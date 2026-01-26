Naša baterijska BD 43/25 C Bp Pack gurajuća mašina za ribanje i sušenje sa disk-tehnologijom ima radnu širinu od 43 centimetra, V-šinu dužine 900 mm i rezervoar zapremine 25 litara. Time je predodređena za ekonomično dubinsko čišćenje i održavanje površina veličine do 900 m². Zahvaljujući upravljivosti i praktičnosti, ona je idealna i za opremljene prostorije. Napaja se baterijom od 24 volta kapaciteta 76 Ah. Priložen je i poseban punjač baterije. Sistem EASY Operation s karakterističnim žutim radnim elementima rad čini lakim poput dečje igre, a potrebno je samo proći kroz kratke instrukcije o upotrebi. Osim toga, čišćenje i održavanje mašine je isto tako jednostavno.