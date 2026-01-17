Mašina za ribanje i sušenje BD 38/12 C Bp Pack Li

Laka, tiha i okretna: mašina za ribanje i usisavanje BD 38/12 C s glavom sa diskom opremljena je brzo izmenjivim litijum-jonskim akumulatorom visokih performansi i režimom eco!efficiency.

Male i nameštene prostorije očišćene su profesionalno i efikasno pomoću ekstremno upravljive BD 38/12 C mašine za ribanje i sušenje koja se lako koristi i održava. Mašina je opremljena tanjirastom četkom prečnika 38 cm. Nova litijum-jonska baterija ima neverovatni kapacitet za duge periode rada, a životni vek joj je duži nego što je slučaj s klasičnim baterijama. Nema održavanja baterije, a menja se vrlo brzo. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju energije, produžava vreme rada i ostvaruje niži stepen buke za oko 40%. BD 38/12 C je za 35% lakša od mašina istog ranga, što olakšava prenošenje preko stepenica, kao i transport mašine za sušenje.

Obeležja i prednosti
Snažna litijum-jonska baterija
  • Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
  • Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
  • Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati.
Obuhvata snažan ugrađeni punjač
  • Punjač je uvek tu; Punjenje je moguće u svakom trenutku.
  • Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. (Međupunjenja su moguća u svakom trenutku).
  • Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.
Veoma mala težina uređaja
  • 35% lakši u odnosi na slične uređaje.
  • Lakše prelaženje preko ivičnjaka, pragova ili stepenica.
  • Pojednostavljeno manevrisanje i unošenje u transportna vozila.
Pouzdana disk tehnologija
  • Odlična snaga čišćenja na glatkim podnim oblogama.
  • Pogodan za režim rada sa četkama i podlogama.
  • Četka je obuhvaćena obimom isporuke.
Usisna poluga direktno iza četke
  • Optimalno usisavanje – čak i u krivinama.
  • Jednostavno podizanje pomoću nožne pedale.
Kompaktnih dimenzija
  • Moguće okretanje pod uglom od 90° u blizini zidova.
  • Nema isturenih delova na uređaju.
  • Jednostavno rukovanje.
Upravljačka ručica se može sklopiti
  • Kompaktno skladištenje.
  • Može se transportovati i u manjim vozilima.
Upravljačka ručica podesiva po visini
  • Ergonomski se može podesiti prema građi korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 380
Radna širina, usisavanje (mm) 480
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 12 / 12
Teoretski površinski učinak (m²/h) 1520
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1140
Tip baterije Litijum-jon
Battery (V/Ah) 25,2 / 21
Trajanje baterije (h) max. 1,5
Vreme punjenja baterije (h) cca. 2,7
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Širina okretanja (mm) 1050
Potrošnja vode (l/min) 1
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 500
Boja tamnosiva boja
Dozvoljena celokupna težina (kg) 48
Težina bez pribora (kg) 36
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 995 x 495 x 1090

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Transportni točkovi
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
