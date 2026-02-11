Usisivač za prozore i površine WVP 10 *EU
Za glatke površine, od prozora do pločica: Baterijski usisivač WVP 10 za prozore i glatke površine pruža savršene rezultate bez tragova, udoban je za držanje i čak vam omogućava rad visoko iznad glave.
Baterijski, lagan i robustan: Naš ručni, profesionalni usisivač WVP 10 za prozore i glatke površine oduševljava izuzetno kvalitetnim komponentama, poput motora velike brzine koji pruža značajno bolje performanse usisavanja od konvencionalnih mašina. Rezultat su površine bez tragova, bez obzira na to da li ste usisivač koristili za prozore ili za čišćenje pločica, ogledala, vitrina, pultova ili neke druge površine. Bez obzira na to da li radite vertikalno, horizontalno ili iznad glave: usisivač je uvek zgodno držati, a rezultati čišćenja su savršeni u svakom položaju – čak i uz same ivice, zahvaljujući ručno podesivom odbojniku. Rezervoar za prljavu vodu kapaciteta 200 ml je dovoljan za duge periode upotrebe, a osim što se brzo i lako prazni, može se prati u mašini za pranje posuđa. Baterija (30 minuta rada), pripadajući punjač baterije, boca sa raspršivačem i krpa od mikrovlakana obuhvaćeni su obimom isporuke.
Obeležja i prednosti
Lagan, udoban i univerzalanPrikladan za sve vrste glatkih površina, bilo horizontalno, vertikalno ili čak iznad glave. Komforno korišćenje i jednostavno rukovanje. Bezbedan i prijatan rad zahvaljujući gumenoj ručki.
Bateriju je moguće izvaditi i zamenitiStanje napunjenosti prikazuju 3 LED lampice iznad ON/OFF prekidača.
Komforno čišćenje ivicaDo savršenih rezultata do samih ivica, bez fleka u vidu linija, pomoću ručno podesivog odbojnika.
Velika zapremina rezervoara za prljavu vodu
- Povećana produktivnost redovnim pražnjenjem koje eliminiše smetnje tokom rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina vakuum nastavka (mm)
|280
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|200
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|35
|Tip baterije
|Uklonjiva litijum-jonska baterija
|Napon baterije (V)
|3,7
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|2
|Težina sa baterijom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Koncentrovano sredstvo za čišćenje površina CA 30 R (1 × 500 ml)
- Boca za raspršivanje (500 ml)
- Navlaka za brisanje od mikrovlakana: 1 x
- Baterija
- Punjač baterije
- Grebač nečistoća
Oprema
- Usisna mlaznica, široka: 280 mm
Područja primene
- Građevinarstvo
- Maloprodaja
- Kancelarije
- Ugostiteljski sektor
- Restorani i ketering
- Zdravstvo
Sredstva za čišćenje
