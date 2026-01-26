Mašina za ribanje i sušenje BR 45/22 C Bp Pack Li
Potpuno opremljena baterijska mašina BR 45/22 C Bp Pack za ribanje i sušenje. S rotirajućom glavom valjkaste četke i KART tehnologijom za maksimalnu upravljivost, uz veliki površinski učinak.
Čak i na velikim površinama u praksi se često nailazi na problem skučenog prostora izazvanog malom visinom. Naša mašina BR 45/22 C Bp Pack za ribanje i sušenje je idealan izbor za ovakve situacije. Opremljena glavom s valjkastom četkom po KART tehnologiji (Kärcher Advanced Response Technology) koja se okreće u krugu od 200 stepeni u oba pravca i velike radne širine, ona je izuzetno upravljiva i stoga savršeno praktična za čišćenje pretrpanih površina. Istovremeno, postavljanjem četke i šine u stalni poprečni položaj u odnosu na smer kretanja, povećava se površinski učinak i dobijaju se ujednačeni rezultati čišćenja. Naša ugrađena, veoma snažna, litijum-jonska baterija ima vek trajanja koji je do tri puta duži od konvencionalnih baterija i apsolutno ne zahteva održavanje. Korišćenjem eco!efficiency režima može se značajano produžiti period rada i čak smanjiti nivo buke za oko 40%. Opcioni HEPA filter filtrira izduvni vazduh od prljave vode, omogućavajući vam rad u higijenski osetljivim područjima.
Obeležja i prednosti
Glava četke s rotacijom od +/- 200° pomoću KART tehnologijeOmogućava odlično manevrisanje uređajem, kako u prostorijama pretrpanim nameštajem, tako i tokom savladavanja krivina. Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu. Moguće lako čišćenje i usisavanje unazad.
Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansiPotpuno bez održavanja i sa trostruko dužim trajanjem ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. Po potrebi se može povremeno ili delimično dopunjavati. Izuzetno brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
Režim eco!efficiency za uštedu energijeSmanjuje potrošnju energije i produžava intervale čišćenja na baterije i do 50%. Smanjuje nivo buke pri radu i do 40%. Uštedom energije smanjuje se i ukupna količina emitovanog CO₂.
Kompaktan dizajn uređaja
- Moguće je zaokretanje u blizini zidova pod uglom od 90°.
- Nema isturenih delova na uređaju, pa je upravljanje lakše.
Vrlo mala težina
- Za oko 35% lakši od sličnih uređaja na tržištu.
- Olakšava prelazak preko ivičnjaka, pragova ili stepenica.
- Znatno pojednostavljen prevoz čak i u malim vozilima.
Sklopiva upravljačka ručica
- Pojednostavljeno skladištenje u malom prostoru.
- Prikladan i za transport u malim vozilima.
Upravljačka ručica podesiva po visini
- Ergonomski se može podesiti prema građi korisnika.
Obuhvata snažan ugrađeni punjač
- Punjenje baterije moguće u svako doba.
- Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. Međupunjenja su u svakom trenutku moguća.
- Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.
Tehnologija valjaka
- Veći pritisak na pod za otklanjanje upornih nečistoća.
- Odličan i na hrapavim podlogama i za čišćenje fuga.
- Vrlo kvalitetno, ravnomerno čišćenje.
Uključuje funkciju metenja
- Efikasno metenje, ribanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
- Hvata kamenčiće, ivericu i ostale sitne delove.
- Pospešuje optimalnu funkciju usisne šine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|450
|Radna širina, usisavanje (mm)
|500
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|22 / 22
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|1800
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1260
|Tip baterije
|Litijum-jon
|Battery (V/Ah)
|25,2 / 42
|Trajanje baterije (h)
|max. 2
|Vreme punjenja baterije (h)
|max. 5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|750 - 1050
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|100 - 150
|Širina okretanja (mm)
|1118
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|66,5
|Napon (V)
|25,2
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 550
|Boja
|tamnosiva boja
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|70
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Valjkasta četka: 1 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Transportni točkovi
- Ravna usisna šina: 1 Kom
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Varijabilni potisni pritisak
