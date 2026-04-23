Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa rezervoarima od 110 litara, sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE, 2 tanjiraste četke i akumulatorom od 170 Ah sa ugrađenim punjačem.
Vrhunski rezultati čišćenja, sistem za uštedu resursa, jednostavan rad i visok nivo udobnosti za korisnike: naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R ubedljiva je na svim površinama. Uz akumulatorsko napajanje od 170 Ah, s praktičnim ugrađenim punjačem, 2 tanjiraste četke radne širine 75 centimetara, sistemom za doziranje vode zavisno od brzine i sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE, čišćenje se obavlja izuzetno efikasno uz istovremeno malu potrošnju vode i sredstava za čišćenje. Radni elementi označeni bojama, prekidač EASY Operation za biranje programa čišćenja i veliki ekran u boji sa 30 jezika takođe obezbeđuju veoma jednostavno rukovanje. Funkcija Auto Fill za punjenje čistom vodom koja će vam uštedeti vreme i sistem za ispiranje rezervoara za brzo čišćenje rezervoara za prljavu vodu ugrađeni su u cilju maksimalne udobnosti za korisnike. Osim toga, mašina je opremljena sedištem za vozača podesivim po visini i svetlima za bolju vidljivost tokom dana koji unapređuju bezbednost i udobnost tokom korišćenja.
Obeležja i prednosti
Height-adjustable seat
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|950
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|4500
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3150
|Battery (V/Ah)
|24 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|7
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (kg)
|75
|Širina okretanja (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 5,7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|59
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2350
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|650
|Težina bez pribora (kg)
|373
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Savijena usisna šina
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- Height-adjustable seat
- Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
- serijski sa dnevnim svetlom
- malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
- robustan prednji odbojnik
- sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
- ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
- Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.