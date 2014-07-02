Mašina za metenje KM 70/20 C 2SB
Ručna mašina za metenje sa obostranim metalnim pogonom za ravnomerno čišćenje u levim i desnim krivinama. Univ. čekinje za unutra i spolja, filter za prašinu, robusni plastični okvir.
Gurajuća mašina za metenje za jednostavno čišćenje napolju očas posla. Šest puta brže nego metlom. Čišćenje skoro bez prašine zahvaljujući regulaciji protoka vazduha i finom filteru prašine. Uvlačive bočne četke. Glavna valjkasta četka može se podešavati po visini i tako prilagoditi različitim površinama. Pogon glavne valjkaste četke ostvaruje se preko oba točka. Drška za guranje podešava se u 3 položaja za korisnike različite visine i dohvata, a može se i sklopiti radi prostorno štedljivog odlaganja. Mašina u serijskoj opremi dolazi s dve bočne četke.
Obeležja i prednosti
Pogon glavnog valjka za metenje
- Zahvaljujući pogonu na oba točka rezultati sakupljanja glavnog valjka za metenje su odlični i u levim i u desnim krivinama.
Adjustable push handle
- Excellent ergonomics thanks to three height positions.
- Foldable for space-saving storage.
Veliki kapacitet posude za sakupljanje
- Ergonomska ručka na posudi za lako rukovanje i pražnjenje.
Filter za prašinu
- Filter za prašinu čisti izduvni vazduh i sprečava stvaranje prašine prilikom metenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|uputstvo za upotrebu
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|3680
|Radna širina (mm)
|480
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|700
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|920
|Zapremina rezervoara, bruto/neto (l)
|42 / 20
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|23
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|26
|Težina ambalaže (kg)
|27,8
|Dimenzije ambalaže (D x Š x V) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Filter za sitnu prašinu
Oprema
- Metenje na ručni pogon
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Sklopiva ručka za guranje
- Dustpan principle
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
Videos
Područja primene
- Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
- Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
- Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
- Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.