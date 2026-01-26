Baterijska mašina KM 150/500 R Bp sa pogonom na zadnja tri točka oduševljava jednostavnim rukovanjem. Princip đubrovnika osigurava bezbedno prikupljanje i sitnog otpada, i krupne prljavštine. Rezervoar za otpad automatski se zatvara u transportu. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama i može se brzo zameniti bez alata. Dva horizontalna ravna faltasta filtera obezbeđuju čist vazduh u područjima u kojima se stvara velika količina prašine. Čišćenje filtera gotovo je pritiskom na dugme pomoću izuzetno efikasnog dvostrukog strugača. Filter je lako dostupan i može se zameniti bez alata. Osnovnim funkcijama zgodno se upravlja preko obrtnog dugmeta zahvaljujući konceptu EASY Operation.