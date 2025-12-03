ข้อต่อสำหรับสายยาง(G3/4 tap adaptor with G1/2 reducer)
ข้อต่อสำหรับสายยาง มาพร้อมกับตัวลดเกลียว 1/2"
ข้อต่อสำหรับสายยางที่สามารถใช้เชื่อมต่อท่อกับสายยาง ออกแบบตามหลักมาตรฐานระดับสากลและตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่ง่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
แข็งแกร่งมาก
- รับประกันความทนทาน
ลดขนาด
- เปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับสองขนาดเธรด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดเกลียว
|G3/4 + G1/2
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.014
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.023
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|48 x 33 x 33
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน