Mašina za metenje KM 70/30 C Bp Pack Adv

Ručna mašina za metenje na el. pogon, valjci za metenje i bočne četke za ravnomerno čišćenje u levim i desnim krivinama. Univ. čekinje za unutra i spolja, filter za prašinu.

KM 70/30 C je naslednik naše mašine KSM 690. Razvoj je zasnovan na veoma uspešnoj mašini KM 70/20 C sa svim njenim sjajnim funkcijama. Glavna valjkasta četka i bočna četka uređaja KM 70/30 C imaju električni pogon, pa je metenje uglova izuzetno lako. Drška za guranje može se trojako podešavati, preklapa se i lako se koristi. Glavna valjkasta četka i bočna četka mogu se podešavati po visini i na taj način prilagoditi različitim površinama. Podešavanje glavne valjkaste četke izuzetno je lako preko obrtnog dugmeta u 6 koraka. Isporučuje se s 12-voltnim akumulatorom i odgovarajućim punjačem (230 V, zaštitni utikač).

Obeležja i prednosti
Adjustable push handle
Excellent ergonomics thanks to three height positions. Foldable for space-saving storage.
EASY-Operation koncept rukovanja
Lako razumljivi prekidač za izbor programa.
Laka sposobnost transporta
Ručke za nošenje napred i pozadi olakšavaju transport i utovar u putničko vozilo. Točkovi koji stoje ka nazad olakšavaju transport preko stepenica.
Usisavanje fine prašine (samo kod Adv-verzije)
  • Aktivni usisni ventilator na električni pogon, za usisavanje fine prašine iz rezervoara za đubre od metenja.
  • Može se isključiti za metenje kod mokrih podloga.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona uputstvo za upotrebu
Pogon – snaga (V/W) 12 / 195
Maks. učinak po površini (m²/h) 2800
Radna širina (mm) 480
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 700
Zapremina rezervoara, bruto/neto (l) 42 / 30
Površina filtera (m²) 0,61
Vreme rada (h) 2,5
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Vreme punjenja baterije (h) 12
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 48
Težina, spremno za korišćenje (kg) 47
Težina ambalaže (kg) 54,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1200 / 770 / 1050

Scope of supply

  • Filter za sitnu prašinu
  • Ravni plisirani filter: Papir
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Električni pogon metenja
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Manuelno čišćenje filtera
  • Sklopiva ručka za guranje
  • Dustpan principle
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
Videos
Područja primene
  • Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
  • Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
  • Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
  • Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
