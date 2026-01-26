Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer
Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer có chức năng súc rửa - để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn.
Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer là một công cụ hiệu quả để làm sạch các khu vực bên ngoài mà không bị văng nước. Bộ quay phản lực đôi giúp loại bỏ bụi bẩn khỏi các bề mặt lớn, tiết kiệm khoảng 50% thời gian so với việc làm sạch bằng bình xịt thông thường. Đầu phun power nozzle đảm bảo làm sạch hiệu quả ở các góc và dọc các cạnh. Và nhờ có vòi rửa tích hợp, bụi bẩn được loại bỏ dễ dàng khỏi bề mặt - tiết kiệm thời gian và công sức. Các bề mặt cứng như đá và bê tông, và các bề mặt nhạy cảm hơn, chẳng hạn như gỗ, có thể được làm sạch bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa vòi phun và bề mặt cần làm sạch. Nhờ hiệu ứng thủy phi cơ, T-Racer đặc biệt dễ điều khiển. Các chức năng khác nhau được chọn chỉ đơn giản bằng cách sử dụng công tắc chân. Ngay cả với các bề mặt thẳng, chẳng hạn như cửa nhà để xe, có thể được làm sạch trong nháy mắt nhờ vào tay cầm thực tế. Thích hợp cho các dòng máy phun rửa áp lực từ K 4 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
2 đầu phun xoayHiệu suất làm sạch cao - đặc biệt phù hợp cho diện tích lớn.
Phụ kiện chống văng nướcKhông bắn nước tung tóe.
Tích hợp đầu phun power bổ sungLý tưởng để làm sạch các góc cạnh mà không bị văng nước tung tóe. Dễ dàng chuyển đổi giữa các chức năng riêng lẻ bằng công tắc chân.
Đầu phun tích hợp
- Có thể rửa sạch bụi bẩn bám vào ngay lập tức, tiết kiệm thêm công sức sau khi vệ sinh.
Điều chỉnh độ dài
- Điều chỉnh khoảng cách vòi phun cho phép làm sạch một loạt các bề mặt khác nhau.
- Làm sạch các bề mặt nhạy cảm và không nhạy cảm như gỗ và đá.
Tay cầm
- Vệ sinh bề mặt thẳng đứng.
Hiệu ứng thủy phi cơ
- Thiết bị làm sạch di chuyển trên sàn và đảm bảo làm sạch dễ dàng.
Thanh trượt
- Thiết bị làm sạch trượt trên bề mặt trong quá trình rửa.
Các nút bàn đạp
- Việc chuyển đổi giữa các chức năng rất dễ dàng và thuận tiện.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,897
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,922
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Sân hiên
- Cửa nhà để xe
- Tường sân vườn và tường đá
- Lối đi