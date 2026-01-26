Unutrašnje površine veće od 600 kvadratnih metara, kao što su proizvodne hale ili skladišta, savršene su za primenu našeg kompaktnog i veoma okretnog KM 75/40 W Bp Pack vakuumskog čistača sa baterijama koje su deo standardne opreme i elektronski kontrolisanim ugrađenim punjačem. Sistem za metenje s mogućnošću spajanja bočne četke, koji je smešten u gornjem delu, podešavanje površine za metenje i glavni valjak za metenje koji se može zameniti bez upotrebe alata garantuju temeljno i brzo postizanje rezultata na svim vrstama tvrdih podova – što uz opcioni komplet za čišćenje tepiha važi i za tekstilne obloge. Zahvaljujući efikasnoj interakciji moćnog usisavanja prašine i mehaničkog čišćenja filtera, vakuumski čistač radi praktično bez prašine i veoma je tih. Koncept rada EASY Operation funkcije, uklonjiva posuda za otpad od 40 l sa drškom, integrisani vučni pogon sa beskonačno podesivom brzinom metenja i mnogi drugi sofisticirani detalji pružaju maksimalnu udobnost za korisnika tokom rada, pružajući duge periode rada bez umaranja.