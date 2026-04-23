Vrhunski rezultati čišćenja, sistem za uštedu resursa, jednostavan rad i visok nivo udobnosti za korisnike: naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R ubedljiva je na svim površinama. Uz akumulatorsko napajanje od 170 Ah, s praktičnim ugrađenim punjačem, 2 tanjiraste četke radne širine 75 centimetara, sistemom za doziranje vode zavisno od brzine i sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE, čišćenje se obavlja izuzetno efikasno uz istovremeno malu potrošnju vode i sredstava za čišćenje. Radni elementi označeni bojama, prekidač EASY Operation za biranje programa čišćenja i veliki ekran u boji sa 30 jezika takođe obezbeđuju veoma jednostavno rukovanje. Funkcija Auto Fill za punjenje čistom vodom koja će vam uštedeti vreme i sistem za ispiranje rezervoara za brzo čišćenje rezervoara za prljavu vodu ugrađeni su u cilju maksimalne udobnosti za korisnike. Osim toga, mašina je opremljena sedištem za vozača podesivim po visini i svetlima za bolju vidljivost tokom dana koji unapređuju bezbednost i udobnost tokom korišćenja.