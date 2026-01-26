Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje NT 22/1 Ap Bp L
Kompaktni i prilagodljiv baterijski NT 22/1 Ap Bp usisivač za suvo i mokro usisavanje za zahtevno čišćenje na lokacijama bez mogućnosti priključka na spoljašnji izvor napajanja. Sa ravnim faltastim filterom koji zauzima malo mesta.
Namenjen usisavanju tečnosti, grubih nečistoća i sitne prašine, naš baterijski NT 22/1 Ap Bp usisivač za suvo i mokro usisavanje oduševljava svojom usisnom snagom na mestima gde ne postoji mogućnost priključka na spoljašnji izvor napajanja. Mašina je dizajnirana za rad na moćne Kärcher Battery Power+ baterije, koje nisu obuhvaćene isporukom, kao što nije ni kompatibilni punjač baterija, već se naručuju zasebno. Naše baterije omogućavaju duže cikluse usisavanja, a od spoljašnjih faktora efikasno ih štiti poklopac na mašini. Kompaktne dimenzije i mala težina olakšavaju prenošenje i odlaganje NT 22/1 Ap Bp usisivača i omogućavaju primenu u skučenom i prometnom prostoru. Zato je mašina opremljena ravnim faltastim filterom koji zauzima malo prostora i elektronskom deaktivacijom vode. Posebno osmišljen ravni dizajn glave mašine se može iskoristiti za odlaganje alata i kutija.
Obeležja i prednosti
Moćna Kärcher Battery Power+ baterija od 36 V kapaciteta 7,5 Ah
- Dug ciklus čišćenja od 31 minuta pod punom usisnom snagom.
Zaštitni poklopac ležišta baterije
- Štiti bateriju od nečistoća i vlage. Sa kontrolnim prozorom.
Male težine i kompaktnih dimenzija
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Kapacitet posude (l)
|22
|Materijal posude
|Plastika
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Protok vazduha (l/s)
|57
|Usisavanje (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 575
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 150 (7,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Struja punjenja (A)
|6
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|401 x 372 x 499
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Dužina usisnog creva: 1.9 m
- Tip usisnog creva: sa krivinom
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
- Uski nastavak
- Ravni plisirani filter: Celuloza
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
- Klasa zaštite: III
Područja primene
- Za čišćenje prostora bez dostupnog izvora napajanja
- Za čišćenje prometnog prostora
Pribor
