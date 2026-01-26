Robusna, sa okvirom sa dvostrukim zidom i zaokretnom bočnom četkom: gurajuća akumulatorska mašina za metenje KM 85/50 W Bp oduševljava rezultatima u zahtevnim industrijskim uslovima. Pouzdana i kompaktna mašina udobna je i intuitivna pri radu zahvaljujući ručki za guranje, a vučni pogon sa hodom napred i unazad obezbeđuje čišćenje do 4.725 m²/h uz dodavanje opcione četke s leve strane. Oscilirajući valjak za metenje automatski se prilagođava podlozi, obezbeđujući odlične rezultate na neravnom terenu ili u slučaju nailaska na velike količine nečistoća. Veliki filter s ravnim naborima omogućava rad praktično bez imalo prašine, dok dvostruki strugač garantuje efikasno čišćenje. Glavni valjak za metenje i filter veoma se lako menjaju bez upotrebe alata. Ovo i mnogo drugih detalja, kao što su disk-kočnica i koncept Kärcher Home Base za lako nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju uspeh čitavog koncepta.