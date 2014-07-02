Čistač sa raspršivanjem PW 30/1

Dodatna četka za Puzzi 200 za povećanje učinka za oko 35 %. Rezultat Profi glave za pranje: visoko efektno raspršivanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku.

Zarad intenziviranja postupka temeljnog čišćenja rotirajućim valjka četke (1800 1/min), razvijena je Profi-glava za pranje PW 30/1, kao dodatni uređaj za Kärcher usisivač za pranje Puzzi 200. Rezultat: Visoko efektno raspršivanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku. Sa velikom širinom usisavanja od 315 mm, naspram 235 mm kod PW 10 i stoga za 25 % višim površinskim efektom, PW 30/1 je u kombinaciji sa Puzzi 200 S znatno efikasniji sistem za čišćenje sa izvanrednom snagom čišćenja.

Obeležja i prednosti
Rotirajuće četke
Za intenziviranje procesa čišćenja i ravnanje vlakana tepiha.
Viši efekat po površini
Performanse površinskog čišćenja mogu se povećati za 35%.
Providan kontrolni prozor
Providni element kod glave za pranje za neprekidnu kontrolu snage usisavanja.
Jednostavno rukovanje
  • Brzo i jednostavno postavljanje podne papučice.
  • Rotacija valjkaste četke olakšava rad PW 30/1 uređaja.
  • Jednostavan start preko preklopnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. učinak po površini (m²/h) 40 - 55
Snaga četke (W) 60
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Dužina kabla (m) 4
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 5,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 350 x 260 x 835
Videos
Područja primene
  • Tepisi
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.