BD 43/25 C Bp Pack je baterijska (76 Ah) mašina za ribanje i sušenje sa disk-tehnologijom, posebno namenjena održavanju i dubinskom čišćenju površina veličine do 900 m².

Naša baterijska BD 43/25 C Bp Pack gurajuća mašina za ribanje i sušenje sa disk-tehnologijom ima radnu širinu od 43 centimetra, V-šinu dužine 900 mm i rezervoar zapremine 25 litara. Time je predodređena za ekonomično dubinsko čišćenje i održavanje površina veličine do 900 m². Zahvaljujući upravljivosti i praktičnosti, ona je idealna i za opremljene prostorije. Napaja se baterijom od 24 volta kapaciteta 76 Ah. Priložen je i poseban punjač baterije. Sistem EASY Operation s karakterističnim žutim radnim elementima rad čini lakim poput dečje igre, a potrebno je samo proći kroz kratke instrukcije o upotrebi. Osim toga, čišćenje i održavanje mašine je isto tako jednostavno.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: Robusni elementi za rukovanje
Robusni elementi za rukovanje
Razvijen za svakodnevnu primenu u radu. Robustan, dugovečan i pouzdan uređaj.
Mašina za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY operativnom panelu
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY operativnom panelu
Intuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Magnetni ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja sigurnosnog prekidača. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Mašina za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: Mali, kompaktni uređaj
Mali, kompaktni uređaj
Veoma okretan i jednostavan za manevrisanje. Vrlo dobar pogled na područje koje se čisti.
Velika pregrada za akumulator za sve uobičajene tipove akumulatora
  • Za slučaj zamene akumulatora pregrada za akumulator veoma pristupačna.
  • Namena takođe i za režim rada u više smena.
Komforni Home-Base sistem
  • Mogućnosti za pričvršćivanje kuka, rezervoara, mopa itd.
  • Dodatne potrepštine za čišćenje možete da povezete sa sobom.
Jeftin model u novom izdanju u klasi od 25 do 35 litara
  • Veoma dobar odnos cene i učinka.
  • Redukovano na najvažnije.
Žuti, veoma dobro vidljivi elementi za rukovanje
U opsegu isporuke je baterija kapaciteta 76 Ah i zaseban punjač
  • Jednostavno punjenje na svakoj standardnoj utičnici.
  • Primena nezavisno od mreže bez saplitanja o kabl.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 430
Radna širina, usisavanje (mm) 750
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 25 / 25
Teoretski površinski učinak (m²/h) 1720
Praktičan površinski učinak (m²/h) 860
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 76
Trajanje baterije (h) max. 2
Vreme punjenja baterije (h) cca. 8,7
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 230 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Potrošnja vode (l/min) max. 2,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 66
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 1100
Boja tamnosiva boja
Dozvoljena celokupna težina (kg) 115
Težina bez pribora (kg) 40
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Battery
  • Punjač baterije
  • Usisna šina v-oblika

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
