T 9/1 Bp
Fleksibilan i, uz moćan akumulator Kärcher Battery Power+, izuzetno snažan i trajan: Naš baterijski usisivač za suvo usisavanje T 9/1 Bp stoji rame uz rame sa uređajima iste namene s kablom.
Naš novi baterijski usisivač za suvo usisavanje T 9/1 Bp bez problema objedinjuje bežičnu fleksibilnost s visokim performansama i efikasnošću čišćenja usisivača za suvo usisavanje koji se napajaju iz mreže. Ovo omogućava moćni akumulator Kärcher Battery Power+, dajući ne samo maksimalnu usisnu snagu, već i veoma dugo vreme rada. Akumulator se prema potrebi može brzo i jednostavno zameniti, tako da je čak i dugotrajne poslove moguće obaviti lako. Ovaj robusni i tihi uređaj prilagođen je potrebama hotela i maloprodajnih objekata, a takođe se može koristiti na javno dostupnim mestima. Baterijski usisivač za suvo usisavanje namenjen je i pružaocima usluga održavanja zgrada i prevoznicima – npr. za brzo usputno čišćenje vozila. Sav pribor isporučuje se serijski. Akumulator Kärcher Battery Power+, brzi punjač i nepoderiva filter-kesa od netkanog tekstila koja u poređenju sa klasičnim filter-kesama prima dvostruko veću količinu prljavštine.
Obeležja i prednosti
Režim eco!efficiencyeco!efficiency nivo smanjuje potrošnju energije i glasnoću uređaja, te produžava trajanje baterije.
Ergonomska krivinaErgonomska zakrivljena cev dobro leži u ruci i omogućuje rad bez umaranja tokom dužeg vremena.
Ergonomska drška za nošenjeErgonomska ručka za nošenje sa držačem usisne cevi garantuje jednostavan i udoban transport uređaja zajedno sa priborom.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
- Bez saginjanja tokom rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Kapacitet posude (l)
|9
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|59
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|500
|Usisavanje (mbar/kPa)
|210 / 22
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 150 (7,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 66 (7.5 Ah) Režim Power: / max. 31 (7.5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6.0 Ah) Režim Power: / max. 22 (6.0 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Struja punjenja (A)
|6
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|420 x 325 x 382
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Tip usisnog creva: sa krivinom
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cev, materijal: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Uski nastavak
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: Najlon
Oprema
- Režim eco!efficiency
- Ergonomska drška za nošenje
Videos
Područja primene
- Posebno se preporučuje za primene u čišćenju zgrada i hotela
- Za primene u transportnoj i logističkoj delatnosti
Pribor
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