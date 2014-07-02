Đầu hút bụi chuyển đổi khô và ướt
Đầu hút bụi chuyển đổi khô và ướt giúp dễ dàng chuyển đổi chế độ thích hợp với bụi bẩn ướt hoặc khô bằng cách sử dụng công tắc chân. Dùng cho tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.
Cho dù bụi bẩn khô hay ướt, mịn hay thô - đầu hút bụi chuyển đổi khô và ướt luôn có thể đảm bảo hút chất bẩn hoàn hảo. Đầu hút cũng có thể được điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng với bụi bẩn ướt và khô bằng công tắc chân. Bao gồm chốt lưu trữ nhanh chóng và thoải mái cho ống hút và đầu hút sàn trong thời gian tạm dừng công việc làm sạch.
Tính năng và ưu điểm
Hút bụi bẩn tối ưu để làm sạch khô và ướt nhờ hai dải bàn chải và / hoặc chổi cao su tích hợp
Chuyển đổi thuận tiện với loại bụi bẩn tương ứng nhờ công tắc chân
Hút bụi nhẹ nhàng nhờ đặc tính trượt của các con lăn
Vị trí lưu trữ phụ kiện trên thiết bị
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,329
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,461
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|260 x 70 x 124
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Sân hiên
- Lối đi
- Khu vực sảnh
- Phòng riêng
- Hầm
- Garage
- Workshop
- Cải tạo
- Hút chất lỏng hiệu quả