Mašina za ribanje i sušenje B 90 R Classic Bp Pack

Baterijska nasedna mašina B 90 R Classic Bp Pack za ribanje i sušenje je kompaktna, prilagodljiva i ima povećanu zapreminu rezervoara i podesivu radnu širinu (55–75 cm).

Upravljiva alternativa svakoj velikoj gurajućoj mašini! Nasedna mašina B 90 R Classic Bp Pack za ribanje i sušenje ima četku nove generacije. Valjkasta i tanjirasta četka se mogu koristiti sa različitim radnim širinama (55–75 cm). Četke pokreće zvezdasti prenosnik. Sa krugom okretanja od samo 1,6 m, ova mašina je veoma fleksibilna i nudi odličnu upravljivost. Mašina takođe ima i povećani kapacitet rezervoara koji se lako puni čistom vodom. Kompaktna je radi lakog skladištenja i transporta, na primer liftom. Otvaranje odeljka sa baterijom pruža adekvatnu ventilaciju tokom dužih perioda upotrebe. Dodatni ravni faltasti filter štiti turbinu od korozije.

Obeležja i prednosti
Izuzetno upravljivo
Izuzetno upravljivo
Zbog svojih dimenzija (širina i dužina) mašina je, uprkos velikoj zapremini rezervoara vode, veoma okretna i jednostavna za manevrisanje. Okretanje pod uglom od 90° moguće u mestu. Nisko težište obezbeđuje dobro prianjanje na pod.
Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY. Na displeju se prikazuju radni sati. Valjkaste četke štede vodu, a samim tim i sredstvo za čišćenje.
Dugi ciklusi čišćenja
Dugi ciklusi čišćenja
Velika pregrada za veliki kapacitet baterije. Gel baterije bez održavanja u varijanti pakovanja.
Brza zamena
  • U slučaju potrebe glava četke, brzo i bez upotrebe alata, može se zameniti drugom.
  • Valjci R-glave se menjaju neverovatno brzo.
  • Četke se sa D-glave skidaju preko nožne pedale.
Vučni pogon sa brzinom do 6 km/h
  • Za savladavanje nagiba. (Pomoću elektromagnetne kočnice)
Straight or curved squeegee
  • Za optimalno usisavanja na svakom podu. (Naručuje se odvojeno).
Spremište za veliku bateriju
  • Za opciono korišćenje većih baterija – za još duže primene.
Dobra sposobnost penjanja i sloboda podloge
  • Za jednostavno transportovanje i utovar.
Ravni faltasti filter bez korozije
  • Za zaštitu turbine od prevremenog ispadanja.
Kratka i uska građa
  • Veoma okretna i lak za manevrisanje (uprkos velikoj zapremini).
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 550 - 750
Radna širina, usisavanje (mm) 850 - 940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 90 / 90
Posuda za otpad (l) 5 / 7
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 3,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 230 / 50 - 60
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 20 - 315 / 28 - 37
Potrošnja vode (l/min) 3,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 2200
Dozvoljena celokupna težina (kg) 460
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1450 x 800 x 1200

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Sistem s 2 rezervoara
Pribor
Sredstva za čišćenje
