Baterijski, lagan i robustan: Naš ručni, profesionalni usisivač WVP 10 za prozore i glatke površine oduševljava izuzetno kvalitetnim komponentama, poput motora velike brzine koji pruža značajno bolje performanse usisavanja od konvencionalnih mašina. Rezultat su površine bez tragova, bez obzira na to da li ste usisivač koristili za prozore ili za čišćenje pločica, ogledala, vitrina, pultova ili neke druge površine. Bez obzira na to da li radite vertikalno, horizontalno ili iznad glave: usisivač je uvek zgodno držati, a rezultati čišćenja su savršeni u svakom položaju – čak i uz same ivice, zahvaljujući ručno podesivom odbojniku. Rezervoar za prljavu vodu kapaciteta 200 ml je dovoljan za duge periode upotrebe, a osim što se brzo i lako prazni, može se prati u mašini za pranje posuđa. Baterija (30 minuta rada), pripadajući punjač baterije, boca sa raspršivačem i krpa od mikrovlakana obuhvaćeni su obimom isporuke.