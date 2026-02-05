Ống hút cứng nối dài cho bán kính hoạt động lớn hơn. Ống hút nối dài thích hợp cho các ứng dụng ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: trần nhà cao. Ống hút dài 0,5 m và có kích thước ống là 35 mm.