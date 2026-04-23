Mašina za usisavanje KM 120/250 R Bp Classic

Baterijska industrijska mašina KM 120/250 R Bp Classic za metenje bez emisije štetnih gasova. Savršen za korišćenje u zatvorenom prostoru osetljivom na buku, kao i na otvorenom. Za impresivno dobre rezultate metenja.

Električni pogon naše KM 120/250 R Bp Classic industrijske mašine za metenje ne samo što pruža rad bez emisije štetnih gasova u zatvorenom i otvorenom prostoru, već je i odgovoran za veoma nizak nivo buke mašine. Zbog toga je posebno pogodna za primene u područjima osetljivim na buku. Osim toga, robusni dizajn, džepasti filter sa vibromotorom za čišćenje, velika posuda za otpad sa praktičnim hidrauličnim pražnjenjem posude i otpornim točkovima od tvrde gume čine ovu mašinu idealnom za teške primene u izuzetno prašnjavim okruženjima. Građevinske kompanije, radionice za obradu metala i livnice mogu imati velike koristi od izvanrednih performansi ove mašine. Četke, koje se savršeno prilagođavaju podnim površinama, s lakoćom sakupljaju grubu i sitnu nečistoću. Konačno, izuzetno lako korišćenje, održavanje i servisiranje ovaj uspešan koncept čine i posebno praktičnim.

Obeležja i prednosti
Robustan oblik mašine za siguran rad
Omogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima. Produžava životni vek komponenti i mašine. Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom
Velika površina filtera osigurava rad bez prašine. Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora. Prikladno kod posebno velikih količina prašine.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Jednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama. Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prosto servisiranje i održavanje. Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata.
Dustpan principle
  • Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće.
  • Usisava grubu nečistoću bez problema.
  • Stvaranje neznatne količine prašine.
Fleksibilan Footprint sistem
  • Odlični rezultati metenja.
  • Neznatno trošenje četaka.
  • Optimalno prilagođavanje četaka različitim podlogama.
Hidraulično visoko pražnjenje
  • Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog smeća.
  • Komforno pražnjenje do visine od 1,42 metra.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 36 / 5
Maks. učinak po površini (m²/h) 7200
Radna širina (mm) 900
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1200
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1500
Napon baterije (V) 36
Trajanje baterije (h) max. 3,5
Posuda za otpad (l) 250
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 14
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtera (m²) 6
Težina (sa priborom) (kg) 750
Težina, spremno za korišćenje (kg) 1200
Težina sa ambalažom (kg) 750
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • Džepni filter
  • Točkovi, kompletno gumeni

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Elektroupravljanje
  • Regulisanje usisne struje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, automatski rastresajuća
Područja primene
  • Idealno za pogone na polju građevinarstva, metaloprerađivačke industrije i livnica.
  • Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
  • Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
