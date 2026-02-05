Hortum PrimoFlex® plus 1/2" – 20 m
20 m PrimoFlex® Plus bahçe hortumu (1/2"). Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 45 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.
PrimoFlex® Plus kaliteli hortum 1/2" 20 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu, basınca dayanıklı, güçlendirilmiş kılıflı, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı yoktur. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Patlama basıncı: 45 bar. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. 15 yıl garantili. Kärcher PrimoFlex® kaliteli hortumlar dayanıklıdır, esnektir, dolaşmaz ve kolay kullanım için tasarlanmıştır. Örgülü sarı DuPontTM Kevlar® fiber, dayanıklı, yüksek kaliteli PrimoFlex® Plus hortumlarımızın ayırt edici bir özelliğidir.
Özellikler ve faydalar
15 yıl garanti
- Garantili dayanıklılık
3 katlı
- Dolaşmaya karşı dayanıklı
Patlama basıncı: 45 bar
- Garantili sağlamlık
Son derece sağlam, esnek ve dolaşmaya karşı dayanıklı hortum
- Kullanım kolaylığı için.
-20 ile +65°C arasında yüksek sıcaklık dayanımı
- Garantili sağlamlık
Yenilikçi DuPontTM Kevlar® fiber ile örgülü dokuma
- Yüksek güç ve dayanıklılık
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Garantili dayanıklılık
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|2,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|275 x 275 x 110
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.