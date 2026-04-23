T 9/1 Bp

Fleksibilan i, uz moćan akumulator Kärcher Battery Power+, izuzetno snažan i trajan: Naš baterijski usisivač za suvo usisavanje T 9/1 Bp stoji rame uz rame sa uređajima iste namene s kablom.

Naš novi baterijski usisivač za suvo usisavanje T 9/1 Bp bez problema objedinjuje bežičnu fleksibilnost s visokim performansama i efikasnošću čišćenja usisivača za suvo usisavanje koji se napajaju iz mreže. Ovo omogućava moćni akumulator Kärcher Battery Power+, dajući ne samo maksimalnu usisnu snagu, već i veoma dugo vreme rada. Akumulator se prema potrebi može brzo i jednostavno zameniti, tako da je čak i dugotrajne poslove moguće obaviti lako. Ovaj robusni i tihi uređaj prilagođen je potrebama hotela i maloprodajnih objekata, a takođe se može koristiti na javno dostupnim mestima. Baterijski usisivač za suvo usisavanje namenjen je i pružaocima usluga održavanja zgrada i prevoznicima – npr. za brzo usputno čišćenje vozila. Sav pribor isporučuje se serijski. Akumulator Kärcher Battery Power+, brzi punjač i nepoderiva filter-kesa od netkanog tekstila koja u poređenju sa klasičnim filter-kesama prima dvostruko veću količinu prljavštine.

Obeležja i prednosti
T 9/1 Bp: Režim eco!efficiency
Režim eco!efficiency
eco!efficiency nivo smanjuje potrošnju energije i glasnoću uređaja, te produžava trajanje baterije.
T 9/1 Bp: Ergonomska krivina
Ergonomska krivina
Ergonomska zakrivljena cev dobro leži u ruci i omogućuje rad bez umaranja tokom dužeg vremena.
T 9/1 Bp: Ergonomska drška za nošenje
Ergonomska drška za nošenje
Ergonomska ručka za nošenje sa držačem usisne cevi garantuje jednostavan i udoban transport uređaja zajedno sa priborom.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
  • Bez saginjanja tokom rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Kapacitet posude (l) 9
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 500
Usisavanje (mbar/kPa) 210 / 22
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Broj potrebnih baterija (Kom) 1
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 150 (7,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (/min) Režim eco!efficiency: / max. 66 (7.5 Ah) Režim Power: / max. 31 (7.5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6.0 Ah) Režim Power: / max. 22 (6.0 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 58 / 81
Struja punjenja (A) 6
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina sa ambalažom (kg) 8,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 420 x 325 x 382

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Tip usisnog creva: sa krivinom
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cev, materijal: Čelik, hrom
  • Preklopna podna papučica
  • Uski nastavak
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: Najlon

Oprema

  • Režim eco!efficiency
  • Ergonomska drška za nošenje
T 9/1 Bp
T 9/1 Bp
T 9/1 Bp
T 9/1 Bp
Videos
Područja primene
  • Posebno se preporučuje za primene u čišćenju zgrada i hotela
  • Za primene u transportnoj i logističkoj delatnosti
Pribor
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