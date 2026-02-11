Prašina, polen, mirisi, hemijski gasovi: Kvalitet vazduha na mnogim radnim mestima nije uvek optimalan. Lek je obezbeđen od strane našeg profesionalnog prečistača vazduha AF 100. Moćnom motoru je potrebno samo nekoliko minuta da snabdeva sobe do 100 m² sa svežim i čistim vazduhom. Uređaj je pokretan i lako se može pomicati zahvaljujući robusnim valjcima i preseliti u drugu prostoriju. U zavisnosti od primene, imate mogućnost ugradnje prečistača vazduha sa različitim filter kasetama. Ili sa našim Allround-filterom, koji nudi veoma širok spektar efekata i tako pokriva sve zahteve. Ili izaberite jedan od 4 filtera specijalno dizajnirana za ciljanu eliminaciju bakterija, mirisa, alergena ili isparljivih organskih jedinjenja. Za kontinuirano praćenje vazduha u prostoriji i kontrolu automatskog režima, integrisan je precizan laserski senzor. Kvalitet vazduha se uvek prikazuje pomoću jasne kolor šeme, dok se trenutni sadržaj prašine u vazduhu i preostalo vreme rada filtera mogu očitati u bilo kom trenutku preko displeja.