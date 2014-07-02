Mašina za usisavanje KM 130/300 R D
Potpuno hidraulična ind. mašina za metenje sa pogonom na dizel sa tri točka. Za teške uslovee u proizv. građevinskog materijala, metala ili livnicama i u dr. granama s velikom nečistoćom.
Industrijska mašina za metenje KM 130/300 R D radi na dizel pogon male potrošnje i podmićuje izvanrednom pogonskom snagom. Robusna mašina je pogodna za ekstremne primene npr. u pogonima građevinskog materijala, metala ili livnicama kao i u ostalim branšama sa intenzivnom nečistoćom. Zahvaljujući principu lopatice za metenje, fino đubre i gruba nečistoća se pouzdano prihvataju. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama podova a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje se jednim okretom ruke može zameniti bez upotrebe alata. Kod transportne vožnje se rezervoar za đubre automatski zatvara. Dva ležeći ugrađena ravna faltasta filtera obezbeđuju pod jakim uslovima prašine čist vazduh. Čišćenje filtera usleđuje pritiskom na dugme preko izrazito efektivnog Dual otirača. Filter je izvanredno pristupačan i može se jednostavno zameniti bez upotrebe alata. Takođe je i motor dobro pristupačan. Osnovnim funkcijama se zahvaljujući EASY Operation konceptu može udobno rukovati pritiskom na dugme. Ciklonski filter čisti vazduh još pre nego što on dospe u filter i značajno povećava vreme mirovanja.
Obeležja i prednosti
Robusna građaKompletan čelični okvir. Neosetljivi industrijski motori sa hlađenjem vodom. Kompletan hidraulični vozni pogon.
Delotvorni filteri za dugačko vreme mirovanjaRavan faltasti filter sa površinom filtera od 5,5 m². Efikasno čišćenje filtera preko Dual otirača. Za metenje bez prašine.
Uzorna jednostavnost korišćenjaEASY-Operation koncept rukovanja. Udobno ulaženje i izlaženje. Najveća jednostavnost održavanja.
Različite vrste pogona
- Elektro pogon.
- Dizel motori prema industrijskom standardu.
- Pogon na tečni gas za primene unutra i spolja.
Fleksibilan Footprint sistem
- Optimalni rezultati metenja
- Neznatno habanje četaka
- Optimalno prilagođavanje na različite podloge
Hidraulično visoko pražnjenje
- Jednostavno i bezbedno pražnjenje đubreta
- Pražnjenje na visini do 1,42 m
Dustpan principle
- Dobro hvatanje finog i grubog đubrišta
- Malo kovitlanja prašine.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
- Udobno prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
- Ubedljiva oprema (npr. komforna kabina, klima uređaj, grejanje)
- Po želji sa drugom bočnom metlom
Kompletan hidraulični vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli
- Sa naročito malo održavanja
- Nema habanja
- Naročito dugotrajan
Ciklonski predfilter
- Povećano vreme mirovanja filtera motora
- Produženi intervali do sledećeg održavanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vučni pogon
|Četvorotaktni motor
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Pogon – snaga (kW)
|15,8
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|13000
|Radna širina (mm)
|1000
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1300
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1550
|Posuda za otpad (l)
|300
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|10
|Površina filtera (m²)
|5,5
|Težina (sa priborom) (kg)
|951
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|951
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Područja primene
- Industrija građevinskog materijala
- Livnice
- Prerada metala
- Sektori skladišta
- Gradilišta
- Gvožđare i čeličane
- Industrija osnovnog materijala
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.