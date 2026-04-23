Električni pogon naše KM 120/250 R Bp Classic industrijske mašine za metenje ne samo što pruža rad bez emisije štetnih gasova u zatvorenom i otvorenom prostoru, već je i odgovoran za veoma nizak nivo buke mašine. Zbog toga je posebno pogodna za primene u područjima osetljivim na buku. Osim toga, robusni dizajn, džepasti filter sa vibromotorom za čišćenje, velika posuda za otpad sa praktičnim hidrauličnim pražnjenjem posude i otpornim točkovima od tvrde gume čine ovu mašinu idealnom za teške primene u izuzetno prašnjavim okruženjima. Građevinske kompanije, radionice za obradu metala i livnice mogu imati velike koristi od izvanrednih performansi ove mašine. Četke, koje se savršeno prilagođavaju podnim površinama, s lakoćom sakupljaju grubu i sitnu nečistoću. Konačno, izuzetno lako korišćenje, održavanje i servisiranje ovaj uspešan koncept čine i posebno praktičnim.