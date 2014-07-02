Mašina za metenje KM 70/30 C Bp Pack Adv
Ručna mašina za metenje na el. pogon, valjci za metenje i bočne četke za ravnomerno čišćenje u levim i desnim krivinama. Univ. čekinje za unutra i spolja, filter za prašinu.
KM 70/30 C je naslednik naše mašine KSM 690. Razvoj je zasnovan na veoma uspešnoj mašini KM 70/20 C sa svim njenim sjajnim funkcijama. Glavna valjkasta četka i bočna četka uređaja KM 70/30 C imaju električni pogon, pa je metenje uglova izuzetno lako. Drška za guranje može se trojako podešavati, preklapa se i lako se koristi. Glavna valjkasta četka i bočna četka mogu se podešavati po visini i na taj način prilagoditi različitim površinama. Podešavanje glavne valjkaste četke izuzetno je lako preko obrtnog dugmeta u 6 koraka. Isporučuje se s 12-voltnim akumulatorom i odgovarajućim punjačem (230 V, zaštitni utikač).
Obeležja i prednosti
Adjustable push handleExcellent ergonomics thanks to three height positions. Foldable for space-saving storage.
EASY-Operation koncept rukovanjaLako razumljivi prekidač za izbor programa.
Laka sposobnost transportaRučke za nošenje napred i pozadi olakšavaju transport i utovar u putničko vozilo. Točkovi koji stoje ka nazad olakšavaju transport preko stepenica.
Usisavanje fine prašine (samo kod Adv-verzije)
- Aktivni usisni ventilator na električni pogon, za usisavanje fine prašine iz rezervoara za đubre od metenja.
- Može se isključiti za metenje kod mokrih podloga.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|uputstvo za upotrebu
|Pogon – snaga (V/W)
|12 / 195
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|2800
|Radna širina (mm)
|480
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|700
|Zapremina rezervoara, bruto/neto (l)
|42 / 30
|Površina filtera (m²)
|0,61
|Vreme rada (h)
|2,5
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|12
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|48
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|47
|Težina ambalaže (kg)
|54,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1200 / 770 / 1050
- Filter za sitnu prašinu
- Ravni plisirani filter: Papir
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Električni pogon metenja
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Manuelno čišćenje filtera
- Sklopiva ručka za guranje
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
Područja primene
- Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
- Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
- Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
- Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
