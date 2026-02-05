Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 ve 6
Hızlı ve etkili ayakkabı temizliği: Shoe!Cleaner, spor ayakkabıların ve günlük ayakkabıların kapsamlı temizliği için mükemmel bir aksesuardır. SE 3 Compact, 4, 5 ve 6 halı & koltuk temizleme makineleri ile uyumludur.
Yenilikçi Kärcher Shoe!cleaner, çeşitli spor ayakkabılarını ve günlük ayakkabıları hızlı, kapsamlı ve etrafı kirletmeden temizler. Bu sayede koşu ayakkabılarını, botları veya günlük ayakkabıları ; evin içinde, dağınıklık yaratmadan temizlemeniz kolaylaşır. Değiştirilebilir fırça başlıkları sayesinde ayakkabıların hem tabanı hem de üst kısmı hızlı ve kapsamlı bir şekilde temizlenebilir. Yumuşak kıllar, daha hassas yüzeyler içindir ve nazik bir şekilde temizlenmesini sağlar. Temizlik sırasında otomatik su vakumlaması sayesinde ayakkabılar anında kurur. Shoe!Cleaner ayrıca, temizlik uygulamaları sırasında aksesuarların kirlenmesini önleyen bir sistem temizleme işleviyle de etkileyicidir. SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ve SE 6 halı & koltuk temizleme makinelerine takarak çalıştırın ve ayakkabı temizliği için zaman ve efor harcamayı unutun.
Özellikler ve faydalar
Optimum temizlik sonuçları için yenilikçi Kärcher teknolojisiTabanların ve ayakkabı üstlerinin derinlemesine temizliği için değiştirilebilir fırça başlığı. Temizlik esnasında suyun otomatik olarak vakumlar, damlatmayan uygulama sağlar. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı.
Basit ve rahat kullanımSistem temizleme fonksiyonu, temizlik uygulamaları sırasında aksesuarların kirlenmesini önler. Eller temiz kalır ve aksesuarlar kullanımdan hemen sonra kaldırılabilir. Sezgisel kullanım.
Yumuşak kıllarAyakkabılardaki kirler nazik ve etkili şekilde temizlenir. Hassas yüzeylerin temizliğinde iz bırakmaz.
Kärcher'ın SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ve SE 6 halı & koltuk temizleme makineleri için uygundur
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|124 x 65 x 44
Videos
Uygulama alanları
- Ayakkabılar / yürüyüş botları