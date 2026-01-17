Mašina za ribanje i sušenje BD 38/12 C Bp Pack Li
Laka, tiha i okretna: mašina za ribanje i usisavanje BD 38/12 C s glavom sa diskom opremljena je brzo izmenjivim litijum-jonskim akumulatorom visokih performansi i režimom eco!efficiency.
Male i nameštene prostorije očišćene su profesionalno i efikasno pomoću ekstremno upravljive BD 38/12 C mašine za ribanje i sušenje koja se lako koristi i održava. Mašina je opremljena tanjirastom četkom prečnika 38 cm. Nova litijum-jonska baterija ima neverovatni kapacitet za duge periode rada, a životni vek joj je duži nego što je slučaj s klasičnim baterijama. Nema održavanja baterije, a menja se vrlo brzo. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju energije, produžava vreme rada i ostvaruje niži stepen buke za oko 40%. BD 38/12 C je za 35% lakša od mašina istog ranga, što olakšava prenošenje preko stepenica, kao i transport mašine za sušenje.
Obeležja i prednosti
Snažna litijum-jonska baterija
- Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
- Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
- Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati.
Obuhvata snažan ugrađeni punjač
- Punjač je uvek tu; Punjenje je moguće u svakom trenutku.
- Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. (Međupunjenja su moguća u svakom trenutku).
- Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.
Veoma mala težina uređaja
- 35% lakši u odnosi na slične uređaje.
- Lakše prelaženje preko ivičnjaka, pragova ili stepenica.
- Pojednostavljeno manevrisanje i unošenje u transportna vozila.
Pouzdana disk tehnologija
- Odlična snaga čišćenja na glatkim podnim oblogama.
- Pogodan za režim rada sa četkama i podlogama.
- Četka je obuhvaćena obimom isporuke.
Usisna poluga direktno iza četke
- Optimalno usisavanje – čak i u krivinama.
- Jednostavno podizanje pomoću nožne pedale.
Kompaktnih dimenzija
- Moguće okretanje pod uglom od 90° u blizini zidova.
- Nema isturenih delova na uređaju.
- Jednostavno rukovanje.
Upravljačka ručica se može sklopiti
- Kompaktno skladištenje.
- Može se transportovati i u manjim vozilima.
Upravljačka ručica podesiva po visini
- Ergonomski se može podesiti prema građi korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|380
|Radna širina, usisavanje (mm)
|480
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|12 / 12
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|1520
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1140
|Tip baterije
|Litijum-jon
|Battery (V/Ah)
|25,2 / 21
|Trajanje baterije (h)
|max. 1,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 2,7
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Širina okretanja (mm)
|1050
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|500
|Boja
|tamnosiva boja
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|48
|Težina bez pribora (kg)
|36
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Transportni točkovi
- Savijena usisna šina
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
Pribor
Sredstva za čišćenje
