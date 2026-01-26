Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer là một công cụ hiệu quả để làm sạch các khu vực bên ngoài mà không bị văng nước. Bộ quay phản lực đôi giúp loại bỏ bụi bẩn khỏi các bề mặt lớn, tiết kiệm khoảng 50% thời gian so với việc làm sạch bằng bình xịt thông thường. Đầu phun power nozzle đảm bảo làm sạch hiệu quả ở các góc và dọc các cạnh. Và nhờ có vòi rửa tích hợp, bụi bẩn được loại bỏ dễ dàng khỏi bề mặt - tiết kiệm thời gian và công sức. Các bề mặt cứng như đá và bê tông, và các bề mặt nhạy cảm hơn, chẳng hạn như gỗ, có thể được làm sạch bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa vòi phun và bề mặt cần làm sạch. Nhờ hiệu ứng thủy phi cơ, T-Racer đặc biệt dễ điều khiển. Các chức năng khác nhau được chọn chỉ đơn giản bằng cách sử dụng công tắc chân. Ngay cả với các bề mặt thẳng, chẳng hạn như cửa nhà để xe, có thể được làm sạch trong nháy mắt nhờ vào tay cầm thực tế. Thích hợp cho các dòng máy phun rửa áp lực từ K 4 đến K 7.