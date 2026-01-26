Mašina za usisavanje KM 75/40 W G

Ručno vođena mašina za metenje i usisavanje sa snažnim Honda benz. motorom, za temeljno čišćenje spoljnih površina preko 600 kvm. Velika okretnost zbog kompaktnih dimenzija i voznog pogona.

Gurajuća mašina za metenje i usisavanje KM 75/40 W P na benzin s vučnim pogonom za lako sakupljanje prašine. Ostali tehnički podaci: Pogon: > benzinski motor Honda snage 3,3 kW > podesiva brzina metenja: 0–4,5 km/h Sistem metenja: > sistem prebacivanja > zamena bočne četke bez alata > podizanje/spuštanje bočne četke > zamena i podešavanje glavne valjkaste četke bez alata Sistem filtriranja: > poliesterski filter s ravnim naborima (površina filtriranja: 1,8 kvm) > efikasno mehaničko čišćenje filtera > zamena filtera bez alata Rezervoar za otpad: > zapremina: 40 l > rezervoar s točkićima, upuštenom drškom i izvlačivom drškom Trolley Rukovanje: > ekran EASY Operation > drška za guranje podesiva po visini > aktiviranje vučnog pogona i zaklopca za krupnu prljavštinu na drški za guranje > zgodno podizanje/spuštanje bočne četke

Obeležja i prednosti
Rezervoar za đubre od metenje sa Trolley drškom
  • Udobno izvlačenje i lako pražnjenje pomoću udubljenja na rukohvatu.
  • Kratka vremena zbrinjavanja otpada.
Snažan sistem filtera sa mehaničkim čišćenjem filtera
  • 1,8 m² površina filtera za dugačke radne intervale.
  • Duga postojanost zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu.
  • Mehaničko čišćenje filtera sa ergonomskom drškom.
Jednostavnost kod održavanja
  • Zamena filtera i valjka za metenje bez upotrebe alata za fleksibilno održavanje nezavisno od mesta primene.
EASY-Operation koncept rukovanja
  • Komforno metenje zbog logičkog i razumnog rasporeda svim komandnih elemenata u vidnom polju i na dohvat ruke.
  • Ujednačeni simboli za sve Kärcher mašine za metenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Benzin
Pogon Četvorotaktni motor
Proizvođač motora Honda
Pogon – snaga (W) 3300
Maks. učinak po površini (m²/h) 3375
Radna širina (mm) 550
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 750
Posuda za otpad (l) 40
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 15
Radna brzina (km/h) 4,5
Površina filtera (m²) 1,8
Težina (sa priborom) (kg) 84
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1430 x 750 x 1190

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Vučni pogon, napred
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Mobilna posuda za đubre
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Sklopiva ručka za guranje
  • Princip metenja iznad glave
  • Suction
  • Regulisanje usisne struje
  • Bočna četka koja se može podići/podesiti
Mašina za usisavanje KM 75/40 W G
Videos
Područja primene
  • Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
  • Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
  • Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
