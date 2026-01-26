Mašina za usisavanje KM 75/40 W Bp Pack
Baterijski gurajući vakuumski čistač KM 75/40 W Bp Pack sa praktičnim vučnim pogonom, baterijama koje su deo standardne opreme i elektronski kontrolisanim ugrađenim punjačem.
Unutrašnje površine veće od 600 kvadratnih metara, kao što su proizvodne hale ili skladišta, savršene su za primenu našeg kompaktnog i veoma okretnog KM 75/40 W Bp Pack vakuumskog čistača sa baterijama koje su deo standardne opreme i elektronski kontrolisanim ugrađenim punjačem. Sistem za metenje s mogućnošću spajanja bočne četke, koji je smešten u gornjem delu, podešavanje površine za metenje i glavni valjak za metenje koji se može zameniti bez upotrebe alata garantuju temeljno i brzo postizanje rezultata na svim vrstama tvrdih podova – što uz opcioni komplet za čišćenje tepiha važi i za tekstilne obloge. Zahvaljujući efikasnoj interakciji moćnog usisavanja prašine i mehaničkog čišćenja filtera, vakuumski čistač radi praktično bez prašine i veoma je tih. Koncept rada EASY Operation funkcije, uklonjiva posuda za otpad od 40 l sa drškom, integrisani vučni pogon sa beskonačno podesivom brzinom metenja i mnogi drugi sofisticirani detalji pružaju maksimalnu udobnost za korisnika tokom rada, pružajući duge periode rada bez umaranja.
Obeležja i prednosti
Rezervoar za đubre od metenje sa Trolley drškomUdobno izvlačenje i lako pražnjenje pomoću udubljenja na rukohvatu. Kratka vremena zbrinjavanja otpada.
Snažan sistem filtera sa mehaničkim čišćenjem filtera1,8 m² površina filtera za dugačke radne intervale. Dug vek trajanja zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu. Mehaničko čišćenje filtera sa ergonomskom drškom.
EASY-Operation koncept rukovanjaJednostavna i praktična upotreba zahvaljujući logično raspoređenim komandnim elementima. Ujednačeni simboli za sve Kärcher mašine za metenje.
Veoma jednostavno opsluživanje
- Za zamenu filtera i valjaka četke nije potreban alat, održavanje se može obaviti bilo gde.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 400
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|3375
|Radna širina (mm)
|550
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|750
|Posuda za otpad (l)
|40
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|4,5
|Površina filtera (m²)
|1,8
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Težina (sa priborom) (kg)
|125
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|125
|Težina sa ambalažom (kg)
|134,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Vučni pogon, napred
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Mobilna posuda za đubre
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Sklopiva ručka za guranje
- Princip metenja iznad glave
- Suction
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Regulisanje usisne struje
- Bočna četka koja se može podići/podesiti
Područja primene
- Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
- Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
- Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
- Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
