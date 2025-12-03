ข้อต่อสำหรับสายยาง(G3/4 tap adaptor with G1/2 reducer)

ข้อต่อสำหรับสายยาง มาพร้อมกับตัวลดเกลียว 1/2"

ข้อต่อสำหรับสายยางที่สามารถใช้เชื่อมต่อท่อกับสายยาง ออกแบบตามหลักมาตรฐานระดับสากลและตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่ง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
แข็งแกร่งมาก
  • รับประกันความทนทาน
ลดขนาด
  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับสองขนาดเธรด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดเกลียว G3/4 + G1/2
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.014
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.023
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 48 x 33 x 33

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ

รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน