Štedljivi pogon na dizel, izuzetan površinski učinak, veoma robusna konstrukcija: Naša industrijska mašina za metenje KM 170/600 R D Classic razvijena je za najteže radove čišćenja pri kojima se stvara intenzivna prašina, kao u pogonima građevinske materijale, preradu metale i livnicama. Gruba prljavština, isto kao i fini pometeni materijal, pouzdano se prebacuju u rezervoar za smeće zahvaljujući principu đubrovnika. Tokom čišćenja, valjak za metenje se automatski prilagođava na eventualne neravnine podloge i na taj način garantuje besprekorne rezultate metenje pod svim uslovima. Kombinacija efikasnog sistema džepnog filtera i automatsko čišćenje filtera garantuju konstantnu snagu čišćenja. Opciono je, po izboru, dostupan sistem sa ravnim, naboranim filterom ili dokazani sistem sa kružnim filterom. Pored toga, mašina je koncipirana veoma jednostavno za korisnika: Rukovanje je intuitivno pomoću palice, radovi održavanja, kao što je zamena valjka za metenje, obavlja se jednim okretom ruke i bez alata, a udobno visoko pražnjenje rezervoara za smeće olakšava radove.