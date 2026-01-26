Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp

Bešumna ind. akum. mašina za metenje sa zadnjim meh. upravljanja sa tri točka. Za teške uslove u proizv. građevinskog materijala, metala ili livnicama i dr. granama s velikom nečistoćom.

Robusna, kompletno hidraulična industrijska mašina za metenje KM 130/300 R Bp, bez emisija i na baterijski pogon je pogodna za ekstremne primene npr. u pogonima građevinskog materijala, metala ili livnicama kao i u ostalim branšama sa intenzivnom nečistoćom. Zahvaljujući principu lopatice za metenje, fino đubre i gruba nečistoća se pouzdano prihvataju. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama podova a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje se jednim okretom ruke može zameniti bez upotrebe alata. Kod transportne vožnje se rezervoar za đubre automatski zatvara. Dva ležeći ugrađena ravna faltasta filtera obezbeđuju pod jakim uslovima prašine čist vazduh. Čišćenje filtera usleđuje pritiskom na dugme preko izrazito efektivnog Dual otirača. Filter je izvanredno pristupačan i može se jednostavno zameniti bez upotrebe alata. Takođe je i motor dobro pristupačan. Osnovnim funkcijama se zahvaljujući EASY Operation konceptu može udobno rukovati pritiskom na dugme.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp: Dualni otirač
Dualni otirač
Izuzetno efikasno čišćenje filtera Upravljanje pritiskom na dugme
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp: Ravni plisirani filter
Ravni plisirani filter
Komforno rukovanje i dobra pristupačnost Od perivog poliestera Dugačak vek trajanja
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp: EASY-Operation koncept rukovanja
EASY-Operation koncept rukovanja
Najjednostavnije rukovanje Kratko vreme obučavanja Pouzdana zaštita on neadekvatnog rukovanja
Fleksibilan Footprint sistem
  • Optimalni rezultati metenja
  • Neznatno habanje četaka
  • Optimalno prilagođavanje na različite podloge
Hidraulično visoko pražnjenje
  • Jednostavno i bezbedno pražnjenje đubreta
  • Pražnjenje na visini do 1,42 m
Dustpan principle
  • Dobro hvatanje finog i grubog đubrišta
  • Malo kovitlanja prašine.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
  • Udobno prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
  • Po želji sa drugom bočnom metlom
Kompletan hidraulični vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli
  • Sa naročito malo održavanja
  • Nema habanja
  • Naročito dugotrajan
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 36 / 5
Maks. učinak po površini (m²/h) 9100
Radna širina (mm) 1000
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1300
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1550
Trajanje baterije (h) max. 2
Posuda za otpad (l) 300
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 7
Površina filtera (m²) 5,5
Težina (sa priborom) (kg) 840
Težina, spremno za korišćenje (kg) 1300
Težina sa ambalažom (kg) 840
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2150 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Točkovi sa pneumatskim gumama

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Elektroupravljanje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, automatski rastresajuća
  • Čvrst odbojnik
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp
Videos
Područja primene
  • Industrija građevinskog materijala
  • Livnice
  • Prerada metala
  • Sektori skladišta
  • Gradilišta
  • Gvožđare i čeličane
  • Industrija osnovnog materijala
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.