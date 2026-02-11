Prečišćivač vazduha AF 100
Za najbolji kvalitet vazduha u prostorijama do 100 m²: mobilni prečistač vazduha AF 100 sa preciznim laserskim senzorom, automatskim režimom i nekoliko tipova filtera za različite primene.
Prašina, polen, mirisi, hemijski gasovi: Kvalitet vazduha na mnogim radnim mestima nije uvek optimalan. Lek je obezbeđen od strane našeg profesionalnog prečistača vazduha AF 100. Moćnom motoru je potrebno samo nekoliko minuta da snabdeva sobe do 100 m² sa svežim i čistim vazduhom. Uređaj je pokretan i lako se može pomicati zahvaljujući robusnim valjcima i preseliti u drugu prostoriju. U zavisnosti od primene, imate mogućnost ugradnje prečistača vazduha sa različitim filter kasetama. Ili sa našim Allround-filterom, koji nudi veoma širok spektar efekata i tako pokriva sve zahteve. Ili izaberite jedan od 4 filtera specijalno dizajnirana za ciljanu eliminaciju bakterija, mirisa, alergena ili isparljivih organskih jedinjenja. Za kontinuirano praćenje vazduha u prostoriji i kontrolu automatskog režima, integrisan je precizan laserski senzor. Kvalitet vazduha se uvek prikazuje pomoću jasne kolor šeme, dok se trenutni sadržaj prašine u vazduhu i preostalo vreme rada filtera mogu očitati u bilo kom trenutku preko displeja.
Obeležja i prednosti
Pet filter patrona za različite primeneSpecijalni filteri za eliminaciju bakterija, alergena, mirisa i isparljivih organskih jedinjenja.
Kompaktan dizajn i visoka mobilnostJednostavan transport između prostorija zahvaljujući robusnim valjcima na uređaju.
Snažan motor za veličine prostorija do 100 m²Ventilator sa 3 nivoa brzine.
Intuitivno rukovanje i lako održavanje
- Trajanje filtera se može pročitati na ekranu. Jednostavna zamena filtera od strane kupca.
Precizna merenja trenutnog kvaliteta vazduha pomoću laserskog senzora
- Kvalitet vazduha je prikazan šemom boja (plava za veoma dobar, zelena za srednji, crvena za loš)
- Podaci senzora za vrednost fine prašine (PM2.5) u vazduhu u prostoriji se prikazuju preko integrisanog displeja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|min. 26 - max. 48
|Pogodna veličina prostora* (m²)
|do 100
|Prolaz** (m³/h)
|do 750
|Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica (µm)
|0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 80
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|11,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|17,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 380 x 713
Oprema
- Predfilteri
- Filter sa aktivnim ugljem
- Universal Solution
- Dvostruki sistem filtera
- Indikator zamene filtera
- Displej za prikaz kvaliteta vazduha
- Pokretanje uređaja dodirom
- Automatski režim
- Noćni režim
- Točkovi
- Dužina kabla: 2.25 m
Područja primene
- Sterilizacioni prečistač vazduha za kancelarije, ugostiteljstvo, industriju, medicinu, maloprodaju i druge lokacije
