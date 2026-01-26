Mašina za usisavanje KM 75/40 W Bp Pack

Baterijski gurajući vakuumski čistač KM 75/40 W Bp Pack sa praktičnim vučnim pogonom, baterijama koje su deo standardne opreme i elektronski kontrolisanim ugrađenim punjačem.

Unutrašnje površine veće od 600 kvadratnih metara, kao što su proizvodne hale ili skladišta, savršene su za primenu našeg kompaktnog i veoma okretnog KM 75/40 W Bp Pack vakuumskog čistača sa baterijama koje su deo standardne opreme i elektronski kontrolisanim ugrađenim punjačem. Sistem za metenje s mogućnošću spajanja bočne četke, koji je smešten u gornjem delu, podešavanje površine za metenje i glavni valjak za metenje koji se može zameniti bez upotrebe alata garantuju temeljno i brzo postizanje rezultata na svim vrstama tvrdih podova – što uz opcioni komplet za čišćenje tepiha važi i za tekstilne obloge. Zahvaljujući efikasnoj interakciji moćnog usisavanja prašine i mehaničkog čišćenja filtera, vakuumski čistač radi praktično bez prašine i veoma je tih. Koncept rada EASY Operation funkcije, uklonjiva posuda za otpad od 40 l sa drškom, integrisani vučni pogon sa beskonačno podesivom brzinom metenja i mnogi drugi sofisticirani detalji pružaju maksimalnu udobnost za korisnika tokom rada, pružajući duge periode rada bez umaranja.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 75/40 W Bp Pack: Rezervoar za đubre od metenje sa Trolley drškom
Rezervoar za đubre od metenje sa Trolley drškom
Udobno izvlačenje i lako pražnjenje pomoću udubljenja na rukohvatu. Kratka vremena zbrinjavanja otpada.
Mašina za usisavanje KM 75/40 W Bp Pack: Snažan sistem filtera sa mehaničkim čišćenjem filtera
Snažan sistem filtera sa mehaničkim čišćenjem filtera
1,8 m² površina filtera za dugačke radne intervale. Dug vek trajanja zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu. Mehaničko čišćenje filtera sa ergonomskom drškom.
Mašina za usisavanje KM 75/40 W Bp Pack: EASY-Operation koncept rukovanja
EASY-Operation koncept rukovanja
Jednostavna i praktična upotreba zahvaljujući logično raspoređenim komandnim elementima. Ujednačeni simboli za sve Kärcher mašine za metenje.
Veoma jednostavno opsluživanje
  • Za zamenu filtera i valjaka četke nije potreban alat, održavanje se može obaviti bilo gde.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 400
Maks. učinak po površini (m²/h) 3375
Radna širina (mm) 550
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 750
Posuda za otpad (l) 40
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 4,5
Površina filtera (m²) 1,8
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Težina (sa priborom) (kg) 125
Težina, spremno za korišćenje (kg) 125
Težina sa ambalažom (kg) 134,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Vučni pogon, napred
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Mobilna posuda za đubre
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Sklopiva ručka za guranje
  • Princip metenja iznad glave
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Regulisanje usisne struje
  • Bočna četka koja se može podići/podesiti
Mašina za usisavanje KM 75/40 W Bp Pack
Videos
Područja primene
  • Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
  • Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
  • Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
  • Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.