Namenjen usisavanju tečnosti, grubih nečistoća i sitne prašine, naš baterijski NT 22/1 Ap Bp usisivač za suvo i mokro usisavanje oduševljava svojom usisnom snagom na mestima gde ne postoji mogućnost priključka na spoljašnji izvor napajanja. Mašina je dizajnirana za rad na moćne Kärcher Battery Power+ baterije, koje nisu obuhvaćene isporukom, kao što nije ni kompatibilni punjač baterija, već se naručuju zasebno. Naše baterije omogućavaju duže cikluse usisavanja, a od spoljašnjih faktora efikasno ih štiti poklopac na mašini. Kompaktne dimenzije i mala težina olakšavaju prenošenje i odlaganje NT 22/1 Ap Bp usisivača i omogućavaju primenu u skučenom i prometnom prostoru. Zato je mašina opremljena ravnim faltastim filterom koji zauzima malo prostora i elektronskom deaktivacijom vode. Posebno osmišljen ravni dizajn glave mašine se može iskoristiti za odlaganje alata i kutija.