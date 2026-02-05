Ống hút cứng nối dài



Ống hút cứng nối dài cho bán kính hoạt động lớn hơn. Ống hút nối dài thích hợp cho các ứng dụng ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: trần nhà cao. Ống hút dài 0,5 m và có kích thước ống là 35 mm.

Tính năng và ưu điểm
Đối với các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: trần cao, trục ánh sáng yếu, v.v.
Thích hợp cho tất cả dòng máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD
Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm) 35
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,12
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,253
Kích thước (D x R x C) (mm) 480 x 40 x 40