Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp

Potpuno hidraulička industrijska mašina za metenje robusnog dizajna za grube poslove, kao što je primena u građevinskoj i metalruškoj industriji, livnicama ili drugim prostorima sa velikom količinom nečistoća.

Baterijska mašina KM 150/500 R Bp sa pogonom na zadnja tri točka oduševljava jednostavnim rukovanjem. Princip đubrovnika osigurava bezbedno prikupljanje i sitnog otpada, i krupne prljavštine. Rezervoar za otpad automatski se zatvara u transportu. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama i može se brzo zameniti bez alata. Dva horizontalna ravna faltasta filtera obezbeđuju čist vazduh u područjima u kojima se stvara velika količina prašine. Čišćenje filtera gotovo je pritiskom na dugme pomoću izuzetno efikasnog dvostrukog strugača. Filter je lako dostupan i može se zameniti bez alata. Osnovnim funkcijama zgodno se upravlja preko obrtnog dugmeta zahvaljujući konceptu EASY Operation.

Obeležja i prednosti
Režim rada na akumulatorsku bateriju
  • Režim rada bez emisija
  • Za primene spolja i unutra
  • Nizak nivo šuma
Dualni otirač
  • Izuzetno efikasno čišćenje filtera
  • Upravljanje pritiskom na dugme
EASY-Operation koncept rukovanja
  • Najjednostavnije rukovanje
  • Kratko vreme obučavanja
  • Zaštita od neadekvatnog rukovanja
Ravni plisirani filter
  • Dobro rukovanje i dobra pristupačnost
  • Od perivog poliestera
  • Dugačak vek trajanja
Fleksibilan Footprint sistem
  • Optimalni rezultat metenja
  • Neznatno habanje četaka
  • Optimalno prilagođavanje na različite podloge
Hidraulično visoko pražnjenje
  • Jednostavno i bezbedno pražnjenje đubreta
  • Pražnjenje na visini do 1,52 m
Dustpan principle
  • Dobro hvatanje finog i grubog đubrišta
  • Malo kovitlanja prašine.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
  • Prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
  • Po želji s drugom i trećom bočnom metlom.
Kompletan hidraulični vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli
  • Sa malo održavanja.
  • Nema habanja
  • Dugotrajan
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 48 / 10
Maks. učinak po površini (m²/h) 12000
Radna širina (mm) 1200
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1500
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1800
Napon baterije (V) 48
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Posuda za otpad (l) 500
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 8
Površina filtera (m²) 7
Težina (sa priborom) (kg) 1398
Težina, spremno za korišćenje (kg) 2690
Težina sa ambalažom (kg) 1398
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2700 x 1720 x 2197

Scope of supply

  • Točkovi sa pneumatskim gumama

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Elektroupravljanje
  • Regulisanje usisne struje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, automatski rastresajuća
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp
Videos
Područja primene
  • Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.