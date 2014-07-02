Washing brush rigid
ล้างแปรงด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอก เหมาะสำหรับKärcher K 2 ถึง K 7 ทุกแรงดัน
แปรงล้างทำความสะอาดที่ใช้งานได้จริงมีขนแปรงอ่อนนุ่มจึงเหมาะสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์, เฟอร์นิเจอร์ในสวนหรือกระจังหน้าหม้อน้ำ - แปรงล้างช่วยให้มั่นใจในการป้องกันความสะอาดและเหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนแปรงอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ
- ช่วยให้การทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.186
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.206
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|333 x 82 x 164
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง