pribor ugodno možete da uskladištite na uređaju, pa je time uvek na dohvat ruke.
- Praktičan, integrisani prostor za tablete za čišćenje.
- Bezbedno čuvanje takođe i za vreme transporta.
Mala težina
- Prenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika.
- Projektovan za dugotrajnu upotrebu bez umaranja.
- Laka upotrebna i za početnike.
Nizak nivo buke pri radu.
- Uređaj je pogodan za čišćenje u područjima osetljivim na buku kao i tokom noći.
- Veća udobnost za rukovaoca.
- Veoma tihi uređaj za početni nivo
2 u 1 sistem komfora sa integrisanim crevom za raspršivanje i usisavanje
- Sredstvo za čišćenje se pod pritiskom raspršuje duboko u vlakna nameštaja
- Temeljno usisavanje sredstva za čišćenje i tvrdokorne prljavštine.
- Brzo sušenje nakon čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Učinak po površini (m²/h)
|12 - 18
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|9 / 7
|Protok vazduha (l/s)
|57
|Usisavanje (kPa)
|15
|Količina raspršivanja (l/min)
|0,5
|Pritisak raspršivanja (MPa)
|0,16 - 0,22
|Snaga turbine (W)
|550
|Kapacitet pumpe (W)
|4
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|575
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Nominalna širina za pribor ( )
|ID 32
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Struja punjenja (A)
|6
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|7,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|540 x 332 x 460
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Crevo za raspršivanje/usisavanje: 2.5 m
- Filter za zaštitu motora
- Filter za čistu vodu
- Kratka mlaznica za čišćenje tapaciranog nameštaja.
- Pregrada za odlaganja tableta za čišćenje
- Odvojiva „dva u jednom” posuda za čistu/prljavu vodu
- Deterdžent: Tablete RM 760, 2 Tablete
Oprema
- Fiksiranje creva u transportu
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Područja primene
- Za intenzivno, dubinsko čišćenje vlakana tapaciranog nameštaja.
- Za povremeno čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja sa tepiha.
- Za čišćenje svih tekstilnih površina – uključujući i unutrašnjost vozila.
- Za intenzivno dubinsko čišćenje tapaciranih sedišta u automobilima.
- Za namensko dubinsko čišćenje manjih površina sa tepisima.
