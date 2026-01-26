Gurajuća mašina za metenje i usisavanje KM 75/40 W P na benzin s vučnim pogonom za lako sakupljanje prašine. Ostali tehnički podaci: Pogon: > benzinski motor Honda snage 3,3 kW > podesiva brzina metenja: 0–4,5 km/h Sistem metenja: > sistem prebacivanja > zamena bočne četke bez alata > podizanje/spuštanje bočne četke > zamena i podešavanje glavne valjkaste četke bez alata Sistem filtriranja: > poliesterski filter s ravnim naborima (površina filtriranja: 1,8 kvm) > efikasno mehaničko čišćenje filtera > zamena filtera bez alata Rezervoar za otpad: > zapremina: 40 l > rezervoar s točkićima, upuštenom drškom i izvlačivom drškom Trolley Rukovanje: > ekran EASY Operation > drška za guranje podesiva po visini > aktiviranje vučnog pogona i zaklopca za krupnu prljavštinu na drški za guranje > zgodno podizanje/spuštanje bočne četke