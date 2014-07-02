Mašina za metenje KM 70/20 C 2SB

Ručna mašina za metenje sa obostranim metalnim pogonom za ravnomerno čišćenje u levim i desnim krivinama. Univ. čekinje za unutra i spolja, filter za prašinu, robusni plastični okvir.

Gurajuća mašina za metenje za jednostavno čišćenje napolju očas posla. Šest puta brže nego metlom. Čišćenje skoro bez prašine zahvaljujući regulaciji protoka vazduha i finom filteru prašine. Uvlačive bočne četke. Glavna valjkasta četka može se podešavati po visini i tako prilagoditi različitim površinama. Pogon glavne valjkaste četke ostvaruje se preko oba točka. Drška za guranje podešava se u 3 položaja za korisnike različite visine i dohvata, a može se i sklopiti radi prostorno štedljivog odlaganja. Mašina u serijskoj opremi dolazi s dve bočne četke.

Obeležja i prednosti
Pogon glavnog valjka za metenje
  • Zahvaljujući pogonu na oba točka rezultati sakupljanja glavnog valjka za metenje su odlični i u levim i u desnim krivinama.
Adjustable push handle
  • Excellent ergonomics thanks to three height positions.
  • Foldable for space-saving storage.
Veliki kapacitet posude za sakupljanje
  • Ergonomska ručka na posudi za lako rukovanje i pražnjenje.
Filter za prašinu
  • Filter za prašinu čisti izduvni vazduh i sprečava stvaranje prašine prilikom metenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona uputstvo za upotrebu
Maks. učinak po površini (m²/h) 3680
Radna širina (mm) 480
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 700
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 920
Zapremina rezervoara, bruto/neto (l) 42 / 20
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 23
Težina, spremno za korišćenje (kg) 26
Težina ambalaže (kg) 27,8
Dimenzije ambalaže (D x Š x V) (mm) 795 / 400 / 935
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Filter za sitnu prašinu

Oprema

  • Metenje na ručni pogon
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Sklopiva ručka za guranje
  • Dustpan principle
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
Mašina za metenje KM 70/20 C 2SB
Videos
Područja primene
  • Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
  • Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
  • Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
  • Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.