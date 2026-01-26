Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp
Gurajuća mašina BD 70/75 W Classic Bp za ribanje i sušenje sa rezervoarom od 75 litara i dvostrukom tanjirastom četkom. Veoma se lako koristi i izuzetno je prilagodljiva.
Jednostavan koncept, laka za korišćenje, jednostavno održavanje: Naša baterijska mašina BD 70/75 W Classic Bp za ribanje i sušenje je izuzetno prilagođena korisniku i pruža odlične performanse čišćenja zahvaljujući dvostrukoj tanjirastoj četki sa podesivim kontaktnim pritiskom i aluminijumskoj šini. Robusna, izuzetno kompaktna mašina je takođe i lako upravljiva i prilagodljiva. Njen rezervoar od 75 litara zadovoljava potrebe dugotrajnog čišćenja.
Obeležja i prednosti
Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijumaRobusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza. Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Veoma jednostavan koncept rukovanjaSvim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi. Kontrolni elementi kodirani bojom za jednostavno rukovanje i kraća vremena obuke.
Kompaktna i robusna konstrukcijaVeoma okretna mašina kojom se jednostavno manevriše, sa dobrim pregledom. Smanjuje rizik od oštećenja mašine ili postrojenja.
Potisni pritisak četke se može podesiti po potrebi
- Kontaktni pritisak se po potrebi može povećati sa 30 kg na 50 kg.
- Niži potisni pritisak kod manjih prljavština i osetljivih podova.
- Viši potisni pritisak kod tvrdokornih prljavština ili za uklanjanje slojeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|705
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1030
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 3525
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2115
|Battery (V)
|24
|Brzina vožnje (km/h)
|max. 5
|Brzina četke (rpm)
|180 - 180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,75
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1850
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|325
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Uglasta usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara
Videos
Područja primene
- Idealno za čišćenje u maloprodaji, tržnim centrima i prodavnicama tipa „Uradi sam“
- Idealno za čišćenje aerodroma, u industriji i transportnim preduzećima
- Idealno za izvođače radova, npr. u sportskim salama
Pribor
Sredstva za čišćenje
