Puzzi 9/1 Bp

Za maksimalnu pokretljivost prilikom dubinskog čišćenja tapaciranog nameštaja: naš izuzetno izdržljiv Puzzi 9/1 Bp bežični uređaj za čišćenje i usisavanje, sa posebnim kratkim dodatkom za čišćenje nameštaja i još mnogo toga.

Jedini takav uređaj na svetu – izuzetno izdržljiv i potpuno bežičan: naš Puzzi 9/1 Bp uređaj za dubinsko čišćenje i usisavanje. Kao jedina profesionalna mašina na baterije ovog tipa na tržištu, Puzzi karakterišu izvanredne performanse sa potpunom slobodom kretanja prilikom čišćenja tapaciranog nameštaja i tekstilnih površina u svim granama industrije – bilo da je reč o hotelima, ugostiteljstvu, pranju i održavanju vozila ili čišćenju poslovnih prostora. Uprkos izuzetnoj snazi, ovaj Puzzi je izuzetno tih, što ga čini savršenim za upotrebu u javnim prostorima. Ergonomski oblikovana ručka omogućava lako nošenje jednom rukom. Za temeljno, dubinsko čišćenje vlakana, sredstvo za čišćenje se pod pritiskom raspršuje duboko u tkaninu, a zatim se zajedno s prljavštinom usisava nazad. U standardnom paketu dolazi: posebno kratak nastavak za nameštaj, crevo za prskanje i usisavanje, kombinovani rezervoar za čistu i prljavu vodu, integrisan prostor za dodatke i još mnogo toga. Napomena prilikom poručivanja ovog modela: snažna 36 V Kärcher Battery Power+ baterija i brzi punjač se naručuju posebno.

Obeležja i prednosti
Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ od 36 V
Snažna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+ od 36 V
Bežični uređaj koji omogućava neometano kretanje prilikom procesa čišćenja. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilan sa svim uređajima iz 36 V Kärcher Battery Power+ platforme baterija.
Dugovečna, izdržljiva konstrukcija uređaja
Dugovečna, izdržljiva konstrukcija uređaja
Dug radni vek garantuje visoku efikasnost. Snažna i izdržljiva membranska pumpa. Dva velika tastera koja se mogu pritiskati rukom ili nogom radi lakšeg rukovanja.
Ergonomski dizajniran sa posebnim kratkim nastavkom za čišćenje nameštaja
Ergonomski dizajniran sa posebnim kratkim nastavkom za čišćenje nameštaja
Idealno za upotrebu u skučenim prostorima (npr. unutrašnjost vozila). Ergonomski dizajn. Udobna ručka, prijatna na dodir.
Uklonjiva, pametna, dva u jednom posuda
  • Brzo i jednostavno punjenje rezervoara čistom vodom.
  • Praktično i jednostavno prosipanje prljave vode.
  • Jednostavan vodič za upotrebu Puzzi 9/1 Bp – za veću bezbednost korisnika.
Ergonomska drška za nošenje
  • Praktičan transport jednom rukom.
  • Praktičan, izbalansiran uređaj.
  • Držač cevi za usisavanje integrisan u ručku za nošenje, za siguran i praktičan transport.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • Sav pribor ugodno možete da uskladištite na uređaju, pa je time uvek na dohvat ruke.
  • Praktičan, integrisani prostor za tablete za čišćenje.
  • Bezbedno čuvanje takođe i za vreme transporta.
Mala težina
  • Prenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika.
  • Projektovan za dugotrajnu upotrebu bez umaranja.
  • Laka upotrebna i za početnike.
Nizak nivo buke pri radu.
  • Uređaj je pogodan za čišćenje u područjima osetljivim na buku kao i tokom noći.
  • Veća udobnost za rukovaoca.
  • Veoma tihi uređaj za početni nivo
2 u 1 sistem komfora sa integrisanim crevom za raspršivanje i usisavanje
  • Sredstvo za čišćenje se pod pritiskom raspršuje duboko u vlakna nameštaja
  • Temeljno usisavanje sredstva za čišćenje i tvrdokorne prljavštine.
  • Brzo sušenje nakon čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Učinak po površini (m²/h) 12 - 18
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 9 / 7
Protok vazduha (l/s) 57
Usisavanje (kPa) 15
Količina raspršivanja (l/min) 0,5
Pritisak raspršivanja (MPa) 0,16 - 0,22
Snaga turbine (W) 550
Kapacitet pumpe (W) 4
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 575
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Nominalna širina za pribor ( ) ID 32
Broj potrebnih baterija (Kom) 1
Vreme rada po punjenju baterije (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 58 / 81
Struja punjenja (A) 6
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 7,6
Težina sa ambalažom (kg) 11,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 540 x 332 x 460

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Crevo za raspršivanje/usisavanje: 2.5 m
  • Filter za zaštitu motora
  • Filter za čistu vodu
  • Kratka mlaznica za čišćenje tapaciranog nameštaja.
  • Pregrada za odlaganja tableta za čišćenje
  • Odvojiva „dva u jednom” posuda za čistu/prljavu vodu
  • Deterdžent: Tablete RM 760, 2 Tablete

Oprema

  • Fiksiranje creva u transportu
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Područja primene
  • Za intenzivno, dubinsko čišćenje vlakana tapaciranog nameštaja.
  • Za povremeno čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja sa tepiha.
  • Za čišćenje svih tekstilnih površina – uključujući i unutrašnjost vozila.
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje tapaciranih sedišta u automobilima.
  • Za namensko dubinsko čišćenje manjih površina sa tepisima.
