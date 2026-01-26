Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje NT 22/1 Ap Bp L

Kompaktni i prilagodljiv baterijski NT 22/1 Ap Bp usisivač za suvo i mokro usisavanje za zahtevno čišćenje na lokacijama bez mogućnosti priključka na spoljašnji izvor napajanja. Sa ravnim faltastim filterom koji zauzima malo mesta.

Namenjen usisavanju tečnosti, grubih nečistoća i sitne prašine, naš baterijski NT 22/1 Ap Bp usisivač za suvo i mokro usisavanje oduševljava svojom usisnom snagom na mestima gde ne postoji mogućnost priključka na spoljašnji izvor napajanja. Mašina je dizajnirana za rad na moćne Kärcher Battery Power+ baterije, koje nisu obuhvaćene isporukom, kao što nije ni kompatibilni punjač baterija, već se naručuju zasebno. Naše baterije omogućavaju duže cikluse usisavanja, a od spoljašnjih faktora efikasno ih štiti poklopac na mašini. Kompaktne dimenzije i mala težina olakšavaju prenošenje i odlaganje NT 22/1 Ap Bp usisivača i omogućavaju primenu u skučenom i prometnom prostoru. Zato je mašina opremljena ravnim faltastim filterom koji zauzima malo prostora i elektronskom deaktivacijom vode. Posebno osmišljen ravni dizajn glave mašine se može iskoristiti za odlaganje alata i kutija.

Obeležja i prednosti
Moćna Kärcher Battery Power+ baterija od 36 V kapaciteta 7,5 Ah
  • Dug ciklus čišćenja od 31 minuta pod punom usisnom snagom.
Zaštitni poklopac ležišta baterije
  • Štiti bateriju od nečistoća i vlage. Sa kontrolnim prozorom.
Male težine i kompaktnih dimenzija
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Kapacitet posude (l) 22
Materijal posude Plastika
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Protok vazduha (l/s) 57
Usisavanje (mbar/kPa) 152 / 15,2
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 575
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Broj potrebnih baterija (Kom) 1
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 150 (7,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 58 / 81
Struja punjenja (A) 6
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 8,8
Težina sa ambalažom (kg) 11,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 401 x 372 x 499

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Dužina usisnog creva: 1.9 m
  • Tip usisnog creva: sa krivinom
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
  • Uski nastavak
  • Ravni plisirani filter: Celuloza

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
  • Klasa zaštite: III
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje NT 22/1 Ap Bp L
Područja primene
  • Za čišćenje prostora bez dostupnog izvora napajanja
  • Za čišćenje prometnog prostora
