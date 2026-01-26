Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp
Bešumna ind. akum. mašina za metenje sa zadnjim meh. upravljanja sa tri točka. Za teške uslove u proizv. građevinskog materijala, metala ili livnicama i dr. granama s velikom nečistoćom.
Robusna, kompletno hidraulična industrijska mašina za metenje KM 130/300 R Bp, bez emisija i na baterijski pogon je pogodna za ekstremne primene npr. u pogonima građevinskog materijala, metala ili livnicama kao i u ostalim branšama sa intenzivnom nečistoćom. Zahvaljujući principu lopatice za metenje, fino đubre i gruba nečistoća se pouzdano prihvataju. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama podova a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje se jednim okretom ruke može zameniti bez upotrebe alata. Kod transportne vožnje se rezervoar za đubre automatski zatvara. Dva ležeći ugrađena ravna faltasta filtera obezbeđuju pod jakim uslovima prašine čist vazduh. Čišćenje filtera usleđuje pritiskom na dugme preko izrazito efektivnog Dual otirača. Filter je izvanredno pristupačan i može se jednostavno zameniti bez upotrebe alata. Takođe je i motor dobro pristupačan. Osnovnim funkcijama se zahvaljujući EASY Operation konceptu može udobno rukovati pritiskom na dugme.
Obeležja i prednosti
Dualni otiračIzuzetno efikasno čišćenje filtera Upravljanje pritiskom na dugme
Ravni plisirani filterKomforno rukovanje i dobra pristupačnost Od perivog poliestera Dugačak vek trajanja
EASY-Operation koncept rukovanjaNajjednostavnije rukovanje Kratko vreme obučavanja Pouzdana zaštita on neadekvatnog rukovanja
Fleksibilan Footprint sistem
- Optimalni rezultati metenja
- Neznatno habanje četaka
- Optimalno prilagođavanje na različite podloge
Hidraulično visoko pražnjenje
- Jednostavno i bezbedno pražnjenje đubreta
- Pražnjenje na visini do 1,42 m
Dustpan principle
- Dobro hvatanje finog i grubog đubrišta
- Malo kovitlanja prašine.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
- Udobno prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
- Po želji sa drugom bočnom metlom
Kompletan hidraulični vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli
- Sa naročito malo održavanja
- Nema habanja
- Naročito dugotrajan
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|36 / 5
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|9100
|Radna širina (mm)
|1000
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1300
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1550
|Trajanje baterije (h)
|max. 2
|Posuda za otpad (l)
|300
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|7
|Površina filtera (m²)
|5,5
|Težina (sa priborom) (kg)
|840
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|1300
|Težina sa ambalažom (kg)
|840
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2150 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
- Čvrst odbojnik
Videos
Područja primene
- Industrija građevinskog materijala
- Livnice
- Prerada metala
- Sektori skladišta
- Gradilišta
- Gvožđare i čeličane
- Industrija osnovnog materijala
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.