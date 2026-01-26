Mašina za usisavanje KM 85/50 R Bp
Uz KM 85/50 R ulazite u svet nasednih mašina za metenje. Ova mašina je izuzetno okretna i kompaktna, laka za rukovanje i ima veliki površinski učinak.
KM 85/50 R, naša nasedna mašina za metenje s akumulatorskim napajanjem, savršena je za skučena i uska mesta. Zahvaljujući kompaktnoj izradi i lakoj upravljivosti možete obavljati poslove čišćenja na bilo kom skučenom prostoru, u uskim hodnicima ili na mestima sa mnogo uglova. Činjenica da ovaj osnovni model takođe pokriva veoma velike površine na otvorenom dokaz je njegove svestranosti i efikasnosti. Mašina je pored toga izuzetno laka za rukovanje i održavanje. Tako je npr. moguće iz radnog položaja očistiti veliki filter prašine koji se stara za rad bez prašine. Povrh toga, moguće je pristupiti svim komponentama kroz poklopac sa širokim uglom otvaranja kao i zameniti glavni valjak za metenje bez alata. Po indikatoru habanja znaćete tačno kada je vreme da se valjak zameni, što se lako vidi sa spoljne strane. Naknadna podešavanja sistema za metenje nisu neophodna – čak će i neravnine na podu biti pometene bez ikakvih ostataka. Rotirajuća bočna četka efikasno sprečava nastanak oštećenja, a broj obrtaja možete da podesite shodno potrebama. Integrisani sistem Home Base takođe omogućava čišćenje ponetog pribora.
Obeležja i prednosti
Koncept pametnog rezervoara2 rezervoara za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća. Rezervoari za pometeno smeće bez oštrih ivica omogućuju pražnjenje bez ostataka. Točkići na rezervoaru za smeće pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Snažni sistem filteraFilter s ravnim naborima od poliestera. Efikasno čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s pozicije osobe koja rukuje uređajem. Pristup filteru bez korišćenja alata kroz poklopac uređaja sa širokim uglom otvaranja.
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mestuPregledno i ergonomsko postavljanje elemenata. Nameštanje sedišta bez korišćenja alata. Podešavanje upravljača po visini.
Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje
- Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje.
- Za jednostavno nošenje recimo klešta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog rezervoara.
- Velika površina odlaganja u zadnjem delu mašine.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
- Jednostavno i komforno uočavanje spolja.
- Precizno određivanje trenutka zamene.
Bočna metla sa skretanjem
- Štiti bočnu metlu od oštećenja.
- Pouzdan i robustan oblik.
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevrisanje mašinom.
- Posebno prikladno i za pretrpane i uske prostore.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja obrtaja bočne metle
- Za prilagođavanje broja obrtaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
- Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
- Nije potrebno naknadno nameštanje zbog istrošenosti.
- Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Jednostavan koncept rukovanja
- Valjak s metlom i bočne metle praktično se uključuju i isključuju putem nožne papučice.
- Vožnja napred i nazad može se komforno podesiti putem prekidača za biranje.
- Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električno
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|5100
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|6510
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|850
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1085
|Napon baterije (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|50
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|2,3
|Dodatni tovar (kg)
|max. 90
|Težina (sa priborom) (kg)
|177,5
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|230
|Težina sa ambalažom (kg)
|179,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Mehaničko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Podesiv broj obrtaja bočne metle
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Mobilna posuda za đubre
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
- Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
- Multifunkcionalni displej
- Mogućnost priključenja Home Base
Područja primene
- Odlično za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala.
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkinzima.
- Takođe za manje objekte kao što su (mali) zanatski pogoni, školska dvorišta, benzinske pumpe ili auto-kuće.
Pribor
