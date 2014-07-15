Mašina za ribanje i sušenje BR 40/10 C Ep Adv

BR 40/10 C - najekonomičnija mašina u svojoj klasi. Kompaktna i snažna mašina ima radnu širinu 400 mm i zapreminu rezervoara 10 l. Advance verzija ima dodatne točkove za transport i funkciju podešavanja kontaktnog pritiska četke.

Ova kompaktna mašina za ribanje i sušenje se može fleksibilno koristiti. Tiho ribanje i usisavanje moguće je u oba pravca. Ima dršku za guranje koja se može spustiti i odvojive rezervoare, koji se lako mogu nositi držeći za ručicu za nošenje. Četke i usisne letve se lako menjaju za tren oka bez potrebe da se uzima alat.

Obeležja i prednosti
Snažan i brz
  • Dve brzorotirajuće valjkaste četke sa velikom kontaktnom silom pritiska.
  • Dve gumene trake uklanjaju vodu u oba pravca, i unapred, i unazad.
  • Pod je odmah suv.
Mala visina zazora
  • Bez problema se može čistiti ispod nameštaja.
  • Ručka za guranje se može preklopiti u oba smera.
  • Kod izrazito niskih predmeta moguće je skinuti rezervoar.
Lako servisiranje
  • Jednostavna zamena četki i guma usisnih letvi bez upotrebe alata.
  • Poluga za distribuciju vode se može jednostavno izvaditi i po potrebi očistiti.
  • Sve električne komponente su lako i brzo dostupne.
Ergonomska drška
  • Za komforniji rad.
  • Sa integrisanom kontrolom dotoka vode i četke.
  • Savršen za nošenje i odlaganje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Radna širina četke (mm) 400
Radna širina, usisavanje (mm) 400
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 10 / 10
Teoretski površinski učinak (m²/h) 400
Praktičan površinski učinak (m²/h) 300
Brzina četke (rpm) 1100
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Potrošnja vode (l/min) 1
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) max. 75
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2300
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 35,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Transportni točkovi
  • Dve ravne usisne šine: 1 Kom

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Mrežni režim rada
  • Varijabilni potisni pritisak
