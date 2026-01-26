Mašina za ribanje i sušenje B 90 R Classic Bp
Baterijska nasedna mašina B 90 R Classic Bp Pack za ribanje i sušenje je kompaktna, prilagodljiva i ima povećanu zapreminu rezervoara i podesivu radnu širinu (55–75 cm).
Upravljiva alternativa svakoj velikoj gurajućoj mašini! Nasedna mašina B 90 R Classic Bp za ribanje i sušenje ima četku nove generacije. Valjkasta i tanjirasta četka se mogu koristiti sa različitim radnim širinama (55–75 cm). Četke pokreće zvezdasti prenosnik. Sa krugom okretanja od samo 1,6 m, ova mašina je veoma fleksibilna i nudi odličnu upravljivost. Mašina takođe ima i povećani kapacitet rezervoara koji se lako puni čistom vodom. Kompaktna je radi lakog skladištenja i transporta, na primer liftom. Otvaranje odeljka sa baterijom pruža adekvatnu ventilaciju tokom dužih perioda upotrebe. Dodatni ravni faltasti filter štiti turbinu od korozije.
Obeležja i prednosti
Izuzetno upravljivoZbog svojih dimenzija (širina i dužina) mašina je, uprkos velikoj zapremini rezervoara vode, veoma okretna i jednostavna za manevrisanje. Okretanje pod uglom od 90° moguće u mestu. Nisko težište obezbeđuje dobro prianjanje na pod.
Jednostavno rukovanjeUpravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY. Na displeju se prikazuju radni sati. Valjkaste četke štede vodu, a samim tim i sredstvo za čišćenje.
Dugi ciklusi čišćenjaVelika pregrada za veliki kapacitet baterije. Gel baterije bez održavanja u varijanti pakovanja.
Brza zamena
- U slučaju potrebe glava četke, brzo i bez upotrebe alata, može se zameniti drugom.
- Valjci R-glave se menjaju neverovatno brzo.
- Četke se sa D-glave skidaju preko nožne pedale.
Straight or curved squeegee
- Za optimalno usisavanja na svakom podu. (Naručuje se odvojeno).
Spremište za veliku bateriju
- Za opciono korišćenje većih baterija – za još duže primene.
Dobra sposobnost penjanja i sloboda podloge
- Za jednostavno transportovanje i utovar.
Ravni faltasti filter bez korozije
- Za zaštitu turbine od prevremenog ispadanja.
Kratka i uska građa
- Veoma okretna i lak za manevrisanje (uprkos velikoj zapremini).
Brzo punjenje (opciono)
- Za automatsko punjenje sveže vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|550 - 750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|850 - 940
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|90 / 90
|Battery (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 3,5
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 37
|Potrošnja vode (l/min)
|3,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|2200
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|460
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
Pribor
Sredstva za čišćenje
