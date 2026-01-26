Mašina za ribanje i sušenje B 150 R + D 75
Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + D 75 sa dve disk četke (75 cm) i rezervoarom od 150 l. Kompaktna mašina – savršena za čišćenje srednje velikih površina (2500–5000 m²).
Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + D 75 sa opcionim ugrađenim punjačem je veoma upravljiva zahvaljujući svom kratkom i uskom dizajnu i savršena je za zatvoreni prostor nepravilnog oblika. Mašina ima dve disk-četke radne širine 75 cm. KIK sistem, različite boje radnih elemenata, kao EASY Operation prekidač značajno olakšavaju rad na ovoj mašini. Sva podešavanja vrše se na velikom displeju u boji. Zahvaljujući eco!efficiency režimu, performanse motora za usisavanje i zapremina vode se smanjuju nakon klika – za duže periode čišćenja. Patentirani sistem za ispiranje rezervoara (opciono) omogućava jednostavno i higijensko čišćenje rezervoara za prljavu vodu. Opciona Auto Fill funkcija za lako punjenje rezervoara čistom vodom štedi dragoceno vreme. (Ovo je primer konfiguracija. Na raspolaganju su različite konfiguracije.)
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava četke sa disk tehnikom
- Jednostavna zamena tanjirastih četki i pogonskih pločica.
- Tanjiraste četke mogu biti različite tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli diskova za čišćenje, posebno namenjeni za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Auto-Fill (opcija)
- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
- Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
- Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Veliki displej u boji
- Pregledan prikaz aktuelnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Sistem ispiranja rezervoara (opcija)
- Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
- Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
- Bolja higijena.
Ugradni punjač
- Nije potreban zaseban punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|950
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Battery (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|46
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|61
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2200
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Bočne četke
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Tržni centar/tržišta građevinskog materijala
- Javne garaže
- Za primene u transportnoj i logističkoj delatnosti
- Za zadatke čišćenja u prehrambenoj i hemijskoj industriji