Jednostavan koncept, laka za korišćenje, jednostavno održavanje: Naša baterijska mašina BD 70/75 W Classic Bp za ribanje i sušenje je izuzetno prilagođena korisniku i pruža odlične performanse čišćenja zahvaljujući dvostrukoj tanjirastoj četki sa podesivim kontaktnim pritiskom i aluminijumskoj šini. Robusna, izuzetno kompaktna mašina je takođe i lako upravljiva i prilagodljiva. Njen rezervoar od 75 litara zadovoljava potrebe dugotrajnog čišćenja.