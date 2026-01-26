KM 85/50 R, naša nasedna mašina za metenje s akumulatorskim napajanjem, savršena je za skučena i uska mesta. Zahvaljujući kompaktnoj izradi i lakoj upravljivosti možete obavljati poslove čišćenja na bilo kom skučenom prostoru, u uskim hodnicima ili na mestima sa mnogo uglova. Činjenica da ovaj osnovni model takođe pokriva veoma velike površine na otvorenom dokaz je njegove svestranosti i efikasnosti. Mašina je pored toga izuzetno laka za rukovanje i održavanje. Tako je npr. moguće iz radnog položaja očistiti veliki filter prašine koji se stara za rad bez prašine. Povrh toga, moguće je pristupiti svim komponentama kroz poklopac sa širokim uglom otvaranja kao i zameniti glavni valjak za metenje bez alata. Po indikatoru habanja znaćete tačno kada je vreme da se valjak zameni, što se lako vidi sa spoljne strane. Naknadna podešavanja sistema za metenje nisu neophodna – čak će i neravnine na podu biti pometene bez ikakvih ostataka. Rotirajuća bočna četka efikasno sprečava nastanak oštećenja, a broj obrtaja možete da podesite shodno potrebama. Integrisani sistem Home Base takođe omogućava čišćenje ponetog pribora.