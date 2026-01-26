Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp
Potpuno hidraulička industrijska mašina za metenje robusnog dizajna za grube poslove, kao što je primena u građevinskoj i metalruškoj industriji, livnicama ili drugim prostorima sa velikom količinom nečistoća.
Baterijska mašina KM 150/500 R Bp sa pogonom na zadnja tri točka oduševljava jednostavnim rukovanjem. Princip đubrovnika osigurava bezbedno prikupljanje i sitnog otpada, i krupne prljavštine. Rezervoar za otpad automatski se zatvara u transportu. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama i može se brzo zameniti bez alata. Dva horizontalna ravna faltasta filtera obezbeđuju čist vazduh u područjima u kojima se stvara velika količina prašine. Čišćenje filtera gotovo je pritiskom na dugme pomoću izuzetno efikasnog dvostrukog strugača. Filter je lako dostupan i može se zameniti bez alata. Osnovnim funkcijama zgodno se upravlja preko obrtnog dugmeta zahvaljujući konceptu EASY Operation.
Obeležja i prednosti
Režim rada na akumulatorsku bateriju
- Režim rada bez emisija
- Za primene spolja i unutra
- Nizak nivo šuma
Dualni otirač
- Izuzetno efikasno čišćenje filtera
- Upravljanje pritiskom na dugme
EASY-Operation koncept rukovanja
- Najjednostavnije rukovanje
- Kratko vreme obučavanja
- Zaštita od neadekvatnog rukovanja
Ravni plisirani filter
- Dobro rukovanje i dobra pristupačnost
- Od perivog poliestera
- Dugačak vek trajanja
Fleksibilan Footprint sistem
- Optimalni rezultat metenja
- Neznatno habanje četaka
- Optimalno prilagođavanje na različite podloge
Hidraulično visoko pražnjenje
- Jednostavno i bezbedno pražnjenje đubreta
- Pražnjenje na visini do 1,52 m
Dustpan principle
- Dobro hvatanje finog i grubog đubrišta
- Malo kovitlanja prašine.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
- Prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
- Po želji s drugom i trećom bočnom metlom.
Kompletan hidraulični vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli
- Sa malo održavanja.
- Nema habanja
- Dugotrajan
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|48 / 10
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|12000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1500
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1800
|Napon baterije (V)
|48
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|500
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|8
|Površina filtera (m²)
|7
|Težina (sa priborom) (kg)
|1398
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|2690
|Težina sa ambalažom (kg)
|1398
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Područja primene
- Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
