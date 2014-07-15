Mašina za ribanje i sušenje BR 40/10 C Ep Adv
BR 40/10 C - najekonomičnija mašina u svojoj klasi. Kompaktna i snažna mašina ima radnu širinu 400 mm i zapreminu rezervoara 10 l. Advance verzija ima dodatne točkove za transport i funkciju podešavanja kontaktnog pritiska četke.
Ova kompaktna mašina za ribanje i sušenje se može fleksibilno koristiti. Tiho ribanje i usisavanje moguće je u oba pravca. Ima dršku za guranje koja se može spustiti i odvojive rezervoare, koji se lako mogu nositi držeći za ručicu za nošenje. Četke i usisne letve se lako menjaju za tren oka bez potrebe da se uzima alat.
Obeležja i prednosti
Snažan i brz
- Dve brzorotirajuće valjkaste četke sa velikom kontaktnom silom pritiska.
- Dve gumene trake uklanjaju vodu u oba pravca, i unapred, i unazad.
- Pod je odmah suv.
Mala visina zazora
- Bez problema se može čistiti ispod nameštaja.
- Ručka za guranje se može preklopiti u oba smera.
- Kod izrazito niskih predmeta moguće je skinuti rezervoar.
Lako servisiranje
- Jednostavna zamena četki i guma usisnih letvi bez upotrebe alata.
- Poluga za distribuciju vode se može jednostavno izvaditi i po potrebi očistiti.
- Sve električne komponente su lako i brzo dostupne.
Ergonomska drška
- Za komforniji rad.
- Sa integrisanom kontrolom dotoka vode i četke.
- Savršen za nošenje i odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Radna širina četke (mm)
|400
|Radna širina, usisavanje (mm)
|400
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|10 / 10
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|400
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|300
|Brzina četke (rpm)
|1100
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|max. 75
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2300
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|35,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Transportni točkovi
- Dve ravne usisne šine: 1 Kom
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Mrežni režim rada
- Varijabilni potisni pritisak
Sredstva za čišćenje
