KM 70/30 C je naslednik naše mašine KSM 690. Razvoj je zasnovan na veoma uspešnoj mašini KM 70/20 C sa svim njenim sjajnim funkcijama. Glavna valjkasta četka i bočna četka uređaja KM 70/30 C imaju električni pogon, pa je metenje uglova izuzetno lako. Drška za guranje može se trojako podešavati, preklapa se i lako se koristi. Glavna valjkasta četka i bočna četka mogu se podešavati po visini i na taj način prilagoditi različitim površinama. Podešavanje glavne valjkaste četke izuzetno je lako preko obrtnog dugmeta u 6 koraka. Isporučuje se s 12-voltnim akumulatorom i odgovarajućim punjačem (230 V, zaštitni utikač).