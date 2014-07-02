Gurajuća mašina za metenje za jednostavno čišćenje napolju očas posla. Šest puta brže nego metlom. Čišćenje skoro bez prašine zahvaljujući regulaciji protoka vazduha i finom filteru prašine. Uvlačive bočne četke. Glavna valjkasta četka može se podešavati po visini i tako prilagoditi različitim površinama. Pogon glavne valjkaste četke ostvaruje se preko oba točka. Drška za guranje podešava se u 3 položaja za korisnike različite visine i dohvata, a može se i sklopiti radi prostorno štedljivog odlaganja. Mašina u serijskoj opremi dolazi s dve bočne četke.