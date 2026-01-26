Izdržljiva mašina za metenje KM 150/500 R Classic namenjena je zahtevnim primenama u industriji građevinskog materijala, radionicama za obradu metala i livnicama, ali i svim drugim područjima sa velikim nečistoćama. Pouzdanim nasednim čistačem se preko poluge rukuje vrlo jednostavno i lako. Pražnjenje posude sa sakupljenim otpadom vrši se preko sistema hidrauličnog vertikalnog pražnjenja. Izuzetno velika zapremina rezervoara od 500 litara omogućava duge radne cikluse. Zahvaljujući robustnoj čeličnoj šasiji sa višeslojnom zaštitom od korozije mašina je pogodna za rad i u najtežim uslovima. Hidraulični pogon na zadnjim točkovima omogućava dobru okretnost i jednostavno manevrisanje, čak i u suženom prostoru. Druga odlika je fleksibilni Footprint sistem, koji garantuje optimalne rezultate čišćenja svih podloga – i to bez habanja četki. U slučaju neophodnih popravki ili održavanja, tehničke komponente su vrlo pristupačne. Standardni točkovi sa tvrdom gumom omogućavaju čišćenje različitih podloga bez prinudnih pauza vezanih za probleme sa gumama.