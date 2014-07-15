Ova kompaktna mašina za ribanje i sušenje se može fleksibilno koristiti. Tiho ribanje i usisavanje moguće je u oba pravca. Ima dršku za guranje koja se može spustiti i odvojive rezervoare, koji se lako mogu nositi držeći za ručicu za nošenje. Četke i usisne letve se lako menjaju za tren oka bez potrebe da se uzima alat.