Cho dù bụi bẩn khô hay ướt, mịn hay thô - đầu hút bụi chuyển đổi khô và ướt luôn có thể đảm bảo hút chất bẩn hoàn hảo. Đầu hút cũng có thể được điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng với bụi bẩn ướt và khô bằng công tắc chân. Bao gồm chốt lưu trữ nhanh chóng và thoải mái cho ống hút và đầu hút sàn trong thời gian tạm dừng công việc làm sạch.