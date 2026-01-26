Mašina za ribanje i sušenje BR 45/22 C Bp Pack Li

Potpuno opremljena baterijska mašina BR 45/22 C Bp Pack za ribanje i sušenje. S rotirajućom glavom valjkaste četke i KART tehnologijom za maksimalnu upravljivost, uz veliki površinski učinak.

Čak i na velikim površinama u praksi se često nailazi na problem skučenog prostora izazvanog malom visinom. Naša mašina BR 45/22 C Bp Pack za ribanje i sušenje je idealan izbor za ovakve situacije. Opremljena glavom s valjkastom četkom po KART tehnologiji (Kärcher Advanced Response Technology) koja se okreće u krugu od 200 stepeni u oba pravca i velike radne širine, ona je izuzetno upravljiva i stoga savršeno praktična za čišćenje pretrpanih površina. Istovremeno, postavljanjem četke i šine u stalni poprečni položaj u odnosu na smer kretanja, povećava se površinski učinak i dobijaju se ujednačeni rezultati čišćenja. Naša ugrađena, veoma snažna, litijum-jonska baterija ima vek trajanja koji je do tri puta duži od konvencionalnih baterija i apsolutno ne zahteva održavanje. Korišćenjem eco!efficiency režima može se značajano produžiti period rada i čak smanjiti nivo buke za oko 40%. Opcioni HEPA filter filtrira izduvni vazduh od prljave vode, omogućavajući vam rad u higijenski osetljivim područjima.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BR 45/22 C Bp Pack Li: Glava četke s rotacijom od +/- 200° pomoću KART tehnologije
Omogućava odlično manevrisanje uređajem, kako u prostorijama pretrpanim nameštajem, tako i tokom savladavanja krivina. Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu. Moguće lako čišćenje i usisavanje unazad.
Mašina za ribanje i sušenje BR 45/22 C Bp Pack Li: Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansi
Potpuno bez održavanja i sa trostruko dužim trajanjem ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. Po potrebi se može povremeno ili delimično dopunjavati. Izuzetno brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
Mašina za ribanje i sušenje BR 45/22 C Bp Pack Li: Režim eco!efficiency za uštedu energije
Smanjuje potrošnju energije i produžava intervale čišćenja na baterije i do 50%. Smanjuje nivo buke pri radu i do 40%. Uštedom energije smanjuje se i ukupna količina emitovanog CO₂.
Kompaktan dizajn uređaja
  • Moguće je zaokretanje u blizini zidova pod uglom od 90°.
  • Nema isturenih delova na uređaju, pa je upravljanje lakše.
Vrlo mala težina
  • Za oko 35% lakši od sličnih uređaja na tržištu.
  • Olakšava prelazak preko ivičnjaka, pragova ili stepenica.
  • Znatno pojednostavljen prevoz čak i u malim vozilima.
Sklopiva upravljačka ručica
  • Pojednostavljeno skladištenje u malom prostoru.
  • Prikladan i za transport u malim vozilima.
Upravljačka ručica podesiva po visini
  • Ergonomski se može podesiti prema građi korisnika.
Obuhvata snažan ugrađeni punjač
  • Punjenje baterije moguće u svako doba.
  • Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. Međupunjenja su u svakom trenutku moguća.
  • Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.
Tehnologija valjaka
  • Veći pritisak na pod za otklanjanje upornih nečistoća.
  • Odličan i na hrapavim podlogama i za čišćenje fuga.
  • Vrlo kvalitetno, ravnomerno čišćenje.
Uključuje funkciju metenja
  • Efikasno metenje, ribanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
  • Hvata kamenčiće, ivericu i ostale sitne delove.
  • Pospešuje optimalnu funkciju usisne šine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 450
Radna širina, usisavanje (mm) 500
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 22 / 22
Teoretski površinski učinak (m²/h) 1800
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1260
Tip baterije Litijum-jon
Battery (V/Ah) 25,2 / 42
Trajanje baterije (h) max. 2
Vreme punjenja baterije (h) max. 5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 750 - 1050
Potisni pritisak četki (g/cm²) 100 - 150
Širina okretanja (mm) 1118
Potrošnja vode (l/min) 1
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 66,5
Napon (V) 25,2
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 550
Boja tamnosiva boja
Dozvoljena celokupna težina (kg) 70
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 866 x 530 x 1061

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 1 Kom
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Transportni točkovi
  • Ravna usisna šina: 1 Kom

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Varijabilni potisni pritisak
