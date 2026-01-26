Mašina za usisavanje KM 120/250 R LPG Classic

Ekološki plinski pogon (LPG) naše industrijske mašine za metenje KM 120/250 R LPG Classic omogućuje primenu i u unutrašnjim prostorima. S potpuno hidrauličkim pogonom i sistemom metenja.

Naša prva industrijska mašina za metenje iz serije Classic, koja ima ekološki, štedljivi plinski pogon s niskim emisijama (LPG): KM 120/250 R LPG Classic zato je prikladan i za primenu u unutrašnjim područjima, ali njegove prednosti dolaze do izražaja i na otvorenom. Zahvaljujući svojoj robusnosti i raznovrsnim obeležjima opreme ova mašina je spremna i za najteže radove u vrlo prašnjavim okruženjima. Njene četke se savršeno prilagođavaju podlozi i garantuju najbolje rezultate čišćenja, dok promišljeni princip lopatice za smeće jednako lako uklanja i grube i sitne nečistoće te pri tome sprečava kovitlanje prašine. Izdržljivi džepičasti filter s vibracijskim motorom za čišćenje filtera, kao i veliki rezervoar za pometeno smeće s komfornim hidrauličkim pražnjenjem takođe su deo osnovne opreme. Idealna područja primene su pogoni građevinske industrije, metaloprerađivačke industrije ili livnica.

Obeležja i prednosti
Robustan oblik mašine za siguran rad
Omogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima. Produžava životni vek komponenti i mašine. Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom
Velika površina filtera osigurava rad bez prašine. Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora. Prikladno kod posebno velikih količina prašine.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Jednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama. Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prosto servisiranje i održavanje. Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata.
Dustpan principle
  • Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće.
  • Usisava grubu nečistoću bez problema.
  • Stvaranje neznatne količine prašine.
Fleksibilan Footprint sistem
  • Odlični rezultati metenja.
  • Neznatno trošenje četaka.
  • Optimalno prilagođavanje četaka različitim podlogama.
Hidraulično visoko pražnjenje
  • Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog smeća.
  • Komforno pražnjenje do visine od 1,42 metra.
Hidraulički pogon zadnjih točkova s punim gumama.
  • Velika okretnost i jednostavno rukovanje takođe na uskim prostorima.
  • Dopušta siguran prelazak preko oštrih metalnih ili staklenih predmeta.
  • Točkovi imaju pune gume (bez vazduha), što isključuje izduvavanje guma.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona LPG
Vučni pogon Četvorotaktni motor
Proizvođač motora Kubota
Pogon – snaga (kW) 17,5
Maks. učinak po površini (m²/h) 10800
Radna širina (mm) 900
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1200
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1500
Posuda za otpad (l) 250
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 18
Radna brzina (km/h) 9
Površina filtera (m²) 6
Težina (sa priborom) (kg) 800
Težina, spremno za korišćenje (kg) 800
Težina sa ambalažom (kg) 800
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • Džepni filter
  • Točkovi, kompletno gumeni

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Elektroupravljanje
  • Regulisanje usisne struje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, automatski rastresajuća
Mašina za usisavanje KM 120/250 R LPG Classic
Područja primene
  • Idealno za pogone na polju građevinarstva, metaloprerađivačke industrije i livnica.
  • Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
  • Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
Pribor
