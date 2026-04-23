Mašina za usisavanje KM 120/250 R Bp Classic
Baterijska industrijska mašina KM 120/250 R Bp Classic za metenje bez emisije štetnih gasova. Savršen za korišćenje u zatvorenom prostoru osetljivom na buku, kao i na otvorenom. Za impresivno dobre rezultate metenja.
Električni pogon naše KM 120/250 R Bp Classic industrijske mašine za metenje ne samo što pruža rad bez emisije štetnih gasova u zatvorenom i otvorenom prostoru, već je i odgovoran za veoma nizak nivo buke mašine. Zbog toga je posebno pogodna za primene u područjima osetljivim na buku. Osim toga, robusni dizajn, džepasti filter sa vibromotorom za čišćenje, velika posuda za otpad sa praktičnim hidrauličnim pražnjenjem posude i otpornim točkovima od tvrde gume čine ovu mašinu idealnom za teške primene u izuzetno prašnjavim okruženjima. Građevinske kompanije, radionice za obradu metala i livnice mogu imati velike koristi od izvanrednih performansi ove mašine. Četke, koje se savršeno prilagođavaju podnim površinama, s lakoćom sakupljaju grubu i sitnu nečistoću. Konačno, izuzetno lako korišćenje, održavanje i servisiranje ovaj uspešan koncept čine i posebno praktičnim.
Obeležja i prednosti
Robustan oblik mašine za siguran radOmogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima. Produžava životni vek komponenti i mašine. Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motoromVelika površina filtera osigurava rad bez prašine. Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora. Prikladno kod posebno velikih količina prašine.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisuJednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama. Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prosto servisiranje i održavanje. Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata.
Dustpan principle
- Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće.
- Usisava grubu nečistoću bez problema.
- Stvaranje neznatne količine prašine.
Fleksibilan Footprint sistem
- Odlični rezultati metenja.
- Neznatno trošenje četaka.
- Optimalno prilagođavanje četaka različitim podlogama.
Hidraulično visoko pražnjenje
- Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog smeća.
- Komforno pražnjenje do visine od 1,42 metra.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|36 / 5
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|7200
|Radna širina (mm)
|900
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1200
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1500
|Napon baterije (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 3,5
|Posuda za otpad (l)
|250
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|14
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|6
|Težina (sa priborom) (kg)
|750
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|1200
|Težina sa ambalažom (kg)
|750
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Džepni filter
- Točkovi, kompletno gumeni
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Videos
Područja primene
- Idealno za pogone na polju građevinarstva, metaloprerađivačke industrije i livnica.
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
- Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.