Mašina za usisavanje KM 75/40 W G
Ručno vođena mašina za metenje i usisavanje sa snažnim Honda benz. motorom, za temeljno čišćenje spoljnih površina preko 600 kvm. Velika okretnost zbog kompaktnih dimenzija i voznog pogona.
Gurajuća mašina za metenje i usisavanje KM 75/40 W P na benzin s vučnim pogonom za lako sakupljanje prašine. Ostali tehnički podaci: Pogon: > benzinski motor Honda snage 3,3 kW > podesiva brzina metenja: 0–4,5 km/h Sistem metenja: > sistem prebacivanja > zamena bočne četke bez alata > podizanje/spuštanje bočne četke > zamena i podešavanje glavne valjkaste četke bez alata Sistem filtriranja: > poliesterski filter s ravnim naborima (površina filtriranja: 1,8 kvm) > efikasno mehaničko čišćenje filtera > zamena filtera bez alata Rezervoar za otpad: > zapremina: 40 l > rezervoar s točkićima, upuštenom drškom i izvlačivom drškom Trolley Rukovanje: > ekran EASY Operation > drška za guranje podesiva po visini > aktiviranje vučnog pogona i zaklopca za krupnu prljavštinu na drški za guranje > zgodno podizanje/spuštanje bočne četke
Obeležja i prednosti
Rezervoar za đubre od metenje sa Trolley drškom
- Udobno izvlačenje i lako pražnjenje pomoću udubljenja na rukohvatu.
- Kratka vremena zbrinjavanja otpada.
Snažan sistem filtera sa mehaničkim čišćenjem filtera
- 1,8 m² površina filtera za dugačke radne intervale.
- Duga postojanost zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu.
- Mehaničko čišćenje filtera sa ergonomskom drškom.
Jednostavnost kod održavanja
- Zamena filtera i valjka za metenje bez upotrebe alata za fleksibilno održavanje nezavisno od mesta primene.
EASY-Operation koncept rukovanja
- Komforno metenje zbog logičkog i razumnog rasporeda svim komandnih elemenata u vidnom polju i na dohvat ruke.
- Ujednačeni simboli za sve Kärcher mašine za metenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Benzin
|Pogon
|Četvorotaktni motor
|Proizvođač motora
|Honda
|Pogon – snaga (W)
|3300
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|3375
|Radna širina (mm)
|550
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|750
|Posuda za otpad (l)
|40
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|15
|Radna brzina (km/h)
|4,5
|Površina filtera (m²)
|1,8
|Težina (sa priborom) (kg)
|84
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Vučni pogon, napred
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Mobilna posuda za đubre
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Sklopiva ručka za guranje
- Princip metenja iznad glave
- Suction
- Regulisanje usisne struje
- Bočna četka koja se može podići/podesiti
Područja primene
- Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
- Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
- Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
