Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa rezervoarima od 110 litara, sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE, 2 tanjiraste četke i akumulatorom od 170 Ah sa ugrađenim punjačem.

Vrhunski rezultati čišćenja, sistem za uštedu resursa, jednostavan rad i visok nivo udobnosti za korisnike: naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R ubedljiva je na svim površinama. Uz akumulatorsko napajanje od 170 Ah, s praktičnim ugrađenim punjačem, 2 tanjiraste četke radne širine 75 centimetara, sistemom za doziranje vode zavisno od brzine i sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE, čišćenje se obavlja izuzetno efikasno uz istovremeno malu potrošnju vode i sredstava za čišćenje. Radni elementi označeni bojama, prekidač EASY Operation za biranje programa čišćenja i veliki ekran u boji sa 30 jezika takođe obezbeđuju veoma jednostavno rukovanje. Funkcija Auto Fill za punjenje čistom vodom koja će vam uštedeti vreme i sistem za ispiranje rezervoara za brzo čišćenje rezervoara za prljavu vodu ugrađeni su u cilju maksimalne udobnosti za korisnike. Osim toga, mašina je opremljena sedištem za vozača podesivim po visini i svetlima za bolju vidljivost tokom dana koji unapređuju bezbednost i udobnost tokom korišćenja.

Obeležja i prednosti
Height-adjustable seat
Height-adjustable seat
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Teoretski površinski učinak (m²/h) 4500
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3150
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Vreme punjenja baterije (h) 7
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (kg) 75
Širina okretanja (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2350
Dozvoljena celokupna težina (kg) 650
Težina bez pribora (kg) 373
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Savijena usisna šina
  • kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Sistem ispiranja rezervoara
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parking brake
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Height-adjustable seat
  • Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
  • robustan prednji odbojnik
  • sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
  • ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
