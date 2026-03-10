Početna mašina za čišćenje BD 17/5 C Ep
Kompaktna električna mašina za ribanje BD 17/5 C sa diskom za ribanje, šamponiranje, poliranje i kristalizaciju malih površina poput stepenika i prozorskih dasaka.
Mašina za ribanje BD 17/5 C koja radi na struju, zahvaljujući kompaktnim dimenzijama (33 cm x 17–20 cm x 29 cm) posebno je pogodna za upotrebu u područjima gde nema prostora za klasično čišćenje i gde je čišćenje rukom skupo. Kućište mašine napravljeno je od čvrste plastike otporne na udarce. Tanjirasta četka i podloga se mogu lako promeniti za sekund. Radni elementi koji su pristupačni sa strane garantuju brzo i udobno rukovanje. Zahvaljujući dvema drškama, mašinom teškom 5 kg lako se može upravljati. Zahvaljujući regulatoru brzine rotacije (0 rpm - 450 rpm) mašina se optimalno prilagođava određenom zadatku čišćenja. Dubinsko čišćenje, kristalizacija ili poliranje tvrdih površina ili šamponiranje tepihom obloženih podova je brzo i temeljno. Posebno kod čišćenja stepeništa, istovremenim čišćenjem horizontalnih i vertikalnih površina značajno se štede vreme, napor i troškovi. BD 17/5 C povećava efikasnost procesa čišćenja u komercijalnim ili javnim zgradama. U zavisnosti od zahteva, moguće je naručiti dodatni pribor.
Obeležja i prednosti
Lagan i kompaktanPogodan za manje površine kao stepenice ili okapnice za prozore Za jednostavan transport
Regulisanje broja obrtajaPrilagođavanje broja obrtaja određenom zadatku čišćenja.
Opciono dostupna ugaona četkaZa rad blizu ivica i ćoškova. (Mašina može raditi istovremeno horizontalno i vertikalno uz opcionu ugaonu četku).
Visoko kvalitetne komponente
- Uređaj se skoro da ne mora da se održava
Dostupan obiman pribor
- Za najraznovrsnije primene
- Četke na raspolaganju različite tvrdoće i prečnika. Takođe i za čišćenje tepiha.
- Podloge i pogonski tanjirići za glatke podove.
Jednostavni komandni elementi
- Pregledan i jednostavan za rukovanje
Svi pribori se mogu demontirati
- Odlaganje koje štedi prostor
Vertikalno ili horizontalno primenljiv
- Veća fleksibilnost: Čišćenje horizontalnih površina (npr. stepenika i prozorskih dasaka) i vertikalnih površina (npr. frontova).
Natični rezervoar
- Olakšava rad na stepenicama (dostupno kao opcija)
Zamena četaka i pogonskih tanjirića
- Brzo i jednostavno prilagođavanje na datu situaciju čišćenja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Radna širina četke (mm)
|170 - 200
|Brzina četke (rpm)
|450
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Napon (V)
|220 - 230
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|5,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|330 x 136 x 290
Oprema
- Podesiva brzina četki
- Mrežni režim rada
- Rezervoar, opciono: 2.5 l
Područja primene
- Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
- Za čišćenje u tesnom prostoru
- Za namensko dubinsko čišćenje manjih površina sa tepisima.
Pribor
