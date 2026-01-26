Mašina za usisavanje KM 120/250 R LPG Classic
Ekološki plinski pogon (LPG) naše industrijske mašine za metenje KM 120/250 R LPG Classic omogućuje primenu i u unutrašnjim prostorima. S potpuno hidrauličkim pogonom i sistemom metenja.
Naša prva industrijska mašina za metenje iz serije Classic, koja ima ekološki, štedljivi plinski pogon s niskim emisijama (LPG): KM 120/250 R LPG Classic zato je prikladan i za primenu u unutrašnjim područjima, ali njegove prednosti dolaze do izražaja i na otvorenom. Zahvaljujući svojoj robusnosti i raznovrsnim obeležjima opreme ova mašina je spremna i za najteže radove u vrlo prašnjavim okruženjima. Njene četke se savršeno prilagođavaju podlozi i garantuju najbolje rezultate čišćenja, dok promišljeni princip lopatice za smeće jednako lako uklanja i grube i sitne nečistoće te pri tome sprečava kovitlanje prašine. Izdržljivi džepičasti filter s vibracijskim motorom za čišćenje filtera, kao i veliki rezervoar za pometeno smeće s komfornim hidrauličkim pražnjenjem takođe su deo osnovne opreme. Idealna područja primene su pogoni građevinske industrije, metaloprerađivačke industrije ili livnica.
Obeležja i prednosti
Robustan oblik mašine za siguran radOmogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima. Produžava životni vek komponenti i mašine. Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motoromVelika površina filtera osigurava rad bez prašine. Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora. Prikladno kod posebno velikih količina prašine.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisuJednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama. Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prosto servisiranje i održavanje. Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata.
Dustpan principle
- Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće.
- Usisava grubu nečistoću bez problema.
- Stvaranje neznatne količine prašine.
Fleksibilan Footprint sistem
- Odlični rezultati metenja.
- Neznatno trošenje četaka.
- Optimalno prilagođavanje četaka različitim podlogama.
Hidraulično visoko pražnjenje
- Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog smeća.
- Komforno pražnjenje do visine od 1,42 metra.
Hidraulički pogon zadnjih točkova s punim gumama.
- Velika okretnost i jednostavno rukovanje takođe na uskim prostorima.
- Dopušta siguran prelazak preko oštrih metalnih ili staklenih predmeta.
- Točkovi imaju pune gume (bez vazduha), što isključuje izduvavanje guma.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|LPG
|Vučni pogon
|Četvorotaktni motor
|Proizvođač motora
|Kubota
|Pogon – snaga (kW)
|17,5
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|10800
|Radna širina (mm)
|900
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1200
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1500
|Posuda za otpad (l)
|250
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|9
|Površina filtera (m²)
|6
|Težina (sa priborom) (kg)
|800
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|800
|Težina sa ambalažom (kg)
|800
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Džepni filter
- Točkovi, kompletno gumeni
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Videos
Područja primene
- Idealno za pogone na polju građevinarstva, metaloprerađivačke industrije i livnica.
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
- Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.