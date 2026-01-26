Mašina za usisavanje KM 150/500 R D Classic
Nasedna mašina za metenje KM 150/500 R Classic sa velikim vrećastim filterom i posudom, čeličnom šasijom. Lako rukovanje, hidraulični pogon na zadnjim točkovima i sistem Flexible Footprint.
Izdržljiva mašina za metenje KM 150/500 R Classic namenjena je zahtevnim primenama u industriji građevinskog materijala, radionicama za obradu metala i livnicama, ali i svim drugim područjima sa velikim nečistoćama. Pouzdanim nasednim čistačem se preko poluge rukuje vrlo jednostavno i lako. Pražnjenje posude sa sakupljenim otpadom vrši se preko sistema hidrauličnog vertikalnog pražnjenja. Izuzetno velika zapremina rezervoara od 500 litara omogućava duge radne cikluse. Zahvaljujući robustnoj čeličnoj šasiji sa višeslojnom zaštitom od korozije mašina je pogodna za rad i u najtežim uslovima. Hidraulični pogon na zadnjim točkovima omogućava dobru okretnost i jednostavno manevrisanje, čak i u suženom prostoru. Druga odlika je fleksibilni Footprint sistem, koji garantuje optimalne rezultate čišćenja svih podloga – i to bez habanja četki. U slučaju neophodnih popravki ili održavanja, tehničke komponente su vrlo pristupačne. Standardni točkovi sa tvrdom gumom omogućavaju čišćenje različitih podloga bez prinudnih pauza vezanih za probleme sa gumama.
Obeležja i prednosti
Hidraulični pogon na zadnje točkove pomoću pneumatika od pune gumeDobra okretnost i mogućnost kontrole takođe i na uzanim mestima. Takođe moguć rad na šiljatim predmetima, nema pucanja guma.
Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motoromVelika površina filtera za rad bez dizanja prašine. Čišćenje pomoću vibracionog motora.
Robusna čelična šasija sa višeslojnom zaštitom od korozijeRadne operacije pod rigoroznim uslovima. Dugovečnost mašine i komponenti.
Lako servisiranje
- Najjednostavnija tehnika sa dokazanim komponentama: kompletno hidraulični pogon, elektrika umesto elektronike.
- Jednostavan pristup svim tehničkim komponentama.
Hidraulično visoko pražnjenje
- Jednostavno, bezkontaktno i bezbedno pražnjenje đubreta.
- Pražnjenje na visini do 1,52 m bez po muke.
Dustpan principle
- Dobro hvatanje finog i grubog đubrišta
- Malo kovitlanja prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vučni pogon
|Četvorotaktni motor
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Pogon – snaga (kW)
|15,8
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|18000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1500
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1800
|Posuda za otpad (l)
|500
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|12
|Površina filtera (m²)
|10,5
|Težina (sa priborom) (kg)
|1400
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Džepni filter
- Točkovi, kompletno gumeni
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
Videos
Područja primene
- Industrija građevinskog materijala
- Livnice
- Prerada metala
- Sektori skladišta
- Gradilišta
- Gvožđare i čeličane
- Industrija osnovnog materijala
Pribor
