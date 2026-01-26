Čak i na velikim površinama u praksi se često nailazi na problem skučenog prostora izazvanog malom visinom. Naša mašina BR 45/22 C Bp Pack za ribanje i sušenje je idealan izbor za ovakve situacije. Opremljena glavom s valjkastom četkom po KART tehnologiji (Kärcher Advanced Response Technology) koja se okreće u krugu od 200 stepeni u oba pravca i velike radne širine, ona je izuzetno upravljiva i stoga savršeno praktična za čišćenje pretrpanih površina. Istovremeno, postavljanjem četke i šine u stalni poprečni položaj u odnosu na smer kretanja, povećava se površinski učinak i dobijaju se ujednačeni rezultati čišćenja. Naša ugrađena, veoma snažna, litijum-jonska baterija ima vek trajanja koji je do tri puta duži od konvencionalnih baterija i apsolutno ne zahteva održavanje. Korišćenjem eco!efficiency režima može se značajano produžiti period rada i čak smanjiti nivo buke za oko 40%. Opcioni HEPA filter filtrira izduvni vazduh od prljave vode, omogućavajući vam rad u higijenski osetljivim područjima.