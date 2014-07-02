KÄRCHER ručna mašina za metenje KM 70/20 C je brza i praktična alternativa ručnom čišćenju metlom. Mašina se odlikuje posudom za sakupljanje otpada od 20 litara, podesivom valjkastom četkom i bočnom četkom za ivice, a uz to je lagana i jednostavna za korišćenje.