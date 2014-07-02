Naš usisivač za suvo usisavanje T 12/1 sa robusnom zaštitom od udaraca je pametan koncept snage motora, protoka i sistema šestosmernih filtera, čime je garantovana nepromenjena usisna snaga čak i pri radu sa punom filterskom kesom. Radni intervali su produženi, a trud i troškovi održavanja smanjeni. U tu svrhu, mašina je opremljena nožnim prekidačem za lakše rukovanje, brzom spojnicom za creva radi bezbednog pričvršćivanja, dva gumirana veća i dva mala točka za glatko kretanje i okretnost, kao i ergonomičnom krivinom delta oblika koja pruža udobnost tokom dužeg rada. T 12/1 je zato savršena mašina za agencije za uslužno čišćenje zgrada, za kancelarije, restorane i maloprodajne objekte. Zahvaljujući niskom stepenu operativne buke, usisivač se može koristiti i u bolnicama i hotelima u svako doba dana. Integrisani organizator kablova na glavi turbine, izvlačiva zglobna kuka i parking pozicija za podnu mlaznicu zaokružuju paket opreme. Za maksimalnu higijenu, uz T 12/1 je moguće dostaviti HEPA filter visokih performansi na zahtev.