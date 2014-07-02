Suvi usisivač T 12/1
Višenamenski robusni usisivač T 12/1, sa zaštitom od prevrtanja, superiorne usisne snage. Posebno je tih i okretan, a na zahtev je raspoloživ i HEPA filter.
Naš usisivač za suvo usisavanje T 12/1 sa robusnom zaštitom od udaraca je pametan koncept snage motora, protoka i sistema šestosmernih filtera, čime je garantovana nepromenjena usisna snaga čak i pri radu sa punom filterskom kesom. Radni intervali su produženi, a trud i troškovi održavanja smanjeni. U tu svrhu, mašina je opremljena nožnim prekidačem za lakše rukovanje, brzom spojnicom za creva radi bezbednog pričvršćivanja, dva gumirana veća i dva mala točka za glatko kretanje i okretnost, kao i ergonomičnom krivinom delta oblika koja pruža udobnost tokom dužeg rada. T 12/1 je zato savršena mašina za agencije za uslužno čišćenje zgrada, za kancelarije, restorane i maloprodajne objekte. Zahvaljujući niskom stepenu operativne buke, usisivač se može koristiti i u bolnicama i hotelima u svako doba dana. Integrisani organizator kablova na glavi turbine, izvlačiva zglobna kuka i parking pozicija za podnu mlaznicu zaokružuju paket opreme. Za maksimalnu higijenu, uz T 12/1 je moguće dostaviti HEPA filter visokih performansi na zahtev.
Obeležja i prednosti
Visoko efikasan Hepa-13 filterOpcioni HEPA filter obezbeđuje higijenski čist izduvni vazduh bez čestica. Moćnom filtracijom i uz stepen separacije od 99,95% zadržavaju se i najsitnije čestice. Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.
Integrisana pregrada za kablKabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Glavni korpa filterVeliki, perivi trajni glavni filter za optimalno razdvajanje prašine. Rad mašine je moguć i sa filterskom kesom i bez nje.
Odlična ergonomija
- Uređaj se takođe jednostavno nožnim pritiskom može upaliti i ugasiti. Na taj način izbegavate mrsko saginjanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|220 / 22
|Protok vazduha (l/s)
|43
|Nominalna snaga (W)
|700
|Kapacitet posude (l)
|12
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Materijal kabla
|PVC
|Boja kabla
|žuta
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Broj usisnih cevi: 1 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: Najlon
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Integrisana pregrada za mrežni kabl
- Kuka za kabl
Područja primene
- Savršen za korišćenje u poslovnom prostoru, operacionim halama i advokatskim kancelarijama.
- Za čišćenje restorana, kantina ili maloprodajnih objekata
- Prikladna za prostore osetljive na buku, poput bolnica, škola i hotela
Pribor
