Mašina za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
BD 43/25 C Bp Pack je baterijska (76 Ah) mašina za ribanje i sušenje sa disk-tehnologijom, posebno namenjena održavanju i dubinskom čišćenju površina veličine do 900 m².
Naša baterijska BD 43/25 C Bp Pack gurajuća mašina za ribanje i sušenje sa disk-tehnologijom ima radnu širinu od 43 centimetra, V-šinu dužine 900 mm i rezervoar zapremine 25 litara. Time je predodređena za ekonomično dubinsko čišćenje i održavanje površina veličine do 900 m². Zahvaljujući upravljivosti i praktičnosti, ona je idealna i za opremljene prostorije. Napaja se baterijom od 24 volta kapaciteta 76 Ah. Priložen je i poseban punjač baterije. Sistem EASY Operation s karakterističnim žutim radnim elementima rad čini lakim poput dečje igre, a potrebno je samo proći kroz kratke instrukcije o upotrebi. Osim toga, čišćenje i održavanje mašine je isto tako jednostavno.
Obeležja i prednosti
Robusni elementi za rukovanjeRazvijen za svakodnevnu primenu u radu. Robustan, dugovečan i pouzdan uređaj.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY operativnom paneluIntuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Magnetni ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja sigurnosnog prekidača. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Mali, kompaktni uređajVeoma okretan i jednostavan za manevrisanje. Vrlo dobar pogled na područje koje se čisti.
Velika pregrada za akumulator za sve uobičajene tipove akumulatora
- Za slučaj zamene akumulatora pregrada za akumulator veoma pristupačna.
- Namena takođe i za režim rada u više smena.
Komforni Home-Base sistem
- Mogućnosti za pričvršćivanje kuka, rezervoara, mopa itd.
- Dodatne potrepštine za čišćenje možete da povezete sa sobom.
Jeftin model u novom izdanju u klasi od 25 do 35 litara
- Veoma dobar odnos cene i učinka.
- Redukovano na najvažnije.
Žuti, veoma dobro vidljivi elementi za rukovanje
U opsegu isporuke je baterija kapaciteta 76 Ah i zaseban punjač
- Jednostavno punjenje na svakoj standardnoj utičnici.
- Primena nezavisno od mreže bez saplitanja o kabl.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|430
|Radna širina, usisavanje (mm)
|750
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|25 / 25
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|1720
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|860
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 76
|Trajanje baterije (h)
|max. 2
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 8,7
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|66
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|1100
|Boja
|tamnosiva boja
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|115
|Težina bez pribora (kg)
|40
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Battery
- Punjač baterije
- Usisna šina v-oblika
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
Sredstva za čišćenje
