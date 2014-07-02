Mašina za metenje KM 70/20 C
Kompaktna ručna mašina za metenje za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
KÄRCHER ručna mašina za metenje KM 70/20 C je brza i praktična alternativa ručnom čišćenju metlom. Mašina se odlikuje posudom za sakupljanje otpada od 20 litara, podesivom valjkastom četkom i bočnom četkom za ivice, a uz to je lagana i jednostavna za korišćenje.
Obeležja i prednosti
Pogon glavnog valjka za metenje
- Zahvaljujući pogonu na oba točka rezultati sakupljanja glavnog valjka za metenje su odlični i u levim i u desnim krivinama.
Adjustable push handle
- Excellent ergonomics thanks to three height positions.
- Foldable for space-saving storage.
Veliki kapacitet posude za sakupljanje
- Ergonomska ručka na posudi za lako rukovanje i pražnjenje.
Filter za prašinu
- Filter za prašinu čisti izduvni vazduh i sprečava stvaranje prašine prilikom metenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|uputstvo za upotrebu
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|2800
|Radna širina (mm)
|480
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|700
|Zapremina rezervoara, bruto/neto (l)
|42 / 20
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|22
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|23
|Težina ambalaže (kg)
|25,9
|Dimenzije ambalaže (D x Š x V) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Filter za sitnu prašinu
Oprema
- Metenje na ručni pogon
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Sklopiva ručka za guranje
- Dustpan principle
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
Područja primene
- Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
- Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
- Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
- Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
ODLIKE
Best of Heimwerker Praxis 2014
Našu mašinu za metenje KM 70/20 C je časopis "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014" izabrao za Highlights u branši alata.
Najbolji alat 2014
Mašinu za metenje KM 70/20 C je časopis "Heimwerker Praxis" odlikovao kao "NAJBOLJI ALAT 2014".