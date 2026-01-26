Mašina za usisavanje KM 85/50 W Bp
Gurajuća akumulatorska mašina za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp sa velikim filterom s ravnim naborima i oscilirajućom valjkastom četkom. Robusna, jednostavna za rukovanje i vrlo učinkovita.
Robusna, sa okvirom sa dvostrukim zidom i zaokretnom bočnom četkom: gurajuća akumulatorska mašina za metenje KM 85/50 W Bp oduševljava rezultatima u zahtevnim industrijskim uslovima. Pouzdana i kompaktna mašina udobna je i intuitivna pri radu zahvaljujući ručki za guranje, a vučni pogon sa hodom napred i unazad obezbeđuje čišćenje do 4.725 m²/h uz dodavanje opcione četke s leve strane. Oscilirajući valjak za metenje automatski se prilagođava podlozi, obezbeđujući odlične rezultate na neravnom terenu ili u slučaju nailaska na velike količine nečistoća. Veliki filter s ravnim naborima omogućava rad praktično bez imalo prašine, dok dvostruki strugač garantuje efikasno čišćenje. Glavni valjak za metenje i filter veoma se lako menjaju bez upotrebe alata. Ovo i mnogo drugih detalja, kao što su disk-kočnica i koncept Kärcher Home Base za lako nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju uspeh čitavog koncepta.
Obeležja i prednosti
Vučni pogon s hodom napred i unazad preko ručke za guranjeIntuitivno, jednostavno i lako rukovanje. Najveći stepen upravljivosti uređaja. Serijski s disk-kočnicom za bezbedno usporavanje.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjemOdlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. Nije potrebno naknadno podešavanje usled habanja. Efikasno i brzo čišćenje.
Robusnost i pouzdanost za teške uslove primeneRobustan obrtni okvir sa dvostrukim zidom. Zaokretna bočna četka sprečava oštećenja. Veliki točkovi za veću udobnost rukovanja.
Snažni sistem filtera
- Veliki filter s ravnim naborima ukupne površine 2,3 m².
- Perivi poliesterski filter.
- Nenadmašno čišćenje zahvaljujući dvostrukom strugaču i vodoravnom ugradnom položaju.
Zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez specijalnih alatki
- Laka i brza zamena u slučaju dotrajalosti.
- Brza regulacija glavne valjkaste četke u slučaju zapetljavanja trake i folije.
- Pristup filteru na čistoj strani, bez dodira s prašinom i nečistoćom.
Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevrisanje mašinom.
- Savršeno za uske, skučene prostore.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje
- Veoma praktičan priključak za nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
- Omogućava jednostavno nošenje npr. hvataljke, četke i krpa.
- Pregrade za odlaganje manjeg pribora.
Jednostavan koncept rukovanja
- Praktično uključivanje/isključivanje valjka za metenje i bočne četke.
- Praktičan hod napred i unazad preko drške za guranje.
- Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Veliki rezervoar za otpad
- Sakuplja velike količine prljavštine, što omogućava dug rad.
- Jednostavno skidanje i bezbedno pražnjenje rezervoara za otpad.
- Točkići na rezervoaru za smeće pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 912
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|3825
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|850
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1085
|Posuda za otpad (l)
|50
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|15
|Radna brzina (km/h)
|4,5
|Površina filtera (m²)
|2,3
|Veličina spremišta za bateriju (mm)
|362 / 348 / 290
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Težina (sa priborom) (kg)
|138,4
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|226
|Težina sa ambalažom (kg)
|149
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Mobilna posuda za đubre
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Suction
- Snažan vučni pogon
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Regulisanje usisne struje
- Bočna četka koja se može podići/podesiti
Područja primene
- Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
- Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
- Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
- Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
