Mašina za metenje KM 70/20 C

Kompaktna ručna mašina za metenje za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

KÄRCHER ručna mašina za metenje KM 70/20 C je brza i praktična alternativa ručnom čišćenju metlom. Mašina se odlikuje posudom za sakupljanje otpada od 20 litara, podesivom valjkastom četkom i bočnom četkom za ivice, a uz to je lagana i jednostavna za korišćenje.

Obeležja i prednosti
Pogon glavnog valjka za metenje
  • Zahvaljujući pogonu na oba točka rezultati sakupljanja glavnog valjka za metenje su odlični i u levim i u desnim krivinama.
Adjustable push handle
  • Excellent ergonomics thanks to three height positions.
  • Foldable for space-saving storage.
Veliki kapacitet posude za sakupljanje
  • Ergonomska ručka na posudi za lako rukovanje i pražnjenje.
Filter za prašinu
  • Filter za prašinu čisti izduvni vazduh i sprečava stvaranje prašine prilikom metenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona uputstvo za upotrebu
Maks. učinak po površini (m²/h) 2800
Radna širina (mm) 480
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 700
Zapremina rezervoara, bruto/neto (l) 42 / 20
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 22
Težina, spremno za korišćenje (kg) 23
Težina ambalaže (kg) 25,9
Dimenzije ambalaže (D x Š x V) (mm) 795 / 400 / 935
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Filter za sitnu prašinu

Oprema

  • Metenje na ručni pogon
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Sklopiva ručka za guranje
  • Dustpan principle
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
Područja primene
  • Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
  • Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
  • Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
  • Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
ODLIKE

Best of KM 70 20 C

Best of Heimwerker Praxis 2014

Našu mašinu za metenje KM 70/20 C je časopis "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014" izabrao za Highlights u branši alata.

Najbolji alat KM 70 20 C

Najbolji alat 2014

Mašinu za metenje KM 70/20 C je časopis "Heimwerker Praxis" odlikovao kao "NAJBOLJI ALAT 2014".