Yenilikçi Kärcher Shoe!cleaner, çeşitli spor ayakkabılarını ve günlük ayakkabıları hızlı, kapsamlı ve etrafı kirletmeden temizler. Bu sayede koşu ayakkabılarını, botları veya günlük ayakkabıları ; evin içinde, dağınıklık yaratmadan temizlemeniz kolaylaşır. Değiştirilebilir fırça başlıkları sayesinde ayakkabıların hem tabanı hem de üst kısmı hızlı ve kapsamlı bir şekilde temizlenebilir. Yumuşak kıllar, daha hassas yüzeyler içindir ve nazik bir şekilde temizlenmesini sağlar. Temizlik sırasında otomatik su vakumlaması sayesinde ayakkabılar anında kurur. Shoe!Cleaner ayrıca, temizlik uygulamaları sırasında aksesuarların kirlenmesini önleyen bir sistem temizleme işleviyle de etkileyicidir. SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ve SE 6 halı & koltuk temizleme makinelerine takarak çalıştırın ve ayakkabı temizliği için zaman ve efor harcamayı unutun.