Upravljiva alternativa svakoj velikoj gurajućoj mašini! Nasedna mašina B 90 R Classic Bp Pack za ribanje i sušenje ima četku nove generacije. Valjkasta i tanjirasta četka se mogu koristiti sa različitim radnim širinama (55–75 cm). Četke pokreće zvezdasti prenosnik. Sa krugom okretanja od samo 1,6 m, ova mašina je veoma fleksibilna i nudi odličnu upravljivost. Mašina takođe ima i povećani kapacitet rezervoara koji se lako puni čistom vodom. Kompaktna je radi lakog skladištenja i transporta, na primer liftom. Otvaranje odeljka sa baterijom pruža adekvatnu ventilaciju tokom dužih perioda upotrebe. Dodatni ravni faltasti filter štiti turbinu od korozije.