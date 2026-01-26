Naša moćna industrijska mašina za metenje KM 120/250 R D Classic posebno je namenjena zahtevnim terenima. Robusna izrada, veliki rezervoar za otpad i postojani džepičasti filter s vibromotorom čine ga savršenim izborom za teške primene u izuzetno prašnjavim atmosferama kakve se susreću u građevinskoj i metaloprerađivačkoj industriji, kao i u livnicama. Dizel-motor s hidrauličnim pogonom na zadnjem točku i sistem metenja osmišljeni su posebno za vanjske prostore i ističu se lakoćom rukovanja, održavanja i servisiranja. Zahvaljujući ugrađenom sistemu fleksibilnog otiska četke se savršeno prilagođavaju podlozi i, zajedno sa principom đubrovnika, pružaju pouzdane rezultate pri čišćenju kako sitne, tako i krupne prljavštine. Na kraju ali ne i najmanje važno – pražnjenje rezervoara na visini obezbeđuje nesmetano zbrinjavanje pokupljene nečistoće.