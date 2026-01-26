Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + D 75 sa opcionim ugrađenim punjačem je veoma upravljiva zahvaljujući svom kratkom i uskom dizajnu i savršena je za zatvoreni prostor nepravilnog oblika. Mašina ima dve disk-četke radne širine 75 cm. KIK sistem, različite boje radnih elemenata, kao EASY Operation prekidač značajno olakšavaju rad na ovoj mašini. Sva podešavanja vrše se na velikom displeju u boji. Zahvaljujući eco!efficiency režimu, performanse motora za usisavanje i zapremina vode se smanjuju nakon klika – za duže periode čišćenja. Patentirani sistem za ispiranje rezervoara (opciono) omogućava jednostavno i higijensko čišćenje rezervoara za prljavu vodu. Opciona Auto Fill funkcija za lako punjenje rezervoara čistom vodom štedi dragoceno vreme. (Ovo je primer konfiguracija. Na raspolaganju su različite konfiguracije.)