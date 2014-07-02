Suvi usisivač T 12/1

Višenamenski robusni usisivač T 12/1, sa zaštitom od prevrtanja, superiorne usisne snage. Posebno je tih i okretan, a na zahtev je raspoloživ i HEPA filter.

Naš usisivač za suvo usisavanje T 12/1 sa robusnom zaštitom od udaraca je pametan koncept snage motora, protoka i sistema šestosmernih filtera, čime je garantovana nepromenjena usisna snaga čak i pri radu sa punom filterskom kesom. Radni intervali su produženi, a trud i troškovi održavanja smanjeni. U tu svrhu, mašina je opremljena nožnim prekidačem za lakše rukovanje, brzom spojnicom za creva radi bezbednog pričvršćivanja, dva gumirana veća i dva mala točka za glatko kretanje i okretnost, kao i ergonomičnom krivinom delta oblika koja pruža udobnost tokom dužeg rada. T 12/1 je zato savršena mašina za agencije za uslužno čišćenje zgrada, za kancelarije, restorane i maloprodajne objekte. Zahvaljujući niskom stepenu operativne buke, usisivač se može koristiti i u bolnicama i hotelima u svako doba dana. Integrisani organizator kablova na glavi turbine, izvlačiva zglobna kuka i parking pozicija za podnu mlaznicu zaokružuju paket opreme. Za maksimalnu higijenu, uz T 12/1 je moguće dostaviti HEPA filter visokih performansi na zahtev.

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 12/1: Visoko efikasan Hepa-13 filter
Visoko efikasan Hepa-13 filter
Opcioni HEPA filter obezbeđuje higijenski čist izduvni vazduh bez čestica. Moćnom filtracijom i uz stepen separacije od 99,95% zadržavaju se i najsitnije čestice. Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.
Suvi usisivač T 12/1: Integrisana pregrada za kabl
Integrisana pregrada za kabl
Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Suvi usisivač T 12/1: Glavni korpa filter
Glavni korpa filter
Veliki, perivi trajni glavni filter za optimalno razdvajanje prašine. Rad mašine je moguć i sa filterskom kesom i bez nje.
Odlična ergonomija
  • Uređaj se takođe jednostavno nožnim pritiskom može upaliti i ugasiti. Na taj način izbegavate mrsko saginjanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 220 / 22
Protok vazduha (l/s) 43
Nominalna snaga (W) 700
Kapacitet posude (l) 12
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 12
Materijal kabla PVC
Boja kabla žuta
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 60
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 6,4
Težina sa ambalažom (kg) 9,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 410 x 315 x 340

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Broj usisnih cevi: 1 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Preklopna podna papučica
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: Najlon

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
  • Integrisana pregrada za mrežni kabl
  • Kuka za kabl
Suvi usisivač T 12/1
Videos
Područja primene
  • Savršen za korišćenje u poslovnom prostoru, operacionim halama i advokatskim kancelarijama.
  • Za čišćenje restorana, kantina ili maloprodajnih objekata
  • Prikladna za prostore osetljive na buku, poput bolnica, škola i hotela
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.