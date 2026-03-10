Kompaktna električna mašina za ribanje BD 17/5 C sa diskom za ribanje, šamponiranje, poliranje i kristalizaciju malih površina poput stepenika i prozorskih dasaka.

Mašina za ribanje BD 17/5 C koja radi na struju, zahvaljujući kompaktnim dimenzijama (33 cm x 17–20 cm x 29 cm) posebno je pogodna za upotrebu u područjima gde nema prostora za klasično čišćenje i gde je čišćenje rukom skupo. Kućište mašine napravljeno je od čvrste plastike otporne na udarce. Tanjirasta četka i podloga se mogu lako promeniti za sekund. Radni elementi koji su pristupačni sa strane garantuju brzo i udobno rukovanje. Zahvaljujući dvema drškama, mašinom teškom 5 kg lako se može upravljati. Zahvaljujući regulatoru brzine rotacije (0 rpm - 450 rpm) mašina se optimalno prilagođava određenom zadatku čišćenja. Dubinsko čišćenje, kristalizacija ili poliranje tvrdih površina ili šamponiranje tepihom obloženih podova je brzo i temeljno. Posebno kod čišćenja stepeništa, istovremenim čišćenjem horizontalnih i vertikalnih površina značajno se štede vreme, napor i troškovi. BD 17/5 C povećava efikasnost procesa čišćenja u komercijalnim ili javnim zgradama. U zavisnosti od zahteva, moguće je naručiti dodatni pribor.

Obeležja i prednosti
Lagan i kompaktan
Pogodan za manje površine kao stepenice ili okapnice za prozore Za jednostavan transport
Regulisanje broja obrtaja
Prilagođavanje broja obrtaja određenom zadatku čišćenja.
Opciono dostupna ugaona četka
Za rad blizu ivica i ćoškova. (Mašina može raditi istovremeno horizontalno i vertikalno uz opcionu ugaonu četku).
Visoko kvalitetne komponente
  • Uređaj se skoro da ne mora da se održava
Dostupan obiman pribor
  • Za najraznovrsnije primene
  • Četke na raspolaganju različite tvrdoće i prečnika. Takođe i za čišćenje tepiha.
  • Podloge i pogonski tanjirići za glatke podove.
Jednostavni komandni elementi
  • Pregledan i jednostavan za rukovanje
Svi pribori se mogu demontirati
  • Odlaganje koje štedi prostor
Vertikalno ili horizontalno primenljiv
  • Veća fleksibilnost: Čišćenje horizontalnih površina (npr. stepenika i prozorskih dasaka) i vertikalnih površina (npr. frontova).
Natični rezervoar
  • Olakšava rad na stepenicama (dostupno kao opcija)
Zamena četaka i pogonskih tanjirića
  • Brzo i jednostavno prilagođavanje na datu situaciju čišćenja
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Radna širina četke (mm) 170 - 200
Brzina četke (rpm) 450
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Napon (V) 220 - 230
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 5,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 330 x 136 x 290

Oprema

  • Podesiva brzina četki
  • Mrežni režim rada
  • Rezervoar, opciono: 2.5 l
Područja primene
  • Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
  • Za čišćenje u tesnom prostoru
  • Za namensko dubinsko čišćenje manjih površina sa tepisima.
Pribor
