Mašina za ribanje BD 17/5 C koja radi na struju, zahvaljujući kompaktnim dimenzijama (33 cm x 17–20 cm x 29 cm) posebno je pogodna za upotrebu u područjima gde nema prostora za klasično čišćenje i gde je čišćenje rukom skupo. Kućište mašine napravljeno je od čvrste plastike otporne na udarce. Tanjirasta četka i podloga se mogu lako promeniti za sekund. Radni elementi koji su pristupačni sa strane garantuju brzo i udobno rukovanje. Zahvaljujući dvema drškama, mašinom teškom 5 kg lako se može upravljati. Zahvaljujući regulatoru brzine rotacije (0 rpm - 450 rpm) mašina se optimalno prilagođava određenom zadatku čišćenja. Dubinsko čišćenje, kristalizacija ili poliranje tvrdih površina ili šamponiranje tepihom obloženih podova je brzo i temeljno. Posebno kod čišćenja stepeništa, istovremenim čišćenjem horizontalnih i vertikalnih površina značajno se štede vreme, napor i troškovi. BD 17/5 C povećava efikasnost procesa čišćenja u komercijalnim ili javnim zgradama. U zavisnosti od zahteva, moguće je naručiti dodatni pribor.