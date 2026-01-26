Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp

Gurajuća mašina BD 70/75 W Classic Bp za ribanje i sušenje sa rezervoarom od 75 litara i dvostrukom tanjirastom četkom. Veoma se lako koristi i izuzetno je prilagodljiva.

Jednostavan koncept, laka za korišćenje, jednostavno održavanje: Naša baterijska mašina BD 70/75 W Classic Bp za ribanje i sušenje je izuzetno prilagođena korisniku i pruža odlične performanse čišćenja zahvaljujući dvostrukoj tanjirastoj četki sa podesivim kontaktnim pritiskom i aluminijumskoj šini. Robusna, izuzetno kompaktna mašina je takođe i lako upravljiva i prilagodljiva. Njen rezervoar od 75 litara zadovoljava potrebe dugotrajnog čišćenja.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp: Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma
Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza. Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp: Veoma jednostavan koncept rukovanja
Svim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi. Kontrolni elementi kodirani bojom za jednostavno rukovanje i kraća vremena obuke.
Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp: Kompaktna i robusna konstrukcija
Veoma okretna mašina kojom se jednostavno manevriše, sa dobrim pregledom. Smanjuje rizik od oštećenja mašine ili postrojenja.
Potisni pritisak četke se može podesiti po potrebi
  • Kontaktni pritisak se po potrebi može povećati sa 30 kg na 50 kg.
  • Niži potisni pritisak kod manjih prljavština i osetljivih podova.
  • Viši potisni pritisak kod tvrdokornih prljavština ili za uklanjanje slojeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 705
Radna širina, usisavanje (mm) 1030
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 75 / 75
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 3525
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2115
Battery (V) 24
Brzina vožnje (km/h) max. 5
Brzina četke (rpm) 180 - 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Potrošnja vode (l/min) max. 2,75
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 63 - 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1850
Dozvoljena celokupna težina (kg) 325
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Uglasta usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp
Videos
Područja primene
  • Idealno za čišćenje u maloprodaji, tržnim centrima i prodavnicama tipa „Uradi sam“
  • Idealno za čišćenje aerodroma, u industriji i transportnim preduzećima
  • Idealno za izvođače radova, npr. u sportskim salama
Pribor
Sredstva za čišćenje
