Mašina za usisavanje KM 85/50 W Bp

Gurajuća akumulatorska mašina za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp sa velikim filterom s ravnim naborima i oscilirajućom valjkastom četkom. Robusna, jednostavna za rukovanje i vrlo učinkovita.

Robusna, sa okvirom sa dvostrukim zidom i zaokretnom bočnom četkom: gurajuća akumulatorska mašina za metenje KM 85/50 W Bp oduševljava rezultatima u zahtevnim industrijskim uslovima. Pouzdana i kompaktna mašina udobna je i intuitivna pri radu zahvaljujući ručki za guranje, a vučni pogon sa hodom napred i unazad obezbeđuje čišćenje do 4.725 m²/h uz dodavanje opcione četke s leve strane. Oscilirajući valjak za metenje automatski se prilagođava podlozi, obezbeđujući odlične rezultate na neravnom terenu ili u slučaju nailaska na velike količine nečistoća. Veliki filter s ravnim naborima omogućava rad praktično bez imalo prašine, dok dvostruki strugač garantuje efikasno čišćenje. Glavni valjak za metenje i filter veoma se lako menjaju bez upotrebe alata. Ovo i mnogo drugih detalja, kao što su disk-kočnica i koncept Kärcher Home Base za lako nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju uspeh čitavog koncepta.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 85/50 W Bp: Vučni pogon s hodom napred i unazad preko ručke za guranje
Vučni pogon s hodom napred i unazad preko ručke za guranje
Intuitivno, jednostavno i lako rukovanje. Najveći stepen upravljivosti uređaja. Serijski s disk-kočnicom za bezbedno usporavanje.
Mašina za usisavanje KM 85/50 W Bp: Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. Nije potrebno naknadno podešavanje usled habanja. Efikasno i brzo čišćenje.
Mašina za usisavanje KM 85/50 W Bp: Robusnost i pouzdanost za teške uslove primene
Robusnost i pouzdanost za teške uslove primene
Robustan obrtni okvir sa dvostrukim zidom. Zaokretna bočna četka sprečava oštećenja. Veliki točkovi za veću udobnost rukovanja.
Snažni sistem filtera
  • Veliki filter s ravnim naborima ukupne površine 2,3 m².
  • Perivi poliesterski filter.
  • Nenadmašno čišćenje zahvaljujući dvostrukom strugaču i vodoravnom ugradnom položaju.
Zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez specijalnih alatki
  • Laka i brza zamena u slučaju dotrajalosti.
  • Brza regulacija glavne valjkaste četke u slučaju zapetljavanja trake i folije.
  • Pristup filteru na čistoj strani, bez dodira s prašinom i nečistoćom.
Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost
  • Vrlo dobro manevrisanje mašinom.
  • Savršeno za uske, skučene prostore.
  • Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje
  • Veoma praktičan priključak za nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
  • Omogućava jednostavno nošenje npr. hvataljke, četke i krpa.
  • Pregrade za odlaganje manjeg pribora.
Jednostavan koncept rukovanja
  • Praktično uključivanje/isključivanje valjka za metenje i bočne četke.
  • Praktičan hod napred i unazad preko drške za guranje.
  • Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Veliki rezervoar za otpad
  • Sakuplja velike količine prljavštine, što omogućava dug rad.
  • Jednostavno skidanje i bezbedno pražnjenje rezervoara za otpad.
  • Točkići na rezervoaru za smeće pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 912
Maks. učinak po površini (m²/h) 3825
Radna širina (mm) 615
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 850
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1085
Posuda za otpad (l) 50
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 15
Radna brzina (km/h) 4,5
Površina filtera (m²) 2,3
Veličina spremišta za bateriju (mm) 362 / 348 / 290
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Težina (sa priborom) (kg) 138,4
Težina, spremno za korišćenje (kg) 226
Težina sa ambalažom (kg) 149
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Mobilna posuda za đubre
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Suction
  • Snažan vučni pogon
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Regulisanje usisne struje
  • Bočna četka koja se može podići/podesiti
Područja primene
  • Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
  • Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
  • Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
  • Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
