Male i nameštene prostorije očišćene su profesionalno i efikasno pomoću ekstremno upravljive BD 38/12 C mašine za ribanje i sušenje koja se lako koristi i održava. Mašina je opremljena tanjirastom četkom prečnika 38 cm. Nova litijum-jonska baterija ima neverovatni kapacitet za duge periode rada, a životni vek joj je duži nego što je slučaj s klasičnim baterijama. Nema održavanja baterije, a menja se vrlo brzo. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju energije, produžava vreme rada i ostvaruje niži stepen buke za oko 40%. BD 38/12 C je za 35% lakša od mašina istog ranga, što olakšava prenošenje preko stepenica, kao i transport mašine za sušenje.