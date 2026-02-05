Ống hút cứng nối dài
Ống hút cứng nối dài cho bán kính hoạt động lớn hơn. Ống hút nối dài thích hợp cho các ứng dụng ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: trần nhà cao. Ống hút dài 0,5 m và có kích thước ống là 35 mm.
Tính năng và ưu điểm
Đối với các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: trần cao, trục ánh sáng yếu, v.v.
Thích hợp cho tất cả dòng máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,12
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,253
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|480 x 40 x 40