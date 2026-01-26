Naša prva industrijska mašina za metenje iz serije Classic, koja ima ekološki, štedljivi plinski pogon s niskim emisijama (LPG): KM 120/250 R LPG Classic zato je prikladan i za primenu u unutrašnjim područjima, ali njegove prednosti dolaze do izražaja i na otvorenom. Zahvaljujući svojoj robusnosti i raznovrsnim obeležjima opreme ova mašina je spremna i za najteže radove u vrlo prašnjavim okruženjima. Njene četke se savršeno prilagođavaju podlozi i garantuju najbolje rezultate čišćenja, dok promišljeni princip lopatice za smeće jednako lako uklanja i grube i sitne nečistoće te pri tome sprečava kovitlanje prašine. Izdržljivi džepičasti filter s vibracijskim motorom za čišćenje filtera, kao i veliki rezervoar za pometeno smeće s komfornim hidrauličkim pražnjenjem takođe su deo osnovne opreme. Idealna područja primene su pogoni građevinske industrije, metaloprerađivačke industrije ili livnica.