Robusna, kompletno hidraulična industrijska mašina za metenje KM 130/300 R Bp, bez emisija i na baterijski pogon je pogodna za ekstremne primene npr. u pogonima građevinskog materijala, metala ili livnicama kao i u ostalim branšama sa intenzivnom nečistoćom. Zahvaljujući principu lopatice za metenje, fino đubre i gruba nečistoća se pouzdano prihvataju. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama podova a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje se jednim okretom ruke može zameniti bez upotrebe alata. Kod transportne vožnje se rezervoar za đubre automatski zatvara. Dva ležeći ugrađena ravna faltasta filtera obezbeđuju pod jakim uslovima prašine čist vazduh. Čišćenje filtera usleđuje pritiskom na dugme preko izrazito efektivnog Dual otirača. Filter je izvanredno pristupačan i može se jednostavno zameniti bez upotrebe alata. Takođe je i motor dobro pristupačan. Osnovnim funkcijama se zahvaljujući EASY Operation konceptu može udobno rukovati pritiskom na dugme.