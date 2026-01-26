Mašina KM 70/15 C ističe se pogonom glavne valjkaste četke preko dva točka. Prednosti ovog koncepta posebno se ogledaju u dobrom hodu napred i rezultatima metenja pri vožnji kroz krivine. Učinak glavne valjkaste četke ne menja se čak ni kada je pri vožnji kroz krivine pokreće samo jedan točak, zbog čega se postižu izvanredni rezultati čišćenja. Ova okretna mašina dobro mete i u desnim i u levim krivinama. Visina bočne četke podešava se u četiri koraka. Mašina težine samo 20 kg radi na principu đubrovnika: uz malu potrebnu silu guranja nečistoća se sprovodi u smeru vožnje u rezervoar zapremine 40 l koji se nalazi ispred glavne valjkaste četke. Na slobodnim površinama moguće je podići bočnu metlu od poda. Stoga možete izbeći neželjeno podizanje prašine. Rezervoar za otpad ima ergonomsku dršku i stoga se lako prazni. Uređaj se može lako uhvatiti za robustan okvir spreda i preneti npr. preko stepenika. Drška za guranje može se sklopiti i podešavati u tri položaja prema visini korisnika. Po završetku rada jednostavno sklopite dršku kako biste odložili uređaj u uspravnom parkirnom položaju na malom prostoru.