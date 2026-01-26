Mašina za metenje KM 70/15 C
Ručna mašina za metenje površina do 2.800 m2 unutra i van. Okretna i lako se gura. Metenje bez prašine uz kontrol. vođenje vazduha i filter za prašinu. Dobro čisti u levim i desnim zavojima.
Mašina KM 70/15 C ističe se pogonom glavne valjkaste četke preko dva točka. Prednosti ovog koncepta posebno se ogledaju u dobrom hodu napred i rezultatima metenja pri vožnji kroz krivine. Učinak glavne valjkaste četke ne menja se čak ni kada je pri vožnji kroz krivine pokreće samo jedan točak, zbog čega se postižu izvanredni rezultati čišćenja. Ova okretna mašina dobro mete i u desnim i u levim krivinama. Visina bočne četke podešava se u četiri koraka. Mašina težine samo 20 kg radi na principu đubrovnika: uz malu potrebnu silu guranja nečistoća se sprovodi u smeru vožnje u rezervoar zapremine 40 l koji se nalazi ispred glavne valjkaste četke. Na slobodnim površinama moguće je podići bočnu metlu od poda. Stoga možete izbeći neželjeno podizanje prašine. Rezervoar za otpad ima ergonomsku dršku i stoga se lako prazni. Uređaj se može lako uhvatiti za robustan okvir spreda i preneti npr. preko stepenika. Drška za guranje može se sklopiti i podešavati u tri položaja prema visini korisnika. Po završetku rada jednostavno sklopite dršku kako biste odložili uređaj u uspravnom parkirnom položaju na malom prostoru.
Obeležja i prednosti
Pogon glavnog valjka za metenje
- Zahvaljujući pogonu na oba točka rezultati sakupljanja glavnog valjka za metenje su odlični i u levim i u desnim krivinama.
Adjustable push handle
- Excellent ergonomics thanks to three height positions.
- Foldable for space-saving storage.
Veliki kapacitet posude za sakupljanje
- Ergonomska ručka na posudi za lako rukovanje i pražnjenje.
Dustpan principle
- Za direktno sakupljanje nečistoće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|uputstvo za upotrebu
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|2800
|Radna širina (mm)
|480
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|700
|Zapremina rezervoara, bruto/neto (l)
|42 / 20
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|20
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|20
|Težina ambalaže (kg)
|23,1
|Dimenzije ambalaže (D x Š x V) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1300 / 810 / 1040
Oprema
- Metenje na ručni pogon
- Sklopiva ručka za guranje
- Dustpan principle
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
Videos
Područja primene
- Manje parkovi i parkinzi
- Staze
- Hoteli
- Proizvodne hale
- Takođe prikladan za metenje poljoprivrednih gazdinstava i žitnica
Pribor
