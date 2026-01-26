Jedini takav uređaj na svetu – izuzetno izdržljiv i potpuno bežičan: naš Puzzi 9/1 Bp uređaj za dubinsko čišćenje i usisavanje. Kao jedina profesionalna mašina na baterije ovog tipa na tržištu, Puzzi karakterišu izvanredne performanse sa potpunom slobodom kretanja prilikom čišćenja tapaciranog nameštaja i tekstilnih površina u svim granama industrije – bilo da je reč o hotelima, ugostiteljstvu, pranju i održavanju vozila ili čišćenju poslovnih prostora. Uprkos izuzetnoj snazi, ovaj Puzzi je izuzetno tih, što ga čini savršenim za upotrebu u javnim prostorima. Ergonomski oblikovana ručka omogućava lako nošenje jednom rukom. Za temeljno, dubinsko čišćenje vlakana, sredstvo za čišćenje se pod pritiskom raspršuje duboko u tkaninu, a zatim se zajedno s prljavštinom usisava nazad. U standardnom paketu dolazi: posebno kratak nastavak za nameštaj, crevo za prskanje i usisavanje, kombinovani rezervoar za čistu i prljavu vodu, integrisan prostor za dodatke i još mnogo toga. Napomena prilikom poručivanja ovog modela: snažna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i brzi punjač se naručuju posebno.