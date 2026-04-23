Naš novi baterijski usisivač za suvo usisavanje T 9/1 Bp bez problema objedinjuje bežičnu fleksibilnost s visokim performansama i efikasnošću čišćenja usisivača za suvo usisavanje koji se napajaju iz mreže. Ovo omogućava moćni akumulator Kärcher Battery Power+, dajući ne samo maksimalnu usisnu snagu, već i veoma dugo vreme rada. Akumulator se prema potrebi može brzo i jednostavno zameniti, tako da je čak i dugotrajne poslove moguće obaviti lako. Ovaj robusni i tihi uređaj prilagođen je potrebama hotela i maloprodajnih objekata, a takođe se može koristiti na javno dostupnim mestima. Baterijski usisivač za suvo usisavanje namenjen je i pružaocima usluga održavanja zgrada i prevoznicima – npr. za brzo usputno čišćenje vozila. Sav pribor isporučuje se serijski. Akumulator Kärcher Battery Power+, brzi punjač i nepoderiva filter-kesa od netkanog tekstila koja u poređenju sa klasičnim filter-kesama prima dvostruko veću količinu prljavštine.