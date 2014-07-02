Mašina za usisavanje KM 150/500 R D
Potpuno hidraulična industrijska mašina za metenje na dizel, s pogonom sa 3 točka. Primena u proizv. građevinskog materijala, metala, u livnicama i drugim sektorima sa velikom nečistoćom.
Industrijska mašina za metenje KM 150/500 R D radi na dizel pogon male potrošnje i podmićuje izvanrednom pogonskom snagom. Robusna mašina je pogodna za ekstremne primene npr. u pogonima građevinskog materijala, metala ili livnicama kao i u ostalim branšama sa intenzivnom nečistoćom. Zahvaljujući principu lopatice za metenje, fino đubre i gruba nečistoća se pouzdano prihvataju. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama podova a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje se jednim okretom ruke može zameniti bez upotrebe alata. Kod transportne vožnje se rezervoar za đubre automatski zatvara. Dva ležeći ugrađena ravna faltasta filtera obezbeđuju pod jakim uslovima prašine čist vazduh. Čišćenje filtera usleđuje pritiskom na dugme preko izrazito efektivnog Dual otirača. Filter je izvanredno pristupačan i može se jednostavno zameniti bez upotrebe alata. Takođe je i motor dobro pristupačan. Osnovnim funkcijama se zahvaljujući EASY Operation konceptu može udobno rukovati pritiskom na dugme. Ciklonski filter čisti vazduh još pre nego što on dospe u filter i značajno povećava vreme mirovanja.
Obeležja i prednosti
Snažni sistem filteraRavan faltasti filter sa površinom filtera od 7 m². Efikasno čišćenje preko Dual otirača. Za metenje bez prašine.
Komforno radno mestoSvi komandni elementi su pregledno poređani i jednostavno se mogu dohvatiti. Svi prikazi u vidnom polju. Opciono: Kabine sa grejanjem ili klimatizacijom.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisuNajjednostavnija tehnika sa dokazanim komponentama: kompletno hidraulični pogon, elektrika umesto elektronike. Lak pristup do prostora za motor za brzo i jednostavno održavanje. Bezalatna zamena glavnog valjka za metenje i ravnog faltastog filtera.
Dizel režim rada
- Dugački radni intervali.
- Jaka motorizacija
Opcioni vozni mehanizam sa četiri točka
- Poboljšava trakciju na zamazanim površinama i na nepristupačnom području.
- Povećava vozni komfor i bezbednost vožnje.
- Čuva osetljive podove malim pritiskanjem po površini.
Hidraulično visoko pražnjenje
- Jednostavno i bezbedno pražnjenje đubreta
- Pražnjenje na visini do 1,52 m
Dustpan principle
- Dobro hvatanje finog i grubog đubrišta
- Malo kovitlanja prašine.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
- Udobno prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
- Ubedljiva oprema (npr. komforna kabina, klima uređaj, grejanje)
- Po želji sa drugom i trećom bočnom metlom
Kompletan hidraulični vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli
- Sa naročito malo održavanja
- Nema habanja
- Naročito dugotrajan
Ciklonski predfilter
- Povećano vreme mirovanja filtera motora
- Produženi intervali do sledećeg održavanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vučni pogon
|Četvorotaktni motor
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Pogon – snaga (kW)
|18,6
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|18000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1500
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1800
|Posuda za otpad (l)
|500
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|12
|Površina filtera (m²)
|7
|Težina (sa priborom) (kg)
|1440
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|1440
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Videos
Područja primene
- Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.